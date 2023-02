Ce refroidisseur de liquide OnePlus maintient votre smartphone au frais de 20 degrés

L’un des plus grands événements technologiques au monde, le Mobile World Congress 2023, se déroule actuellement pour présenter les dernières innovations. Lors de l’événement, OnePlus présente un système de refroidissement liquide unique qui promet de révolutionner le jeu sur smartphone.

Les jeux sur smartphone ont gagné en popularité ces dernières années, avec plus de personnes jouant à des jeux sur leurs appareils que jamais auparavant. Cependant, le problème avec les jeux intenses sur smartphone est que les processeurs génèrent beaucoup de chaleur, ce qui peut entraîner un ralentissement du téléphone, voire une surchauffe.

Avec son dernier système de refroidissement liquide, OnePlus a résolu ce problème de front. Pendant le jeu, la technologie peut garder votre smartphone au frais de 20 degrés Celsius, permettant des performances de pointe constantes. Il s’agit d’une réalisation importante, car la plupart des smartphones modernes utilisent une solution de refroidissement passif avec une chambre à vapeur de liquide qui peut ne pas supporter une utilisation soutenue.

Pourquoi les smartphones ont-ils besoin de solutions de refroidissement avancées ?

Les smartphones, malgré leurs processeurs puissants, ont des limites en raison de leur petite taille. En conséquence, l’espace pour des systèmes de refroidissement efficaces est limité. Cela entraîne des problèmes tels que la surchauffe, qui peuvent affecter les performances de l’appareil. Ce n’est pas seulement ce système de refroidissement liquide de 45 W que OnePlus a dévoilé sur le MWC 2023 ; ils présentent également un smartphone basé sur le refroidissement liquide connu sous le nom de OnePlus 11 Concept.

OnePlus, pour répondre au problème de chauffage, a construit un refroidisseur de liquide dédié qui peut être utilisé sur presque tous les smartphones. Cette solution de refroidissement augmente la dissipation de la chaleur et maintient l’appareil froid au toucher. De plus, le clip du refroidisseur externe est léger (75 grammes), ce qui le rend simple à attacher et à détacher de votre appareil.

Comment fonctionne le refroidisseur de liquide de OnePlus ?

Le refroidisseur liquide OnePlus 45W se fixe au smartphone et éloigne la chaleur du processeur. Le refroidisseur OnePlus est léger et ne souffle pas d’air chaud dans la main de l’utilisateur, contrairement aux autres refroidisseurs externes qui utilisent un clip avec un ventilateur à l’intérieur.

L’une des meilleures caractéristiques de ce refroidisseur est que vous pouvez personnaliser la quantité de refroidissement dont vous avez besoin, ce qui le rend plus efficace et plus silencieux. Cependant, le refroidisseur de liquide OnePlus 45W peut être bruyant à pleine vitesse, alors gardez cela à l’esprit lorsque vous l’utilisez.

Ce refroidisseur de liquide, selon OnePlus, peut réduire la température du téléphone de 20 degrés, ce qui est impressionnant. Cependant, il est important de noter que ce refroidisseur fonctionne mieux lorsqu’il est placé directement sur le processeur. Ce système de refroidissement consomme beaucoup d’électricité avec une puissance de 45W, utilisez-le donc uniquement lorsque vous avez accès à une source d’alimentation.