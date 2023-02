Les entreprises chinoises remplissent leurs entrepôts d’équipements de fabrication de puces en prévision de nouvelles restrictions

En bref : les entreprises chinoises se préparent à davantage de restrictions à l’importation en provenance des États-Unis, des Pays-Bas et du Japon en stockant des équipements de fabrication de puces, des composants, des versions de rechange et des matériaux. Des sources affirment que certaines entreprises ont rempli plusieurs entrepôts avec des articles en vue de sanctions supplémentaires.

Le mois dernier, on a appris que les Pays-Bas et le Japon avaient conclu un accord avec les États-Unis pour imposer des restrictions à l’exportation d’outils de fabrication de puces avancés vers la Chine, bien que la sensibilité de l’accord indique que les détails n’ont pas été annoncés.

Le South China Morning Post rapporte que la nouvelle de l’accord a vu les plus grandes entreprises chinoises de semi-conducteurs se précipiter pour stocker du hardware de fabrication de puces en vue de davantage de restrictions sur les équipements de pointe. Selon une source impliquée dans la chaîne d’approvisionnement de l’industrie, une entreprise de Pékin « a rempli plusieurs grands entrepôts » de matériaux et de composants. Certains des articles ne figurent même pas sur la liste de contrôle des exportations des États-Unis.

Une source anonyme de Tokyo qui achète des produits japonais pour des clients chinois a confirmé que certaines entreprises achetaient trop de composants et d’équipements par crainte de restrictions à l’exportation plus strictes à l’avenir – bien que Tokyo n’ait pas encore commencé le processus. Les entreprises japonaises attendent des conseils sur les nouvelles règles, qui devraient entrer en vigueur en avril.

Le géant néerlandais ASML, le plus grand fournisseur mondial de machines de lithographie utilisées dans le processus de fabrication de puces, s’est déjà vu interdire de vendre son équipement de lithographie aux ultraviolets extrêmes (EUV) le plus avancé, qui coûte environ 164 millions de dollars par unité, aux clients chinois car il ne peut pas obtenir une exportation licence du gouvernement néerlandais en raison de la pression des États-Unis. Suite à l’accord conclu entre trois pays, il est également interdit à ASML de vendre au moins certains de ses anciens outils de lithographie dans l’ultraviolet profond (DUV) à des clients chinois.

Les États-Unis ont renforcé les sanctions liées aux puces contre la Chine au cours des 12 derniers mois. Les restrictions introduites en octobre sont conçues pour plafonner les puces logiques du pays au nœud de 14 nanomètres, la DRAM à 18 nm et la mémoire flash 3D NAND à 128 couches. Les États-Unis affirment que cela empêchera son rival de développer des semi-conducteurs pour des applications militaires, notamment des superordinateurs, la modélisation d’armes nucléaires et des armes hypersoniques. Les restrictions ont également un impact majeur sur le plan Made in China 2025 visant à réduire la dépendance du pays vis-à-vis des fabricants de puces étrangers.

