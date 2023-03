Vous aurez besoin de câbles USB-C spéciaux pour iPhone 15

La nouvelle selon laquelle Apple se conforme au mandat USB-C de l’UE a fait sourire de nombreux fans d’Apple qui avaient des appareils USB-C avec eux. Eh bien, même avec toutes les réglementations, Apple a trouvé un moyen de garder sa technologie exclusive. Un rapport récent suggère que le port USB-C de l’iPhone 15 reposera uniquement sur la certification MFi.

Cela indique que vous ne pourrez pas obtenir toutes les fonctionnalités du port USB-C à moins d’avoir des câbles spéciaux. En d’autres termes, le taux de transfert de données et la vitesse de charge de l’iPhone 15 ne seront pas les mêmes avec les câbles certifiés Apple et les câbles ordinaires.

Conçu pour l’iPhone, continue avec l’iPhone 15

Les informations sur l’iPhone 15 nécessitant des câbles spéciaux proviennent de CrevettePommePro. Et si vous avez suivi de près ses précédentes fuites, vous savez probablement que le leaker est très précis en ce qui concerne les astuces iPhone. En fait, le pronostiqueur était sur le point avec la fonction Dynamic Island et l’incrément de RAM sur l’iPhone 14.

Cependant, ce n’est pas comme si le rapport provenait d’une seule source. Il suit également de près la conjecture de Ming-Chi Kuo, un analyste de la chaîne d’approvisionnement. Il a partagé la majeure partie de la conversation sur l’USB-C de l’iPhone 15 jusqu’à présent.

De retour en novembre, Kuo a tweeté que l’iPhone 15 et 15 Plus dépasserait les vitesses USB 2.0. Et au cas où vous ne le sauriez pas, la norme Apple Lightning a la même vitesse de transfert. Mais l’information la plus intéressante que l’analyste de la chaîne d’approvisionnement a partagée est que l’iPhone 15 Pro et Pro Max (Ultra) atteindra USB-C 3.2.

De plus, l’iPhone 15 Pro et Pro Max auront également des vitesses Thunderbolt 3. Et ce que rapporte ShrimpApplePro, c’est que des accessoires sont déjà fabriqués sur la base des normes MFi. Cela indique donc que tout câble sans la certification MFi offrira des données et des vitesses de charge limitées.

Que indique MFi ?

Vous vous demandez ce qu’est tout ce remue-ménage à propos de MFi ? Eh bien, MFi indique « Made for iPod ». Même si les iPods ne sont plus une chose, le programme de certification est toujours là. Il est apparu pour la première fois en 2005. Apple a utilisé la même certification pour élargir ses offres d’appareils.

Apple a renommé la norme MFi en 2012 et l’a introduite en tant que norme Lightning avec l’iPhone 5. C’est essentiellement à ce moment qu’Apple est passé des connecteurs 30 broches aux connecteurs Lightning. Et avec cela, il y a eu des câbles standardisés.

Fondamentalement, avec MFi, Apple indique tous les accessoires et gadgets qui sont sans danger pour les utilisateurs d’Apple. Cela inclut les haut-parleurs, les écouteurs et même les appareils domestiques intelligents. Une mise en garde au programme est que les fabricants d’accessoires paient des frais de licence d’environ 100 $/an.

Ces frais s’appliquent essentiellement aux fabricants d’accessoires électroniques qui souhaitent vendre officiellement des accessoires pour les produits Apple.

Maintenant, ce n’est pas comme si Apple était la seule marque à standardiser les produits pour ses appareils. De nombreux fabricants d’Android font la même chose avec les câbles de charge. Sous la marque Oppo, OnePlus utilise un motif de câble rouge comme norme de charge. Il offre ainsi un taux de charge plus rapide que le reste des accessoires USB Android.

Vous remarquerez la même chose avec la technologie SuperVOOQ que OnePlus a récemment adoptée. Autrement dit, vous devez acheter le bon adaptateur de charge et le bon câble pour obtenir les vitesses de charge maximales. Si vous avez un OnePlus 11, vous pouvez le tester par vous-même. Voyez s’il se charge plus rapidement sans le même câble que celui fourni dans la boîte.

Cependant, il est vrai qu’Apple attire le plus l’attention avec son standard. Et il obtiendra encore plus de haine si le rapport sur l’iPhone 15 semble être vrai.