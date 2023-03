L’appareil OnePlus 11 Concept dispose d’un ventilateur de refroidissement

OnePlus 11 Concept a enfin de quoi se réjouir. L’incroyable système de refroidissement du dernier OnePlus 11 fait la une des journaux. Au MWC Barcelona, ​​OnePlus dévoile l’appareil OnePlus 11 Concept avec des pipelines bleus brillants à l’arrière. Le système de refroidissement actif CryoFlux joue un rôle important dans ce concept.

Au début, l’appareil peut sembler flashy, mais il n’y a rien à craindre comme on dit, « la beauté avec l’esprit ». Le OnePlus 11 peut se résumer à la beauté avec l’innovation. La société affirme que la technologie de refroidissement assurera de meilleures performances du téléphone tout en jouant à des jeux. Cela augmentera également la vitesse de charge.

Avec l’appareil concept OnePlus 11, vous obtiendrez un ventilateur tournant physiquement qui aura sûrement une taille, un bruit et un poids. Nous avons vu la technologie similaire dans les smartphones comme Nubia et les accessoires de refroidissement pour smartphone d’Asus et Razer.

Performances spéciales de l’appareil OnePlus 11 Concept :

Le OnePlus 11 offre deux avantages en termes de performances, tels qu’une baisse de température de 2,1 degrés Celsius pendant les jeux. La technologie de refroidissement du OnePlus 11 5G est l’atout majeur de l’entreprise. La société affirme que cette technologie peut augmenter les performances de 3 à 4 images par seconde pendant la charge ou les jeux.

Le système de refroidissement Active CryoFlux peut réduire la température de 1,6 degrés Celsius. En conséquence, la vitesse de charge peut augmenter de 30 à 45 secondes. Tout cela semble incroyable. Malheureusement, OnePlus n’a pas été en mesure de présenter tous ces avantages lors de la présentation du OnePlus 6t OS 11 lors du MWC 2023. Ces affirmations sont faites par l’entreprise, nous pouvons donc nous fier à ces mots.

Selon l’entreprise, une « micropompe en céramique piézoélectrique de qualité industrielle » pousse le fluide de refroidissement à travers les tuyaux. Il occupe moins de 0,2 cm² d’espace. L’épaisseur reste inefficace malgré un système de refroidissement unique. Cependant, nous pouvons supposer qu’il pourrait y avoir eu un ajustement des composants internes.

L’appareil concept OnePlus 11 comprend le système de refroidissement Active CryoFlux, comme le montre la démonstration MWC. Cependant, nous ne savons pas si les appareils grand public auront cette fonctionnalité. L’incertitude est là parce que la société a montré des dispositifs de concept similaires dans le passé mais ne les a jamais publiés. Espérons que l’appareil concept OnePlus 11 ne subira pas le même sort.