Jetez un œil à ce PC refroidi par liquide avec 69 blocs d’eau et 100 pieds de tube

En bref : les PC refroidis par liquide personnalisés ont généralement l’air fantastiques, mais ils peuvent représenter beaucoup de travail, être coûteux et introduire des problèmes potentiels, tels que des fuites. Imaginez, alors, la quantité d’efforts et d’argent investis dans un système avec 69 blocs d’eau, 100 pieds de tubes et deux gallons de liquide.

PC Gamer a rendu compte du PC, construit par Redditor psychoOC qui en a publié des images sur le sous-reddit / r / watercooling. Contrairement à la majorité des configurations d’eau personnalisées qui refroidissent le CPU et parfois le GPU également, celui-ci est connecté à pratiquement tous les composants du PC, y compris le chipset de la carte mère, la RAM et même les barres lumineuses UV. Dans le cas de ce dernier, le créateur précise que l’éclairage tourne à 10W et est refroidi pour augmenter sa durée de vie.

Le système s’étend même à l’extérieur du boîtier du PC. Il y a six radiateurs GTR de 360 ​​mm montés sous le bureau de l’ordinateur et un rad de 240 mm sur le mur. Six pompes de liquide de refroidissement fonctionnant à 100 % se trouvent près du PC. Et deux réservoirs massifs remplis des deux gallons de liquide de refroidissement fluorescent sont également fixés au mur.

En ce qui concerne le hardware lui-même, ce PC entièrement AMD contient une Radeon RX 7900 XTX, qui a un mini waterblock installé sur chaque puce mémoire et MOSFET, et un Ryzen 7 7700X. Il comprend également quatre barrettes de RAM refroidies par liquide fonctionnant à 6 000 MT/s et une carte mère Asus ROG Strix B650E-E. psychoOC a également ajouté quatre ventilateurs orange UV vintage Cooler Master de 2004. Le constructeur a annoncé qu’il passerait au Ryzen 9 7950X3D qui vient de sortir. Lisez notre test du processeur ici.

Sans surprise, cette construction a nécessité deux mois de travail chaque soir. Quant au coût de l’ensemble de ce projet, psychoOC a donné un chiffre approximatif d’environ 7 500 $.

Cela ressemble certainement à la version, mais dans quelle mesure le système refroidit-il tout? Très bien, apparemment. Au cours d’une exécution de Time Spy Extreme, la température du GPU a atteint un maximum de seulement 26 degrés centigrades (78,8 Fahrenheit) et la température du processeur était de 40,5 degrés centigrades (104,9 Fahrenheit).

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :