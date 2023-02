Pokemon Sleep arrive sur iPhone cet été, le voici en action

La société Pokémon a officiellement annoncé de nouveaux détails sur le jeu mobile de sommeil Pokémon Sleep qu’elle a annoncé pour la première fois en 2019. Ce jeu est essentiellement un suivi du sommeil qui intègre le temps passé par un joueur à dormir et l’heure à laquelle il se réveille dans le gameplay.

« Votre aventure se déroule sur une petite île où vous effectuerez des recherches sur la façon dont les Pokémon dorment », explique la société. « Vous travaillerez avec le grand Snorlax qui vit sur l’île et Neroli, un professeur qui étudie les styles de sommeil des Pokémon. »

Voici plus de détails sur la façon dont cela fonctionnera exactement, selon The Pokémon Company :

Placez votre smartphone près de votre oreiller lorsque vous vous couchez pour enregistrer et mesurer votre sommeil. Plus vous dormez longtemps, plus votre score est élevé le matin et plus vous verrez apparaître de Pokémon autour de Snorlax. Vos nuits de sommeil seront classées dans l’un des trois styles de sommeil – somnoler, somnoler ou somnoler – et le matin, les Pokémon qui dorment de la même manière viendront se rassembler autour de Snorlax.

Vous découvrirez peut-être même un Pokémon endormi dans un style rare que vous ne verriez presque jamais normalement. Chaque Pokémon a un certain nombre de styles de sommeil différents, alors voyez combien vous pouvez en découvrir pour compléter votre dex de style de sommeil.