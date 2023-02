Lenovo présente plus de 8 ordinateurs portables et Chromebook au MWC

Lenovo est une marque majeure sur le marché mondial des ordinateurs portables et des Chromebooks. Lors du MWC 2023 en cours, l’entreprise a montré pourquoi elle est un acteur majeur sur ce marché. Afin de prendre en charge les méthodes de travail hybrides et d’offrir des fonctionnalités adaptées aux besoins des utilisateurs, Lenovo a présenté ses options PC et Chromebook mises à jour. Les PC ont une meilleure vitesse et des composants plus durables. Les appareils offrent également de meilleures expériences utilisateur. Lenovo a récemment dévoilé de nouveaux Chromebooks pour les écoles et les ordinateurs Windows 11.

Lenovo ThinkPad Z13 Gen 2 et Z16 Gen 2

Afin de maximiser l’efficacité de l’utilisateur, les ThinkPad Z13 Gen 2 et ThinkPad Z16 Gen 2 peuvent être personnalisés avec jusqu’à 64 Go de mémoire double canal et jusqu’à 2 To de SSD PCIe. Ils sont pilotés par les puces AMD Ryzen série 7000 les plus récentes avec les graphiques AMD Radeon série 700M et Windows 11. Il a un design (form factor) élégant, léger et fin, des cadres extrêmement étroits et un nouveau matériau alternatif renforcé de fibres naturelles qui est fusionné pour le capot supérieur est composé à 75% d’aluminium réutilisé. Pour une meilleure expérience audiovisuelle, l’ordinateur portable comprend également une connexion Wi-Fi 6E3 rapide et fiable, une caméra FHD et des haut-parleurs compatibles Dolby Voice. Il dispose également d’un trackpad haptique de grande taille et du TrackPoint reconnaissable. Ce dernier a un menu rapide pour configurer la caméra, le périphérique audio et les options d’alimentation.

Lenovo ThinkPad Z13 Gen 2 et ThinkPad Z16 Gen 2

Les ThinkPad Z13 Gen 2 et ThinkPad Z16 Gen 2 sont équipés des puces AMD Ryzen 7000 les plus récentes. Il est également livré avec une carte graphique AMD Radeon série 700M et Windows 11. Les utilisateurs peuvent configurer ces ordinateurs portables avec jusqu’à 64 Go de RAM double canal et jusqu’à 2 To de SSD PCIe pour effectuer facilement des tâches exigeantes. En plus du métal recyclé à 75 %, une nouvelle substance alternative renforcée de fibres naturelles est également proposée. Ce tissu de lin tissé est entièrement composé de matières agricoles.

Think Pad X13 Gen 4 et Think Pad X13 Yoga Gen 4

Le ThinkPad X13 Gen 4 et le ThinkPad X13 Yoga Gen 4 ont été mis à jour. Ils ont maintenant des cadres plus élégants et plus étroits qui augmentent le rapport écran/corps et améliorent l’utilité du travail hybride. De meilleures réunions vidéo sont rendues possibles par les 5 mégapixels supplémentaires avec une caméra infrarouge et des haut-parleurs Dolby Audio orientés vers l’utilisateur pour un son plus réaliste. Ils utilisent également un écran OLED 2,8K de 13,3 pouces avec prise en charge Dolby Vision et la technologie Eyesafe Certified Natural Low Blue Light pour des noirs plus profonds et des teintes vibrantes est également une option pour le X13 Gen 4. La technologie de reconnaissance faciale de Windows Hello et la détection de proximité humaine par ultrasons plus loin améliorer la sécurité et la convivialité. Les processeurs AMD Ryzen série 7000 les plus récents avec les graphiques AMD Radeon série 700M ou les processeurs Intel Core de 13e génération les plus récents avec Intel vPro et les graphiques Intel Iris Xe intégrés peuvent exécuter ces machines.

Think Pad série T

Avec des changements et des matériaux plus respectueux de l’environnement, la dernière itération continue de repousser les limites. Pour améliorer les rencontres avec les utilisateurs, un appareil photo 5MP avec infrarouge est également un choix facultatif. Afin de réduire la fatigue oculaire, des choix d’affichage à faible lumière bleue sont disponibles. Cet appareil dispose d’une option d’écran OLED 2,8k sur les T14 Gen 4 et T16 Gen 2 ainsi que sur les T14s Gen 4.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Think Pad L13 Gen 4 et L13 Yoga Gen 4

Le choix de faible lumière bleue sur les ThinkPad L13 Gen 4 et L13 Yoga Gen 4 basse consommation augmente l’économie de la batterie. Le stockage SSD jusqu’à 2 To est désormais une option pour la série L la plus récente, y compris les L14 Gen 4 et L15 Gen 4. C’est le double de la capacité de la version précédente. Certaines versions de ThinkPad incluent Lenovo View, qui offre un certain nombre de fonctionnalités intelligentes basées sur une caméra pour améliorer les conversations vidéo, augmenter la sécurité et faire progresser la santé numérique. Avec des applications de communications unifiées, il propose des algorithmes d’amélioration vidéo, un cadrage automatique, des notifications de bien-être oculaire et des options privées.

ThinkPad série E pour les petites et moyennes entreprises

La série ThinkPad E est une nouvelle gamme d’ordinateurs portables destinés aux petites et moyennes entreprises. Pour une expérience plus confortable et efficace, cette série comprend des écrans au format 16:10 avec des rapports écran/corps élevés, un clavier repensé et un pavé tactile plus grand de 115 mm. Windows 11 Pro, processeurs Intel Core de 13e génération ou processeurs AMD Ryzen série 7000 avec carte graphique AMD Radeon 610M, choix de RAM jusqu’à 40 Go, options de stockage double SSD jusqu’à 2 To et Wi-Fi 6E3 en option pour un accès sans fil stable à haut débit sont tous possibilités de configuration. De plus, les ThinkPad E14 Gen et E16 sont mieux adaptés à la mobilité et aux lieux de travail hybrides grâce aux choix de batterie 47Whr ou 57Whr.

IdeaPad Duet 3i

L’IdeaPad Duet 3i offre la dernière version de Windows 11, un puissant processeur Intel série N et des fonctionnalités supplémentaires dans un ordinateur portable compact, à la mode et portable. Ce gadget est détachable du clavier. Il ne mesure que 8,95 mm d’épaisseur et est idéal pour les multitâches qui doivent travailler à distance. Cet appareil utilise un écran tactile 2K de 11,5 pouces avec 100 % DCI-P3. Il offre également 400 nits de luminance et une gamme de couleurs éclatantes. Il est également livré avec des capteurs avant 5MP et arrière 8MP et Dolby Audio. Les utilisateurs peuvent rester occupés grâce au processeur Intel série N, au Wi-Fi 6 et jusqu’à 8,5 heures d’autonomie avec Rapid Charge Boost. Prendre des notes est simplifié avec le stylet numérique Lenovo, un accessoire supplémentaire.

Chromebook IdeaPad Slim 3 (14″, 8)

Avec une puce MediaTek Kompanio série 500, le Chromebook IdeaPad Slim 3 est un appareil décent. Il est idéal pour ceux qui recherchent un ordinateur portable puissant mais bon marché. L’écran 14″ FHD IPS de cet ordinateur portable incroyablement fin et léger (1,3 kg, 2,9 lb) est doté d’une batterie longue durée de 13,5 heures. De plus, il dispose d’une interface Type-C complète et de haut-parleurs frontaux conçus par Waves MaxxAudio. Il dispose également d’une caméra FHD avec un obturateur physique et une option de sourdine dédiée.

Prix ​​et disponibilité