Honor X9a redéfinit la référence en matière d’excellence d’écran

Le Honor X9a récemment lancé n’a pas reçu autant d’éloges qu’il le méritait. Bien que le téléphone soit dans la catégorie milieu de gamme, Honor a pratiquement tout fait correctement. Des composants internes à l’appareil photo en via l’affichage, il s’agit de bien plus qu’un simple appareil de milieu de gamme sur le marché Android.

Cependant, un facteur où le Honor X9a brille le plus est en termes d’affichage. En fait, si vous recherchez un nouveau téléphone qui repousse les limites des performances de l’écran, vous devriez placer le X9a en tête de votre liste. Et non, ce n’est pas seulement la taille de l’écran. Au lieu de cela, Honor a pris en compte tout ce qui concernait l’écran pour le X9a.

Repousser les limites du rapport écran/corps

Le Honor X9a est livré avec un écran OLED bestial de 6,67 pouces. Et comme la concurrence, l’écran est incurvé. Grâce à cela, il ne manque pas d’offrir une expérience immersive tout en regardant des vidéos et en jouant à des jeux. Et la meilleure partie est que même si l’écran est incurvé, le téléphone est facile à saisir.

Cependant, la nature incurvée de l’écran n’est pas la partie principale. Le Honor X9a va à l’extrême en ce qui concerne la taille de la lunette. Il est livré avec des cadres super étroits, qui peuvent être mieux étiquetés comme une innovation de conception. En fait, les lunettes sont si étroites que Honor a réussi à atteindre un rapport écran/corps de 93 %.

Ce rapport écran/corps, combiné à une résolution de 2400×1080 pixels, vous fera profiter de chaque contenu que vous voyez sur les réseaux sociaux. Et il en sera de même pour les jeux. N’oublions pas non plus de mentionner que le Honor X9a dispose d’une large gamme de couleurs, qui est à 100% DCI-P3.

Grâce à une gamme de couleurs aussi large, le X9a excelle dans la fourniture de visuels aux couleurs éclatantes et à la clarté éclatante. Et cette large gamme de couleurs rend l’écran beaucoup plus adapté pour regarder des films et des émissions de télévision avec ce téléphone Honor.

Prévention des contacts accidentels du X9a

Les écrans plats sont souvent considérés comme meilleurs que les écrans incurvés car il n’y a pas de problèmes tactiles accidentels. Désormais, l’écran du Honor X9a est incurvé. Cependant, vous n’avez pas à vous soucier des erreurs sur cet appareil.

Il est livré avec une technologie de prévention des erreurs de contact alimentée par Ai. Cette technologie garantira que l’écran n’enregistre que les touches souhaitées. Même si la fonctionnalité peut sembler moins intéressante, elle peut certainement améliorer votre expérience avec le Honor X9a.

Niveau de luminosité de l’écran Honor X9a

Honor X9a ne déçoit pas non plus en termes de luminosité de l’écran. Il peut atteindre jusqu’à 800 nits, ce qui indique que vous pourrez voir ce qui est affiché quelles que soient les conditions d’éclairage. Et l’avantage du niveau de luminosité est qu’il s’ajuste automatiquement.

En ce qui concerne les réglages automatiques de la luminosité, Honor a équipé le X9a d’un algorithme d’écran à la lumière du jour. Cet algorithme détecte l’intensité de la lumière autour de vous et ajuste l’écran au niveau pour réduire l’éblouissement. Grâce à cela, vous pouvez lire le contenu et profiter de la vraie couleur du contenu même lorsque vous êtes sous la lumière directe du soleil.

Il y a aussi un algorithme d’écran nocturne dans le Honor X9a. Cela entre en jeu lorsque le niveau de lumière ambiante est faible. Et avec lui, le téléphone peut réduire la luminosité jusqu’à 2 nits, minimisant l’irritation des yeux et augmentant le confort.

L’écran Honor X9a excelle en taux de réponse

Le taux de rafraîchissement est l’une des principales considérations à prendre en compte lors de l’achat d’un bon téléphone de jeu. Eh bien, Honor a également mis l’accent sur cet aspect. Le X9a dispose d’un écran pouvant aller jusqu’à 120 Hz. Et la partie importante est que l’écran apparaîtra plus rapidement que la plupart des autres téléphones 120 Hz.

Vous vous demandez pourquoi ? Le Honor X9a bénéficie d’un taux d’échantillonnage tactile maximal de 300 Hz. Ce taux d’échantillonnage tactile incroyablement élevé rend l’écran déjà rapide très réactif. Et vous remarquerez sûrement la différence lorsque vous jouerez.

Confort des yeux au niveau maximum

Comme indiqué précédemment, l’écran du Honor X9a peut devenir très sombre lorsqu’il n’y a pas beaucoup de lumière ambiante. Mais ce n’est pas tout. Le téléphone est livré avec la technologie de gradation PWM 1920Hz à la pointe de l’industrie. Cela réduit le scintillement de l’écran.

Vous disposez également de la technologie à faible lumière bleue certifiée TÜV Rheinland. Avec cela, le Honor X9a peut s’assurer que le niveau de lumière bleue nocive est aussi bas que possible tout en s’assurant que les couleurs ne semblent pas être assourdies.

Durabilité de l’écran ? Honor X9a a votre couverture

Le Gorilla Glass Victus 2 récemment sorti a une épaisseur de 0,14 à 1,2 mm. Et la moyenne de l’industrie pour le verre des smartphones est d’environ 0,55 mm. Honor est passé à la vitesse supérieure avec le X9a en intégrant une vitre d’affichage de 0,65 mm d’épaisseur.

Honor y est parvenu en faisant passer le X9a par deux processus de trempe. Et cette caractéristique rend l’écran du téléphone exceptionnellement durable. Selon Honor, l’écran est conçu pour résister aux chutes accidentelles sur un sol en marbre d’une hauteur de 1 m. En d’autres termes, vous n’aurez pas à vous soucier du bris de verre de si tôt.