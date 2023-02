Spotify remplace son bouton cœur par une nouvelle icône « plus » à double fonction

Spotify apporte aujourd’hui un changement mineur mais notable à son interface utilisateur – il supprime le bouton en forme de cœur au profit d’une icône à double fonction plus. Cette décision est conçue pour faciliter l’enregistrement de chansons, d’albums et de podcasts, ainsi que pour ajouter du contenu aux listes de lecture. Voici à quoi s’attendre lorsque la fonctionnalité sera déployée sur iOS et Android.

Spotify a annoncé le changement dans un article de blog ce matin :

À partir d’aujourd’hui, nous consolidons l’icône en forme de cœur et l’icône « Ajouter à la liste de lecture » ​​en un seul symbole : le bouton Plus (+). Lorsque vous appuyez sur Plus (+), vous pourrez enregistrer et choisir la destination de n’importe quelle chanson, liste de lecture ou podcast d’un simple toucher. Cette mise à niveau est la dernière étape de notre travail en cours pour créer une expérience plus intuitive, le tout vous permettant d’interagir plus facilement avec la musique et les podcasts que vous aimez.

Voici les nouvelles façons d’utiliser le bouton + intégré mis à jour et ce que vous verrez dans l’application Spotify :

Appuyez pour enregistrer : Pour enregistrer une chanson ou un épisode de podcast, appuyez sur le bouton Plus (+) à droite du titre de la chanson ou de l’épisode dans la vue À l’écoute. Une fois que votre choix a été ajouté avec succès aux chansons aimées ou à vos épisodes, le Plus (+) deviendra une coche verte. Vous pouvez modifier la destination de votre contenu enregistré en appuyant sur la coche verte.

Ajoutez facilement un album entier à votre bibliothèque : cliquez simplement sur le bouton Plus (+) pour ajouter votre album, liste de lecture ou livre audio préféré à votre bibliothèque. Vous verrez la coche verte une fois qu’elle aura été ajoutée avec succès.

Spotify a partagé que lors des tests de la fonctionnalité, cela a aidé les utilisateurs à gagner du temps et les rend également plus susceptibles d’écouter à nouveau le contenu après qu’il a été enregistré.

La nouvelle conception du bouton plus intégré commence à « être déployée auprès de tous les utilisateurs du monde entier sur mobile (iOS et Android) à partir d’aujourd’hui et sera disponible pour tous les utilisateurs de Spotify dans les semaines à venir ».

Voici un aperçu du nouveau bouton et regardez la vidéo promotionnelle pour toutes les façons dont vous le verrez apparaître dans les applications iOS et Android Spotify.

