Huawei HarmonyOS se propage vraiment comme un virus !

Les smartphones Huawei se développaient rapidement comme une maladie virale il y a quelques années. Mais les États-Unis sont intervenus en tant que seul vaccin capable d’arrêter la propagation de Huawei en 2019. Ils ont donc fait le nécessaire et ont interdit Huawei. Cette interdiction a empêché Huawei de travailler avec une entreprise américaine sans licence du département américain du commerce.

L’interdiction qui a donné naissance à Huawei HarmonyOS

Cette interdiction a durement frappé Huawei, en particulier sur le marché mondial où les services Google se trouvent être une dépendance. Les utilisateurs de smartphones dans le monde entier ont du mal à utiliser un smartphone qui ne dispose pas du service Google.

Huawei fonctionnait plus rapidement que n’importe quel autre fabricant de téléphones dans le monde à l’époque. Mais le manque de services Google les a fait cesser de fonctionner. Ils ont donc dû commencer à marcher. Marcher ne semblait pas être ce que les États-Unis voulaient pour Huawei, ils voulaient complètement paralyser les géants chinois de la technologie.

Quelques mois après l’interdiction, le département américain du commerce a imposé une autre interdiction à Huawei. Cette fois-ci, vous n’avez pas besoin d’être une entreprise américaine pour demander une licence au gouvernement américain pour travailler avec Huawei.

Vous pouvez même être une entreprise chinoise, mais tant que vous utilisez une technologie fabriquée par les États-Unis pour fonctionner, vous avez besoin d’une licence pour travailler avec Huawei. Je pense que les États-Unis ont fait beaucoup de recherches pour arriver à cette nouvelle interdiction.

Les activités de Huawei ont commencé à ralentir malgré Huawei HarmonyOS

Cette interdiction était juste suffisante pour voir le géant de la technologie enfin paralysé sur ses genoux. Parce qu’aucun fabricant n’est totalement indépendant. Vous avez certainement besoin d’un ou deux composants d’une autre entreprise ou d’un autre pays pour faire votre travail.

La puce Kirin de Huawei était la meilleure à cette époque. De l’endurance de la batterie, de la vitesse, de la gestion de la chaleur et de la connectivité réseau. Le Kirin 9000, par exemple, a obtenu le meilleur score sur Antutu Benchmark en 2020. Battant Bionic A14 et Snapdragon 888.

Mais en raison de la deuxième interdiction, Huawei ne pouvait plus avoir accès à son propre chipset. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), la société qui produit les puces Kirin de Huawei n’est pas une société américaine. Mais certaines parties de leurs processus de construction de puces utilisaient la technologie américaine. Par conséquent, TSMC a également exigé une licence spéciale du département du commerce pour continuer à produire les puces Kirin pour Huawei.

Cela a obligé Huawei à chercher des solutions alternatives en termes de chipsets. Heureusement, le gouvernement américain a ouvert la fenêtre pour que la société chinoise puisse utiliser les chipsets Snapdragon. (Mais la porte principale est restée fermée quand même). Huawei a donc eu accès aux puces Snapdragon mais uniquement aux modèles 4G. Toutes les puces 5G (La porte principale) restaient toujours interdites.

Les puces Qualcomm Snapdragon 4G peuvent ne pas sembler suffisantes pour aucune entreprise à ce stade. Mais cela a donné un peu d’espace à Huawei pour continuer à respirer. Huawei se lève progressivement, pas seulement à cause des puces Snapdragon qu’il utilise actuellement.

La naissance de Huawei HarmonyOS

La majeure partie du marché en croissance de Huawei est liée à son nouveau système d’exploitation, Huawei HarmonyOS. Après l’interdiction américaine, Huawei s’est immédiatement concentré sur le système d’exploitation HarmonyOS. Ils pensaient que la nature du système d’exploitation pourrait les aider à créer un écosystème qui non seulement soutiendrait son activité, mais amènerait également d’autres fabricants à bord.

D’après les rapports que Huawei a récemment publiés, il semble que les choses se passent comme prévu. HarmonyOS ne se propage pas seulement à plus d’appareils Huawei, mais plus de fabricants s’y mettent également.

Huawei a lancé HarmonyOS 3.0 cette année avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités intéressantes. Plus de fluidité, de meilleures animations et une interface utilisateur plus soignée. Selon les rapports, les installations de smartphones Huawei HarmonyOS ont maintenant dépassé les 320 millions.

Cela indique que HarmonyOS a maintenant un taux de croissance de 113 % d’une année sur l’autre. Cela qualifie également le système d’exploitation chinois comme le troisième plus grand système d’exploitation mobile au monde. Non seulement cela, c’est aussi le système d’exploitation mobile qui connaît la croissance la plus rapide au monde.

Un autre domaine dans lequel HarmonyOS semble se développer rapidement concerne les installations tierces. Lorsque Huawei a lancé HarmonyOS en 2019, ils ont clairement indiqué que le nouveau système d’exploitation n’était pas réservé aux appareils Huawei. Ils ont expliqué qu’HarmonyOS peut être installé dans des produits tiers tels que des réfrigérateurs, des micro-ondes, des ampoules intelligentes, des téléviseurs et bien d’autres.

Pour cette raison, le même rapport affirme également que Huawei a pu réaliser plus de 250 millions d’installations de produits tiers d’HarmonyOS. Cela représente une augmentation d’une année sur l’autre de 212 %. Et devine quoi? Cela ne s’arrête pas là. De plus en plus de fabricants tiers se joignent à nous. Attendez-vous donc à voir des chiffres différents la prochaine fois.

Dernier point mais non le moindre, nous avons des rapports sur le marché des applications de Huawei, l’App Gallery. Il peut sembler qu’il n’existe pas pour beaucoup en dehors de la coque de Huawei. Mais Huawei continue d’investir dans sa galerie d’applications.

Il est rapporté que la Huawei App Gallery compte désormais plus de 220 000 applications. Ce nombre n’est nulle part plus proche des chiffres de l’Apple App Store et du Google Play Store. Mais c’est toujours une réussite exceptionnelle en raison du fait que la galerie d’applications est très récente. Aussi nouvelle soit-elle, la galerie d’applications a tout de même réussi à servir plus de 580 millions d’utilisateurs mensuels actifs.

La galerie d’applications Huawei HarmonyOS est désormais la troisième plus grande au monde

L’App Gallery a réussi à s’imposer comme le troisième plus grand marché d’applications au monde. Plus il grandit, plus il devient populaire et plus les développeurs s’y mettent.

Cela montre clairement à quel point Huawei est fort et bien sûr à quel point sa base de fans est forte. Huawei est une méga entreprise, une entreprise riche et une entreprise technologique très avancée. Oui, l’interdiction américaine semble avoir ralenti l’entreprise. Mais aussi déterminés qu’ils soient, il ne serait pas vraiment surprenant de les voir se relever une fois de plus.