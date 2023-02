Le nouveau design « Material You » arrive sur Google Drive, Docs, Sheets et Slides

Le nouveau Material You designs pour Google Drive et ses différentes sous-applications (Docs, Sheets ou Slides) sur les appareils mobiles seront familiers à tous ceux qui l’ont utilisé au cours de l’année écoulée. Ces applications ont reçu une mise à jour pour le Web et pour les PC. Cependant, ils n’étaient pas aussi attrayants que leurs versions mobiles. Maintenant que les modules Material You comme la célèbre coloration bicolore ont été ajoutés, Google Drive, Docs, Sheets et Slides reçoivent tous une mise à jour longuement retardée. Ces images, que l’entreprise a publiées hier sur son site Workspace, montrent comment les commentaires dans les documents, les outils d’édition dans le ruban supérieur et les différentes icônes de l’interface utilisateur ressortent désormais davantage avec de jolies cartes.

Récemment, il y a eu une refonte de Material You Gmail. Si vous avez utilisé ce Gmail, vous verrez que l’interface Google Drive ci-dessus est vraiment similaire à la refonte de Material You Gmail. Il utilise des coins arrondis et une teinte bleue ou grise. Cela permet de séparer son corps principal du panneau latéral et des autres éléments de l’interface utilisateur. Enfin, le bouton d’action mobile (FAB) qui indique « + Nouveau » au-dessus de votre barre latérale gauche est passé d’une pilule à un cercle. Bien que cette mise à niveau ne soit pas encore arrivée à notre fin, Google affirme qu’elle le sera « dans les semaines à venir » en tant que mise à jour côté serveur. Avec ces nouvelles mises à jour, Google affirme qu’il espère brouiller les lignes entre les applications et simplifier la façon dont le travail est effectué. Google Drive et ses différentes sous-applications Google Drive

Google Drive

Il s’agit d’une plateforme de stockage et de collaboration en nuage développée par Google. Il permet aux utilisateurs de stocker des fichiers, y compris des documents, des photos et des vidéos, sur les serveurs de Google. Ils sont accessibles de n’importe où avec une connexion Internet. Google Drive propose également une suite d’outils de productivité, notamment Google Docs, Sheets et Slides. Ceux-ci permettent aux utilisateurs de créer et de modifier des documents, des feuilles de calcul et des présentations en ligne. Ces outils sont accessibles directement depuis Google Drive ou depuis un navigateur web. Ils permettent à plusieurs utilisateurs de collaborer sur le même document en temps réel.

En plus de l’interface Web, Google Drive propose des applications de bureau et mobiles pour Windows, Mac, iOS et Android. Ils offrent une intégration transparente avec l’appareil de l’utilisateur et facilitent l’accès et la modification des fichiers lors de vos déplacements. Google Drive propose un forfait gratuit avec 15 Go de stockage, ainsi que des forfaits payants avec plus de stockage et des fonctionnalités supplémentaires. Il dispose également de fonctionnalités de sécurité robustes, telles que l’authentification à deux facteurs, le cryptage et les contrôles d’accès. Cela aide l’utilisateur à conserver les données en toute sécurité.

Google Docs

Google Docs est un programme de traitement de texte basé sur le Web développé par Google. Il permet aux utilisateurs de créer et de modifier des documents en ligne. Il fait partie de la suite d’outils de productivité Google Drive et est disponible gratuitement pour toute personne possédant un compte Google. Google Docs offre un large éventail de fonctionnalités pour créer et modifier des documents. Les documents incluent des outils de mise en forme, des styles de police et l’espacement des paragraphes. Les utilisateurs peuvent collaborer sur un document en temps réel, en partageant l’accès avec plusieurs personnes qui peuvent simultanément apporter des modifications et laisser des commentaires. Il inclut également des fonctionnalités telles que l’historique des révisions, qui permet aux utilisateurs de voir les modifications apportées au document au fil du temps et de revenir aux versions antérieures si nécessaire.

Google Docs est une plate-forme basée sur le cloud, ce qui indique que les utilisateurs peuvent accéder à leurs documents depuis n’importe quel appareil disposant d’une connexion Internet. Cela facilite le travail sur les documents lors de vos déplacements et permet aux utilisateurs de partager et de collaborer facilement sur des documents avec d’autres. En plus de son interface Web, Google Docs propose également des applications mobiles pour les appareils iOS et Android. Cela permet aux utilisateurs de créer et de modifier des documents sur leurs téléphones ou tablettes.

Dans l’ensemble, Google Docs est un outil puissant et polyvalent pour créer et collaborer sur des documents. Son accessibilité facile et ses fonctionnalités collaboratives en font un choix populaire pour les étudiants et les professionnels. Surtout pour ceux qui ont besoin de créer et de partager des documents en ligne.

Google Sheets est un tableur Web développé par Google qui permet aux utilisateurs de créer et de modifier des feuilles de calcul en ligne. Il fait partie de la suite d’outils de productivité Google Drive et est disponible gratuitement. Si vous avez un compte Google, vous pouvez y accéder. Google Sheets fournit un large éventail de fonctionnalités pour créer et gérer des feuilles de calcul. Cela inclut les formules et les fonctions, les outils de création de graphiques et la mise en forme conditionnelle.

Google Sheets est une plate-forme basée sur le cloud. Cela indique que les utilisateurs peuvent accéder à leurs feuilles de calcul à partir de n’importe quel appareil disposant d’une connexion Internet. Cela facilite le travail sur des feuilles de calcul lors de vos déplacements. Il permet aux utilisateurs de partager et de collaborer facilement sur des feuilles de calcul avec d’autres. En plus de son interface Web, Google Sheets propose également des applications mobiles pour les appareils iOS et Android. Cela permet aux utilisateurs de créer et de modifier des feuilles de calcul sur leurs téléphones ou tablettes.

Diapositives Google

Google Slides est un programme de présentation basé sur le Web développé par Google qui permet aux utilisateurs de créer et de modifier des présentations en ligne. Il fait partie de la suite d’outils de productivité Google Drive et est disponible gratuitement. Google Slides fournit un large éventail de fonctionnalités pour créer et diffuser des présentations. Cela inclut les mises en page des slides, les thèmes, les animations et les outils multimédias tels que les vidéos et les images. Les utilisateurs peuvent collaborer sur une présentation en temps réel, en partageant l’accès avec plusieurs personnes qui peuvent simultanément apporter des modifications et laisser des commentaires. Il comprend également des fonctionnalités telles que l’historique des révisions, qui permet aux utilisateurs de voir les modifications apportées à la présentation au fil du temps. Ils peuvent également revenir à des versions antérieures si nécessaire.

Google Slides est une plate-forme basée sur le cloud, ce qui indique que les utilisateurs peuvent accéder à leurs présentations à partir de n’importe quel appareil disposant d’une connexion Internet. Cela facilite le travail sur les présentations lors de vos déplacements et permet aux utilisateurs de partager et de collaborer facilement sur des présentations avec d’autres. En plus de son interface Web, Google Slides propose également des applications mobiles pour les appareils iOS et Android, qui permettent aux utilisateurs de créer et de modifier des présentations sur leurs téléphones ou tablettes.