Le double GPU exclusif à Apple d’AMD bat le RTX 4080 dans une référence en tête-à-tête

Dans le contexte : En 2021, Apple a travaillé avec AMD pour produire de nouveaux ordinateurs Mac Pro avec la carte graphique la plus puissante jamais trouvée sur un ordinateur Apple. La Radeon Pro W6800X Duo était depuis longtemps exclusive au hardware Apple jusqu’à ce que der8auer découvre un moyen d’utiliser le GPU en dehors de l’écosystème Apple.

Apple savait qu’il avait acquis quelque chose de spécial avec la Radeon Pro W6800X Duo puisque la carte graphique coûte 5 000 $ sur le site Web d’Apple. Il comporte deux matrices Navi 21 connectées via Infinity Fabric d’AMD, mais avec 20 unités de calcul désactivées sur les deux matrices. Le GPU dispose également de 32 Go de mémoire GDDR6 et d’un cache Infinity de 128 Mo.

Pour la perspective, le dé Navi 21 se trouve sur les deux produits phares RDNA2 d’AMD, le RX 6900 XT et le RX 6950 XT. Cette filière est déjà une centrale électrique, comme en témoignent nos benchmarks. Comme on pouvait s’y attendre, en placer deux sur le GPU d’Apple en fait un monstre, malgré des performances légèrement entravées sur chaque dé.

Le W6800X Duo étant presque un 6900 XT à double carte, de nombreuses personnes étaient curieuses de connaître les capacités de la carte. L’un d’eux était Roman Hartung, le célèbre overclockeur extrême der8auer. Dans une vidéo récente, der8auer a démonté et testé un W6800X Duo, mais avec de nombreuses difficultés.

Alors que le GPU utilise un emplacement PCIe x16 standard que l’on trouve couramment sur les cartes mères grand public, la puissance délivrée est tout sauf typique. La carte comporte le module Mac Pro eXpansion (MPX) propriétaire d’Apple plutôt qu’un connecteur d’alimentation PCIe standard. Malgré cela, der8auer a réutilisé un câble 12VHPWR pour fournir les 400 watts requis par le W6800X Duo.

Après avoir résolu de nombreux problèmes, notamment des échecs d’installation de drivers, des températures élevées et une alimentation capricieuse, der8auer a finalement réussi à faire fonctionner le GPU. Comme vu ci-dessus, la carte a nécessité de nombreuses modifications et soudures pour fonctionner sur une carte mère standard. Malgré cela, le GPU a eu du mal à terminer le benchmark, subissant de nombreux crashs et arrêts.

Après de nombreuses tentatives, Hartung a réussi à pousser la carte pour compléter le benchmark. Dans 3DMark TimeSpy, le W6800X Duo a fonctionné admirablement, avec un FPS moyen de 97,21. Bien que ce soit 21% plus lent que le RTX 4090 de Nvidia, il dépasse le RTX 4080 d’un peu plus de 4%. Il bat également le produit phare d’AMD, le RX 7900 XTX, d’environ huit pour cent.

Dans l’ensemble, les résultats affichés par le W6800X Duo sont impressionnants. Cela soulève la question de savoir pourquoi cette carte ou une déclinaison similaire n’a jamais atteint le marché grand public et a plutôt été limitée à un achat de 5 000 $ dans l’écosystème Mac. Quoi qu’il en soit, le travail de der8auer est très apprécié, car il n’est pas bon marché.

