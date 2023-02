Les marchés des CPU et des GPU se sont effondrés vers la fin de 2022

Conclusion : Le marché des PC a certainement connu des jours meilleurs, mais une chose est sûre : la forte augmentation de la demande causée par la transition vers le travail et les études hybrides est terminée, et les consommateurs ne se précipitent plus pour mettre à niveau leurs systèmes. Cela a vu les expéditions de CPU et de GPU chuter de manière significative en 2022, mais il n’est pas clair si cela entraînera des réductions de prix significatives cette année.

Les dépenses alimentées par la pandémie pour les nouveaux PC et les mises à niveau des systèmes vieillissants semblent être terminées, car les expéditions de processeurs ont diminué de 35,3 % au quatrième trimestre 2022 par rapport à la même période de 2021 et de 17,4 % par rapport au trimestre précédent. Cela ne devrait pas être une énorme surprise car plus tôt ce mois-ci, nous avons appris que les fabricants de cartes mères ont vu leurs livraisons chuter en 2022 sans s’attendre à une reprise significative avant 2024.

Selon Jon Peddie Research, une histoire similaire s’est développée pour les GPU où les ventes ont chuté de 38% d’une année sur l’autre au cours du dernier trimestre de 2022 et de 15,4% par rapport aux trois mois précédents. Les expéditions de cartes graphiques pour ordinateurs de bureau ont connu une augmentation de 7,8 % par rapport au dernier trimestre, tandis que les expéditions de GPU pour ordinateurs portables ont connu une baisse de 43 % au cours de la même période, la plus importante observée depuis plus d’une décennie.

Il y a plusieurs observations importantes, dont la plus importante est que le marché global du GPU s’est effondré l’année dernière. L’inflation et la forte demande perçue ont maintenu les prix élevés même pour le hardware de dernière génération, et des entreprises comme Nvidia et AMD ont décidé de lancer de nouveaux modèles relativement tard dans l’année avec des performances identiques ou inférieures par dollar. En conséquence, les partenaires constructeurs d’AIBs (Partenaires constructeurs) ont expédié 7,4 millions d’unités aux sites de ventes au quatrième trimestre 2022, contre près de 13,2 millions d’unités au quatrième trimestre 2021.

Intel reste le plus grand fournisseur de GPU au monde grâce aux solutions graphiques intégrées présentes dans bon nombre de ses processeurs, mais Team Blue n’a pas encore fait de percée sur le marché des GPU dédiés. La société améliore lentement l’attrait et la disponibilité de ses GPU Arc Alchemist, il faudra donc un certain temps avant que nous ayons une idée claire de la qualité de leurs ventes. Pendant ce temps, Intel travaille sur Battlemage, une nouvelle famille de GPU conçue pour concurrencer les modèles grand public de Nvidia et AMD en termes de performances par dollar.

La part de Nvidia sur le marché des GPU est désormais de 17%, tandis qu’AMD se situe à 12%, plus modeste. Les deux sociétés ont réalisé des revenus de jeu similaires au dernier trimestre, mais cette dernière sera confrontée à la concurrence féroce d’Intel, qui cherche à inonder le marché de GPU dédiés axés sur la valeur dans les mois à venir. Quant à Nvidia, ses yeux sont rivés sur le marché de la formation à l’IA où la demande de hardware d’accélérateur spécialisé est en hausse.

Les analystes de Jon Peddie Research s’attendent à ce que les ventes globales de GPU restent stables au cours des prochaines années, tandis que les modèles de bureau pourraient croître pour représenter 32% des expéditions totales d’ici 2026.

