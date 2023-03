Un gouffre gigantesque de 37 mètres s’est ouvert en Turquie : lien possible avec le séisme

Tremblement de terre en Turquie et en Syrie

Dans la province turque de Konya, située dans la région centrale de l’Anatolie, un immense gouffre s’est ouvert de 37 mètres de large et de 12 mètres de profondeur. Le tremblement de terre récent et catastrophique a peut-être favorisé sa formation, mais il n’y a aucune certitude.

En Turquie, un énorme gouffre s’est ouvert dans le sol, d’un diamètre de 37 mètres et d’une profondeur de 12 mètres. Les experts estiment que la taille va augmenter dans les prochains jours, comme cela se produit souvent en présence de ces phénomènes géologiques. Techniquement, il s’agit d’une doline ou d’un gouffre, ou de dépressions ou de véritables trous dans le sol qui peuvent se produire à la fois pour des raisons naturelles – par le biais de processus karstiques – et en raison de facteurs anthropiques, tels qu’une exploitation excessive du sous-sol. L’été dernier, par exemple, un gouffre d’un diamètre similaire (mais de 64 mètres de profondeur) s’est ouvert au Chili près d’une mine de cuivre ; on pense qu’il s’est formé précisément à cause des grands tunnels miniers creusés dans le sol.

Dans le cas du gouffre turc, il est possible qu’il ait eu pour origine, ou en tout cas favorisé sa formation, le tremblement de terre catastrophique – ou plutôt la séquence sismique – qui a secoué la région anatolienne et le nord de la Syrie début février. La violence de la secousse principale de magnitude 6,8 et des nombreuses répliques a provoqué l’effondrement de milliers de bâtiments, causant la mort de plus de 50 000 personnes et un nombre énorme de personnes déplacées. Les images des glissements de terrain et de la fissure dans le sol à proximité de la faille de plusieurs centaines de kilomètres le long de laquelle l’événement sismique s’est déclenché sont impressionnantes.

Le gouffre de 37 mètres s’est ouvert fin février près de Karapinar, une ville de la province de Konya, située dans la région centrale de l’Anatolie. La zone n’est pas loin des zones les plus touchées par les événements sismiques récents. De plus, un choc d’une magnitude significative supérieure à 4 a été récemment enregistré ici même, malgré cela, il n’est pas possible de dire avec certitude s’il existe un lien direct avec le séisme.

C’est ce qu’a expliqué le professeur Fetullah Arik, directeur du Centre de recherche et d’application d’Obruk à l’Université technique de Konya (KTÜN) : « Le gouffre est apparu environ 20 jours après les grands tremblements de terre. Peut-être qu’il était prêt à s’effondrer et qu’il aurait pu se former pendant le tremblement de terre », a souligné l’expert. « La surface de ce gouffre précédemment formé peut s’être effondrée lors du tremblement de terre en raison des vibrations qui se sont produites. La formation des gouffres peut être liée aux tremblements de terre, mais nous n’avons trouvé aucune preuve claire ici qu’elle s’est produite à cause de cela », a déclaré le professeur Arak.

L’une des raisons pour lesquelles il existe plusieurs doutes réside également dans le fait que la région de Karapinar est située sur un plateau karstique, où ces phénomènes sont assez fréquents. Il y a environ 200 gouffres dans la région, il n’est donc pas étonnant que de nouveaux se forment de temps en temps. Les processus karstiques érodent les roches et poussent les terres à s’effondrer, jusqu’à la formation de dépressions et de gouffres. Certains peuvent mesurer des centaines de mètres de large et de profondeur. Comme indiqué, des facteurs humains peuvent favoriser la survenue de ces phénomènes ; dans le cas de gouffres dans cette zone, on pense que la surexploitation des ressources en eau peut être à la base.

Quelle qu’en soit la cause, de nombreuses personnes sont effrayées par le phénomène, à la lumière du tremblement de terre catastrophique du mois dernier. « Il est possible que le trou se soit formé il y a quelques jours, car nous avons souvent des gouffres ici », a déclaré M. Yusuf Gultekin, le propriétaire du terrain où le phénomène s’est produit. « Nous ne savons pas si ces trous vont continuer à se former, nous y sommes habitués, mais les gens qui les voient pour la première fois ont peur », a commenté l’homme.

