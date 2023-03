FOSSiBOT annonce le F101, un smartphone robuste à batterie énorme de 10600 mAh avec haut-parleur le plus puissant de 3,5 W

FOSSiBOT, une nouvelle marque chinoise, vient d’annoncer le lancement de son premier énorme smartphone robuste à batterie FOSSiBOT F101. Et beaucoup de gens n’ont peut-être jamais entendu parler de cette marque auparavant. Mais la marque FOSSiBOT a été créée à Shenzhen, en Chine, en juillet 2022 par une équipe ayant plus de 8 ans d’expérience dans les centrales électriques et les smartphones robustes. FOSSiBOT a lancé la centrale électrique portable FOSSiBOT F2400 en novembre de l’année dernière et il est maintenant temps pour leur premier smartphone robuste FOSSiBOT F101.

Le FOSSiBOT F101 est un smartphone robuste certifié IP68/IP69/MIL-STD-810G. Qui est étanche à l’eau, à la poussière et aux chutes. Pour la conception, la caractéristique la plus évidente doit être l’énorme grille de haut-parleur sur le dessus arrière, où se trouve la caméra arrière. En tant que smartphone robuste, le haut-parleur est bien sûr également étanche IP68. Le haut-parleur est livré avec un diamètre de 36 mm, une cavité sonore volumineuse de 11,5 CC et une puissance de crête de 3,5 W. Offrant jusqu’à 123 dB de volume sonore, ce qui en fait le haut-parleur le plus puissant au monde.

Batterie massive pour une endurance extrême

Outre le gros haut-parleur, le FOSSiBOT F101 prend une batterie li-polymère intégrée de 10 600 mAh sous le capot. Avec un écran HD+ plus petit de 5,45 pouces et un processeur quadricœur Helio A22 à faible consommation d’énergie. F101 fonctionnera juste plus longtemps que prévu. Si vous l’emmenez à l’extérieur et ne l’utilisez qu’en mode veille, il peut durer 1050 heures. Soit près de 44 jours.

FOSSiBOT F101 fonctionne avec 4 Go de RAM et offre un stockage interne de 64 Go, il prend en charge une extension de 128 Go. Et il est également livré avec une caméra frontale 8MP et une caméra arrière 24MP PDAF + 5MP + 0.3MP, ce qui n’est normalement pas visible sur d’autres smartphones à mémoire identique. Sur le marché, il existe de nombreux smartphones 4 Go + 64 Go, dont le prix est généralement d’environ 140 $. Cependant, selon FOSSiBOT, le prix super early bird offert lors de sa première vente mondiale pourrait être inférieur à 100 $. C’est vraiment un prix étonnant basé sur les spécifications.

La première vente mondiale de FOSSiBOT F101 débutera le 20 mars. Avant le lancement de l’offre spéciale, FOSSiBOT accepte les abonnements sur son site officiel, 6 chanceux seront choisis pour recevoir gratuitement un smartphone F101 ou des montres intelligentes en cadeau. Pour en savoir plus sur le FOSSiBOT F101 sur le site officiel.