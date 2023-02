Un fournisseur Apple en Inde brûle 12 millions de dollars dans un incendie d’usine qui a brûlé la moitié de ses machines

Apple a beaucoup investi récemment pour augmenter sa capacité de production en Inde, bien que l’entreprise soit encore confrontée à de nombreux défis dans le pays. Cependant, un incendie massif dans les installations de Foxlink en Inde a contraint l’entreprise, qui est l’un des principaux fournisseurs d’Apple, à suspendre indéfiniment ses opérations dans le pays.

Un incendie en Inde oblige le fournisseur d’Apple à suspendre ses opérations

Comme l’a rapporté Reuters, l’usine d’assemblage de Foxlink située dans l’État indien d’Andhra Pradesh a subi un incendie massif lundi. Une partie du bâtiment s’est effondrée, détruisant environ 50% des machines de l’entreprise.

Pour ceux qui ne connaissent pas, Foxlink est une unité de la société taïwanaise Cheng Uei Precision Industry, qui fabrique des câbles pour les chargeurs d’iPhone. L’usine d’Andhra a été ouverte en 2020, mais on ne sait pas encore quand elle reprendra ses activités. Les causes de l’incendie sont inconnues à ce stade, mais il n’y a pas eu de victimes. La société taïwanaise estime avoir perdu environ 12 millions de dollars à cause de l’incident.

Il est difficile de mesurer l’impact de cet incident sur Apple. Bien sûr, la société a d’autres fournisseurs de câbles dans le monde, mais la nouvelle arrive quand même comme un seau d’eau froide pour le fabricant d’iPhone au milieu d’autres nouvelles décourageantes liées à la production d’appareils Apple en Inde.

Remplacer la Chine ne sera pas une tâche facile

Alors qu’Apple souhaite réduire sa dépendance à l’égard de la Chine, l’entreprise investit davantage dans ses fournisseurs situés dans d’autres pays, notamment l’Inde, Taïwan et même le Brésil. Apple, pour la première fois, assemble tous les nouveaux modèles d’iPhone 14 en Inde tout en apportant lentement la production de pièces pour iPad et AirPods dans le pays.

Cependant, un rapport récent a révélé qu’Apple n’était pas satisfait de la qualité des produits assemblés en Inde. Des sources ont révélé que 50% des coques d’iPhone fabriquées là-bas ont été rejetées par Apple, alors qu’en Chine, ce chiffre est proche de 0%.

Il y a encore un certain optimisme quant à l’adaptation future des entreprises indiennes aux demandes d’Apple, mais remplacer la Chine comme principal fournisseur ne sera pas une tâche facile.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :