Le meilleur iPad à acheter début 2023

Êtes-vous à la recherche d’une tablette Apple mais vous vous sentez dépassé par les différentes options disponibles ? Nous comprenons que choisir le bon iPad peut être une tâche difficile, mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider. Dans cet article, nous vous donnerons un aperçu des meilleurs modèles d’iPad, pour vous aider à décider lequel correspond le mieux à vos besoins.

Les meilleurs modèles d’iPad à acheter en 2023

iPad Air M1 (2022)

L’Apple iPad Air M1 (2022) est une tablette dotée des mêmes éléments de conception que son prédécesseur, l’iPad Air (2020). Alors que le design extérieur reste en grande partie inchangé, le nouvel iPad Air M1 bénéficie d’améliorations significatives sous le capot. L’appareil présente des lignes homogènes et des bords plats qui le rendent particulièrement confortable à tenir.

L’un des changements les plus notables de l’iPad Air M1 est la mise à niveau du processeur Bionic vers la puce M1. Qui est également utilisé dans le MacBook et l’iPad Pro. Cette amélioration est une avancée significative en termes de performances, et Apple affirme que la nouvelle puce rendra l’iPad Air M1 comparable à un ordinateur portable en termes de puissance de traitement.

En plus de la puce mise à niveau, l’iPad Air M1 offre également une compatibilité 5G, qui est facultative pour les utilisateurs. Cette fonctionnalité permettra des vitesses Internet plus rapides et des expériences de streaming plus fluides. Ce qui en fait un excellent ajout pour les utilisateurs qui souhaitent rester connectés lors de leurs déplacements. Une autre amélioration significative est l’ajout d’une webcam de 12 mégapixels qui peut suivre les mouvements. Cette fonctionnalité est idéale pour les vidéoconférences, ce qui permet de rester concentré plus facilement pendant les réunions ou les rassemblements virtuels.

Bien qu’il existe de nombreuses nouvelles fonctionnalités intéressantes, l’iPad Air M1 ne s’éloigne pas trop de son prédécesseur. L’appareil dispose toujours d’un écran LCD de 10,9 pouces, ce qui déçoit certains utilisateurs qui espéraient un taux de rafraîchissement plus élevé. Malheureusement, l’écran est toujours limité à 60 Hz, ce qui n’est peut-être pas idéal pour les utilisateurs qui exigent une expérience visuelle plus fluide.

Dans l’ensemble, l’Apple iPad Air M1 (2022) est un appareil impressionnant. La puce M1 améliorée et la compatibilité 5G en font un appareil puissant capable de suivre les tâches exigeantes. Alors que la webcam de 12 mégapixels est une amélioration significative pour la visioconférence. Bien que le taux de rafraîchissement de l’écran reste une limitation, l’appareil reste une excellente option pour les utilisateurs qui souhaitent une tablette capable de gérer facilement les tâches quotidiennes.

iPad 9 (2021)

L’Apple iPad 9 (2021) se positionne comme l’option la plus basique de la gamme de tablettes d’Apple. C’est une option abordable pour ceux qui recherchent un appareil simple pour consommer du contenu, naviguer sur le Web et rester en contact avec leurs proches. Bien qu’il puisse manquer certaines des fonctionnalités les plus avancées des modèles haut de gamme, l’iPad 9 parvient toujours à fonctionner correctement grâce à son processeur amélioré et à sa capacité de stockage étendue.

Par rapport à son prédécesseur, l’iPad 9 dispose d’un processeur Apple A13 mis à jour qui offre une amélioration notable des performances. Cela indique que l’appareil est capable d’exécuter la grande majorité des applications sans aucun problème. Ce qui en fait une option appropriée pour les tâches de base telles que la navigation sur le Web, le visionnage de vidéos et la vérification des e-mails.

Outre sa puissance de traitement améliorée, l’iPad 9 profite également d’une augmentation de sa capacité de stockage. Alors que les générations précédentes se limitaient à un stockage de base de 32 Go, l’iPad 9 propose désormais une capacité de stockage de base de 64 Go. C’est un changement bienvenu pour ceux qui trouvaient que la capacité de stockage précédente était limitée.

Bien que l’iPad 9 n’offre peut-être pas certaines des fonctionnalités les plus avancées des modèles haut de gamme, il offre toujours une expérience utilisateur solide qui ne manquera pas de plaire à de nombreux consommateurs. Sa simplicité et son prix abordable en font une option idéale pour ceux qui débutent dans le monde des tablettes ou qui recherchent un appareil de base capable de gérer facilement les tâches quotidiennes.

Cependant, il convient de noter que le design de l’iPad 9 est légèrement moins raffiné par rapport à ses homologues plus chers. La taille de l’écran est également légèrement plus petite, ce qui n’est peut-être pas idéal pour ceux qui préfèrent une expérience de visionnage plus grande.

Dans l’ensemble, l’Apple iPad 9 (2021) est une option solide pour tous ceux qui recherchent une tablette simple et abordable capable de gérer facilement les tâches de base. Il peut ne pas offrir les fonctionnalités les plus avancées ou le design le plus raffiné. Mais il parvient toujours à fonctionner correctement grâce à son processeur amélioré et à sa capacité de stockage étendue. Que vous soyez un grand-parent cherchant à rester en contact avec ses proches ou un jeune adolescent à la recherche d’un appareil pour consommer du contenu, l’iPad 9 vaut vraiment la peine d’être considéré.

