Mobigaming.com recrute. Venez rejoindre l’équipe !

Êtes-vous un joueur actif et un amoureux de tout ce qui touche aux jeux ? Vérifiez-vous et suivez-vous constamment toutes les actualités liées aux jeux, ou peut-être êtes-vous un passionné de consoles et d’innovations apportées à l’industrie du jeu? Vous aimez écrire des scoops et des news sur l’industrie du Jeu Vidéo et tout ce qui en découle ? Alors, vous pouvez être la bonne personne pour Mobigaming.com ! Nous avons une offre d’emploi pour un éditeur de nouvelles avec une passion pour les jeux. Il s’agit d’un poste rémunéré avec un salaire mensuel et vous pouvez travailler dans le confort de votre foyer !

Nous recherchons un éditeur de nouvelles de jeux avec un minimum de deux ans d’expérience en rédaction, une excellente utilisation de la langue anglaise, une expérience dans l’édition de nouvelles, une connaissance de WordPress, SEO, Yoast et Flesch Reading, et un esprit très intuitif !

Nous vous voulons!

Mobigaming.com est un site Web centré sur le jeu qui couvre toutes les actualités liées aux jeux ! De PlayStation à Nintendo, de Xbox à PC, et même mobile ! De l’actualité des jeux à l’actualité générale de cette industrie géniale qui fait bouger le segment du divertissement. Au cours des dernières années, l’industrie du jeu a beaucoup évolué, conquérant une myriade de fans à travers le monde. Nous sommes en constante expansion et vous êtes peut-être le bon éditeur pour participer à ce voyage vers le succès.

Si vous pensez que vous remplissez les conditions ci-dessus et que vous êtes capable d’écrire depuis chez vous en tant que nouvel écrivain, postulez en nous envoyant un e-mail :

>> pseudo[at]jeu mobile[dot]com

Si votre candidature est présélectionnée, vous aurez de nos nouvelles

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Mobigaming fait partie de l’ÉQUIPE NetcostSecurity : VOICI OÙ LA MAGIE SE PRODUIT

Au cas où vous ne le sauriez pas, Mobigaming fait également partie de la formidable équipe Netcost-security.fr