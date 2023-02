Microsoft propose ses jeux sur Windows dans 40 autres pays

Microsoft est un géant de la technologie. Son système d’exploitation tourne sur plus de 70% des PC dans le monde. La Xbox est en concurrence avec la console de jeu PS de Sony. La gamme Surface n’a quasiment pas de rival sur le marché et surfe sur la même vague que les produits Apple. Cette liste pourrait durer des heures. Mais ce qui place l’entreprise de Redmond au sommet, c’est sa politique et son modèle commercial. Nous voulons dire que les produits Microsoft sont disponibles partout. Et aujourd’hui, la société a annoncé que bon nombre de ses jeux sur Windows seraient disponibles dans 40 autres pays via son service d’abonnement.

Microsoft rend ses jeux sur Windows accessibles dans plus de pays

Microsoft étend son programme de prévisualisation PC Game Pass à 40 autres pays à travers le monde. Cela porte à 86 le nombre total de pays où vous pouvez obtenir des jeux sur Windows. Soit dit en passant, l’ancien service Xbox Game Pass pour PC vous donne accès à de nombreux goodies. Ceux-ci incluent des versions de Xbox Game Studios, des avantages réservés aux membres chez Riot Games, un abonnement EA Play et des titres de Bethesda.

Maintenant, si vous souhaitez utiliser la version d’aperçu du service, vous devez installer l’application Xbox Insider Hub et vous inscrire. De plus, Microsoft a un prix spécial – l’abonnement du premier mois coûte 1 $. Mais, après cela, vous devrez payer 10 $.

C’est une bonne nouvelle pour ceux qui aiment jouer à des jeux sur Windows. Nous avons entendu dire qu’un nouveau – Minecraft Legends – est en route. Ce titre de Mojang et Blackbird Interactive débarquera sur la plateforme le 18 avril. Un autre – le tireur de vampires en monde ouvert d’Arkane, Redfall – arrivera sur la plateforme le 2 mai.

Nouveaux pays qui ont accès aux jeux sur Windows :