Apple iPad 10 (2022)

L’iPad 10 (2022) d’Apple est la dernière version de sa tablette populaire. Alors que la série iPad a toujours été connue pour son accessibilité et son prix abordable. La nouvelle version de l’iPad 10 est proposée à un prix légèrement plus élevé. Cependant, il s’accompagne également de quelques améliorations notables qui valent la peine d’être prises en compte.

L’une des principales améliorations de l’iPad 10 est son design. L’appareil est désormais livré avec un choix de matériaux importants, ce qui le rend plus ergonomique et confortable à utiliser. De plus, l’iPad 10 dispose désormais d’un port USB-C, ce qui constitue une mise à niveau significative par rapport au modèle précédent. L’appareil est alimenté par le processeur Apple A14 Bionic, ce qui le rend plus puissant que l’iPad 9. Il est disponible en deux capacités de stockage : 64 ou 256 Go.

En termes de performances, l’iPad 10 offre une excellente expérience utilisateur. Bien qu’il ne soit peut-être pas capable de gérer des jeux mobiles exigeants, il est plus que capable de gérer la plupart des tâches. L’autonomie de la batterie de la tablette peut durer jusqu’à un jour et demi avec une charge de 25 W.

L’un des avantages les plus importants de l’iPad 10 est son écran. Il dispose d’un écran LCD de 10,9 pouces qui offre une excellente qualité. La luminosité de l’écran est à 501 cd/m², et sa colorimétrie est proche des attentes pour ce type d’appareil. L’écran de l’iPad 10 est parfait pour regarder des vidéos, naviguer sur le Web et lire des livres.

La vraie valeur ajoutée de l’iPad 10 est son logiciel iPadOS. Il s’agit de l’interface logicielle la plus avancée du marché des tablettes. Il est facile à manipuler et à utiliser au quotidien, ce qui le rend idéal pour les familles. Bien que l’iPad 10 soit un peu léger pour le travail, il est parfait pour les activités de divertissement.

Le seul bémol de l’iPad 10 est son prix qui a subi une augmentation significative. Le prix de l’appareil commence à partir de 449 $, ce qui peut être un peu trop élevé pour certains utilisateurs. Cependant, si vous pouvez vous le permettre, l’iPad 10 est une excellente tablette qui offre d’excellentes performances, un écran de haute qualité et un logiciel avancé.

iPad mini 6 (2021)

L’Apple iPad Mini 6 (2021) a enfin adopté le nouveau design de la marque. Rejoignant les rangs des autres modèles de la gamme. Avec un look plus carré et un écran plus grand avec des bords plus fins, l’iPad Mini 6 a subi une transformation significative. Cependant, cette conception mince a entraîné le retrait de la prise et le remplacement du bouton à l’avant par le capteur d’empreintes digitales Touch ID, qui est maintenant situé sur le bord supérieur et intégré au bouton d’alimentation.

Malgré ces changements, l’iPad Mini 6 se sent à l’aise dans la main, grâce à sa taille plus compacte et son écran de 8,3 pouces. Un autre changement bienvenu est l’ajout d’un stylet qui est fixé magnétiquement sur le bord droit de la tablette. Cela rend le Mini 6 idéal pour la prise de notes, car sa petite taille et le placement pratique du stylet lui donnent l’impression d’être un bloc-notes traditionnel.

L’un des changements les plus importants apportés à l’iPad Mini 6 est le passage à l’USB-C, une décision qui a été bien accueillie par de nombreux utilisateurs. L’écran de l’iPad Mini 6 est un écran Liquid Retina de 8,3 pouces de très haute qualité, avec une excellente luminosité, peu de reflets et des couleurs parfaitement calibrées. Sous le capot, le Mini 6 est propulsé par un SoC A15 Bionic. Ce qui en fait l’une des tablettes compactes les plus puissantes du marché.

En termes d’autonomie, l’iPad Mini 6 a une autonomie attendue d’une dizaine d’heures. Le chargeur 20 W fourni met 1h45 pour recharger complètement la batterie.

Dans l’ensemble, le mini de sixième génération est une amélioration significative par rapport à son prédécesseur. Rénover un appareil vieillissant et le rendre vraiment agréable à utiliser. Cependant, le prix croissant et le format plus petit peuvent ne pas convenir à tout le monde. Néanmoins, il est juste de dire que la Mini 6 est la meilleure tablette compacte du marché.

Verdict

En conclusion, l’iPad Air M1 (2022), l’iPad 9 (2021), l’iPad 10 (2022) et l’iPad mini 6 (2021) sont tous d’excellentes options en fonction de vos besoins et de votre budget. Si vous recherchez une tablette hautes performances avec des fonctionnalités avancées, l’iPad Air M1 peut être la meilleure option pour vous. Cependant, si vous avez un budget limité et que vous recherchez une tablette de base qui fait le travail, l’iPad 9 est un excellent choix. Si vous préférez le nouveau design, vous pouvez obtenir l’iPad 10 (2022) à un prix légèrement plus élevé et si vous aimez la taille compacte, l’iPad mini 6 est la meilleure option disponible actuellement sur le marché.