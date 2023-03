La bataille Apple/Spotify pourrait être résolue en Europe avec un compromis de style Epic [U]

Mise à jour : commentaire Apple ajouté à la fin

Quelque quatre ans après le début de la bataille Apple/Spotify en 2019, nous avons peut-être une première indication de la manière dont l’Union européenne résoudra le différend antitrust.

En lisant entre les lignes d’un bref rapport d’aujourd’hui, il semble que la Commission européenne se dirige vers une décision de compromis, qui refléterait celle rendue dans l’affaire Apple contre Epic Games aux États-Unis…

Arrière-plan

Spotify a déposé une plainte antitrust européenne contre Apple il y a presque exactement quatre ans, affirmant qu’Apple accordait à son propre service de musique en streaming un avantage injuste sur Spotify.

Il a déclaré que bien qu’Apple Music puisse proposer des abonnements dans l’application sans aucune pénalité, Spotify devrait donner à Apple 30% (ou 15% à partir de la deuxième année) de ses revenus d’abonnement s’il faisait de même. Cela serait impossible compte tenu des marges infimes sur lesquelles fonctionnent les services de musique en streaming.

De plus, les règles de l’App Store d’Apple n’autorisaient même pas l’application Spotify à indiquer aux utilisateurs d’autres façons de s’abonner au service.

La commission est parvenue à une conclusion préliminaire selon laquelle Spotify avait raison et qu’Apple enfreignait probablement le droit européen de la concurrence, mais aucune décision n’a encore été rendue.

En janvier de cette année, Spotify a intensifié la pression avec une lettre ouverte adressée à la vice-présidente exécutive de la Commission européenne, Margrethe Vestager. Il a été signé par les PDG et les cadres supérieurs d’organisations numériques représentant l’édition, le streaming audio, les logiciels Web, les communications et les marchés – y compris Basecamp, Deezer et Proton.

La bataille Apple/Spotify peut être résolue

Epic Games a intenté une action en justice similaire aux États-Unis contre Apple en 2020, après que le fabricant d’iPhone a retiré Fortnite de l’App Store lorsque la société de jeux a ajouté une option de paiement direct à l’application. Dans cette affaire, le tribunal a rendu une décision de compromis : les développeurs devraient être libres de diriger les utilisateurs vers des options de paiement tierces dans leurs applications.

Il semble maintenant que le même compromis puisse être trouvé en Europe. Le Financial Times rapporte que l’enquête sur la plainte de Spotify a été réduite à la seule question de savoir si l’application peut inclure un lien d’abonnement externe.

Bruxelles a restreint son enquête antitrust de longue date contre Apple, en se concentrant sur la façon dont le géant de la technologie empêche les applications telles que Spotify d’informer les utilisateurs des options d’abonnement alternatives, selon trois personnes connaissant la situation.

Cela entraînera une nouvelle accusation antitrust plus limitée contre Apple. À savoir, qu’il ne peut pas empêcher les applications d’informer les utilisateurs des options de paiement tierces.

De cette façon, Apple peut essayer de persuader les utilisateurs de faire des achats intégrés, tandis que les développeurs seront libres de les diriger vers d’autres options de paiement.

Apple a commenté :

Apple continuera à travailler avec la Commission européenne pour comprendre et répondre à leurs préoccupations, tout en favorisant la concurrence et le choix pour les consommateurs européens. Nous sommes ravis que la Commission ait restreint son dossier et ne conteste plus le droit d’Apple de percevoir une commission pour les biens numériques et d’exiger l’utilisation des systèmes de paiement intégrés auxquels les utilisateurs font confiance. L’App Store a aidé Spotify à devenir le premier service de streaming musical en Europe et nous espérons que la Commission européenne mettra fin à sa poursuite d’une plainte sans fondement.

Photo : Felipepelaquim/Unsplash

