Quelle couleur d’iPhone est la plus populaire ? Voici ce que les données montrent

CIRP a publié aujourd’hui son dernier rapport qui révèle quelles couleurs d’iPhone sont les plus populaires en ce qui concerne la gamme actuelle de smartphones Apple. Quelle est votre supposition ? Voici ce que les données montrent pour chaque modèle…

Pour cette dernière étude enjouée, le CIRP a demandé aux propriétaires d’iPhone pendant le trimestre des fêtes quelle couleur ils avaient choisi. La firme note qu’historiquement, la plupart des gens s’en tiennent au noir/gris ou au blanc, mais il y avait quelques iPhones qui considéraient une proportion plus élevée de modèles colorés comme les plus populaires.

Quelle couleur d’iPhone est la plus populaire ?

Les propriétaires d’iPhone 14 Pro/Pro Max étaient les plus susceptibles d’opter pour la couleur avec 42 % optant pour l’unique Deep Purple et 24 % pour l’or. C’est 2/3 des 14 clients Pro qui optent pour les finitions les plus éclatantes.

Pendant ce temps, pour l’iPhone 14 / Plus, 27% des propriétaires ont opté pour le bleu, 22% pour le violet et 14% pour le rouge – environ 63% optant pour la couleur par rapport au reste choisissant Midnight ou Starlight (noir et blanc cassé).

Les propriétaires d’iPhone 12 et SE étaient les plus susceptibles d’opter pour la finition de base Midnight. Voici les résultats complets pour les couleurs iPhone les plus populaires :

Le CIRP se dit quelque peu surpris que Deep Purple soit si populaire pour la gamme iPhone 14, car les clients conservent leurs appareils plus longtemps et « nous pourrions nous attendre à ce qu’ils fassent des choix de couleurs plus conservateurs ». Il note qu’une partie de cela pourrait être due au fait qu' »Apple a promu de manière agressive les nouveaux modèles violets d’iPhone 14/Plus et 14 Pro/Max ».

