Le téléphone pliable OnePlus battra les téléphones Galaxy Z, conseils OnePlus

Il semble que OnePlus entre sur le marché pliable avec son premier téléphone pliable OnePlus. En effet, les fabricants de smartphones voient un énorme potentiel sur ce marché. Plus tôt, nous avons vu la même technologie de grandes marques telles que OPPO, Samsung, Google, etc. La dernière technologie prétend toujours battre les plus anciennes. De même, Oneplus pliable devrait surclasser tous les téléphones pliables existants.

Pour l’instant, nous n’avons aucune information sur le premier OnePlus pliable. La société vient de confirmer les premiers détails au MWC 2023. Plus tôt, la société a dévoilé l’incroyable concept de téléphone OnePlus 11. Maintenant, c’est parti pour une autre réclamation. Mais le fabricant chinois de smartphones devra faire attention aux dernières tendances du marché avant de faire des déclarations sur les téléphones à venir.

Le téléphone pliable OnePlus inconnu doit être attrayant…

Malheureusement, nous n’avons pas de détails sur ce téléphone pliable. Par conséquent, nous ne sommes pas sûrs de choses comme le nom, la conception et d’autres fonctionnalités. Pour le moment, nous pouvons l’appeler un téléphone pliable OnePlus anonyme. Blague à part, la société affirme que son téléphone pliable offrira une expérience phare rapide et fluide.

Par ailleurs, OnePlus explique comment il offrira une expérience phare dans son tout premier appareil pliable. Le fabricant chinois de smartphones fait de grandes déclarations sur le téléphone OnePlus Foldable, bien que le téléphone n’ait pas encore de nom. Espérons que ce ne sera pas la pire expérience jamais vécue par les fans de OnePlus.

La société proclame établir une nouvelle norme sur le marché des téléphones pliables. J’espère que l’entreprise sera à la hauteur de ses prétentions. Il est normal que les fabricants de smartphones fassent de grandes déclarations ; Je pense qu’il n’y a rien de mal à cela. Cependant, les entreprises font face à une forte réaction négative si elles ne respectent pas leurs revendications.

À partir de maintenant, la société affirme que son premier téléphone pliable battra ses concurrents, tels que les séries Oppo Find N2 Fold et Galaxy Z. Ce téléphone pliable Oneplus peut finir comme Oppo Find N2 si les réclamations restent uniquement sur papier, pas dans le laboratoire de fabrication. Quelles que soient les revendications, nous nous attendons à quelque chose de formidable de la part de la société plus tard cette année.

Mettons tout de côté; nous avons une question à un million de dollars pour vous. Malgré le succès des téléphones Galaxy Z, le téléphone pliable OnePlus battra-t-il la série Samsung Galaxy Z ? Nous sommes ouverts à entendre ce que vous en pensez. Dans le même temps, nous vous tiendrons au courant dès que la société divulguera plus de détails, tels que le prix du téléphone pliable OnePlus.