Les écoles ouvrent leurs portes à ChatGPT : « Il peut être utilisé pour rédiger des dissertations, il suffit de le citer comme source »

Le Baccalauréat International, l’examen international d’entrée à l’université valable dans environ 80 pays à travers le monde, a décidé d’intégrer les chatbots parmi les outils pédagogiques acceptés par son règlement.

C’est aussi arrivé avec Internet. Certains pensaient que c’était la fin de l’enseignement, de la créativité et du contenu original. Aujourd’hui, cependant, il est difficile d’imaginer une recherche scolaire effectuée sans le Web. L’histoire se répète, 33 ans plus tard, l’IA générative est lancée et l’école hurle à nouveau, craignant que plus rien ne soit comme avant. Encore une fois ce n’est pas le cas. Aujourd’hui, ChatGPT, le chatbot génial d’OpenAi, gagne en légitimité dans les salles de classe. Le premier signe d’ouverture est venu du Baccalauréat International (IB), l’examen du deuxième cycle du secondaire reconnu internationalement, qui permet d’accéder à l’université dans plus de 80 pays à travers le monde.

Dans une note, le Baccalauréat International a annoncé que les élèves pourront utiliser ChatGPT pour rédiger des articles et des essais, la seule condition étant qu’il soit mentionné dans la bibliographie. Matt Glanville, responsable des principes et pratiques d’évaluation à l’IB, a expliqué que le chatbot doit être accueilli comme « une opportunité extraordinaire », clairement, comme l’a souligné Glanville au journal Times, les réponses générées par le chatbot « doivent être traitées comme n’importe quel autre source dans les essais.

La première réaction des écoles à ChatGPT

Le chatbot est performant, il sait rédiger des dissertations, des dissertations, des recherches, pour cette raison même en novembre après son lancement, il est devenu l’atout majeur des étudiants. Le premier à signaler un cas de plagiat a été Darren Hick, professeur adjoint de philosophie à l’Université Furman. « Aujourd’hui, j’ai attrapé le premier étudiant qui a copié à partir d’une Intelligence Artificielle » a-t-il écrit sur les réseaux sociaux puis expliqué au New York Post : « Dès que je l’ai signalé sur Facebook, mes amis universitaires ont dit : ‘Oui, j’en ai attrapé un aussi. »

En janvier, cependant, le ministère de l’Éducation de New York a interdit le chatbot sur tous les appareils et réseaux des écoles publiques de la ville. La porte-parole de l’initiative, Jenna Lyle, a expliqué que la décision visait à protéger les élèves des « impacts négatifs sur l’apprentissage, il y a aussi une préoccupation pour la sécurité et l’exactitude du contenu ». Elle a ajouté : « Bien que l’outil puisse être en mesure de fournir des réponses rapides et faciles aux questions, il ne développe pas la pensée critique et les compétences en résolution de problèmes, qui sont essentielles à la réussite scolaire et tout au long de la vie.

L’initiative de l’IB pour intégrer l’intelligence artificielle dans les examens

« La ligne de démarcation entre l’utilisation de ChatGPT et la fourniture d’un travail original est exactement la même que l’utilisation d’idées d’autres personnes ou d’Internet. Comme pour toute citation ou matériel adapté d’une autre source, il doit être crédité dans le corps du texte et cité de manière appropriée dans la bibliographie ». Selon Glanville, les chatbots remettront en question la centralité des essais dans un avenir proche, de sorte que les étudiants devront développer différentes compétences, par exemple dans le domaine critique pour séparer le matériel de qualité du matériel médiocre « L’écriture de texte est cependant profondément remise en question par l’essor des nouvelles technologies et il ne fait aucun doute qu’elle sera beaucoup moins importante à l’avenir ».

Il a poursuivi en ajoutant: «Lorsque l’IA peut essentiellement écrire un essai en appuyant simplement sur un bouton, nous avons besoin que nos étudiants maîtrisent différentes compétences, telles que déterminer si l’essai est bon ou s’il a perdu son contexte, s’il a utilisé des données biaisées ou si elle manque de créativité. Ce seront des compétences beaucoup plus importantes que la rédaction d’un essai, donc les tâches d’évaluation que nous nous fixons devront refléter cela. »

Il est vrai aussi qu’en ce moment les chatbots sont encore truffés d’erreurs, de trous, de répétitions, souvent quand ils ne savent pas qu’ils inventent, et leur style d’écriture a été comparé à celui d’un élève de primaire particulièrement brillant. Le jour n’est pas encore venu où la machine écrit mieux que l’homme. Le grand avantage de ChatGPT dans le milieu scolaire, cependant, pourrait être d’une part pratique, grâce au chatbot, il sera beaucoup plus facile et plus rapide de mettre différentes facettes d’un même sujet dans un système, d’autre part il pourrait se transformer en un excellent outil pédagogique. Cela pourrait aider les élèves à développer leur esprit critique, comme l’a expliqué Glanville, mais pas seulement. Libérez également la créativité, proposez un tutorat personnalisé et préparez mieux les étudiants à travailler avec les systèmes d’IA, qui feront partie de leur avenir une fois qu’ils auront quitté la salle de classe.

