Elon Musk redevient l’homme le plus riche du monde : dépassant Arnault grâce aux actions de Tesla

Patron de Tesla, PDG de Twitter, fondateur de SpaceX. Elon Musk est certainement l’un des entrepreneurs les plus influents de ce siècle, désormais selon le journal Bloomberg il est également redevenu l’homme le plus riche du monde en dépassant Bernard Arnault, qui lui avait volé le sceptre en 2022. Elon Musk y est l’augmentation de la valeur des actions Tesla.

La différence est minime. Juste quelques milliards de dollars. 187,1 contre 185,3. Pourtant, cela suffit pour couronner à nouveau Elon Musk comme l’homme le plus riche du monde. Le 11 janvier 2023, le propriétaire de Tesla (et PDG de Twitter) était entré dans le Guinness World Records pour avoir perdu la plus grosse fortune de l’histoire de l’Occident : plus de 200 milliards de dollars. Un effondrement également dû à l’acquisition de Twitter, dont la nouvelle de nouveaux licenciements est arrivée hier encore. Elon Musk était passé de 340 milliards de dollars en novembre 2021 à 130 milliards de dollars, et il avait ainsi été dépassé par Bernard Arnault, le magnat du luxe à la tête de la marque LVMH. Maintenant, la reprise et, encore une fois, les dépassements.

Comment Elon Musk a repris le titre d’homme le plus riche du monde

Selon le classement des milliardaires établi par le magazine Bloomberg, les actifs d’Elon Musk s’élèvent actuellement à 187,1 milliards de dollars. Un passage dû au bond des actions Tesla qui depuis le pic négatif du 6 janvier ont amorcé une nette reprise. Juste pour avoir une proportion : le 6 janvier une action Tesla s’échangeait à 103 euros, maintenant nous sommes à 196 euros. Une ascension qui a aussi gonflé les atouts d’Elon Musk, même si on est encore loin de ses plus hauts historiques. Pour le moment seul Bloomberg lui attribue le titre tandis que Forbes classe Bernard Arnault comme l’homme le plus riche du monde dans son classement.

Pourquoi les actions de Tesla continuent de fluctuer

L’action de Tesla a donné beaucoup de satisfaction à ses actionnaires, du moins jusqu’en septembre 2022 où une longue série de facteurs ont contribué à son effondrement. Parmi les nombreux, l’engagement d’Elon Musk sur Twitter, avec toutes les polémiques qui en ont découlé, les ventes des voitures, excellentes mais inférieures aux attentes, et le début d’une concurrence plus serrée de la part des grandes marques de voitures qui ont commencé à se concentrer sur l’électrique .

FINANCEMENT GOOGLE | La performance des actions Tesla

Puis, en janvier, la reprise. La hausse des actions Tesla est due aux bons résultats du quatrième trimestre 2022 mais aussi à une prévision d’Elon Musk qui voulait relever les estimations pour les voitures produites jusqu’en décembre prochain. L’objectif initial était de 1,8 million, maintenant il a été porté à 2 millions. Une estimation qui en une semaine a fait grimper la valeur des actions Tesla de 33%, pour revenir à une telle hausse il faut faire défiler les données jusqu’en mai 2013.

