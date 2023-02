Xiaomi 13 Lite : le clone de l’iPhone est sorti au MWC 2023

Apple est probablement la société la plus conservatrice lorsqu’il s’agit de modifier la gamme d’iPhone. La société met des années à changer le design et met également des années à « surfer » sur les tendances matérielles comme les caméras 48 MP, par exemple. Cependant, on ne peut nier le pouvoir de l’entreprise à dicter de nouvelles tendances. La marque a lancé la «tendance de l’encoche» en 2017. D’autres marques ont emboîté le pas, mais ont amélioré cette approche de l’approche perforée, tandis que d’autres sont passées sous l’écran. On peut dire que la perforation est la conception prédominante de nos jours. Apple a décidé de suivre cette tendance en 2022 mais a dû la rendre suffisamment différente… pour la rendre unique, et puis, nous avons vu la naissance de Dynamic Island. Maintenant, Xiaomi suit ce design avec son Xiaomi 13 Lite.

Xiaomi 13 lancé avec « Dynamic Island »

Ce n’est pas la première fois que nous voyons un téléphone Xiaomi utilisant le design « îlot dynamique ». Le Xiaomi Civi 2 l’a fait, mais maintenant, le Xiaomi 13 Lite devient mondial avec ce design. Alors que l’iPhone 14 Pro et Pro Max sont dotés de certaines fonctionnalités pour rendre l’île en forme de pilule élégante, nous ne savons pas si c’est le cas avec le Xiaomi 13 Lite. Quoi qu’il en soit, le design est là pour ceux qui apprécient les « nouvelles tendances ». Nous avons une découpe centrée en forme de pilule abritant deux caméras de 32 MP.

Sous le capot, le Xiaomi 13 Lite contient le Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. Il s’agit d’un chipset haut de gamme de milieu de gamme qui se situe au-dessus de la famille Snapdragon 778G. Le téléphone est disponible en options avec 8 Go de RAM et 128 Go/256 Go de stockage interne.

Le Xiaomi 13 Lite offre une configuration à trois caméras avec le vivaneau Sony IMX766 de 50 MP en tête. Il existe également un jeu de tir ultra large de 8 MP avec un champ de vision de 119º et un appareil photo macro de 2 MP. Le « Dynamic Island » sert de maison pour le tireur selfie 32 MP et un capteur de profondeur 8 MP. Ce tireur supprimera les effets bokeh naturels et, heureusement, il fonctionnera également pour les prises de vue ultra-larges. Après tout, il apporte un FOV de 100º qui laisse de la place pour les photos de groupe.

Le Xiaomi 13 Lite dispose d’un écran AMOLED incurvé de 6,55 pouces avec prise en charge Dolby Vision et HDR10+. Il apporte également une gradation PWM à 1 920 Hz, une luminosité typique de 500 nits et une luminosité maximale fixée à 1 000 nits. L’écran a une résolution Full HD+ avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. Il est livré avec Gorilla Glass 5 pour protéger l’avant. Le dos est également en verre, mais il n’y a pas de Gorilla Glass, alors soyez prudent. Le téléphone a un indice de protection IP53 pour la résistance aux projections d’eau et à la poussière.

Le Xiaomi 13 Lite est livré avec une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 67 W. Il semble similaire au Xiaomi 13, mais le Lite n’apporte pas de charge sans fil. Le téléphone prend également en charge Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 et NFC, mais cela dépend de la région. Il exécute MIUI 14, mais le hic, c’est qu’il est basé sur Android 12.

Prix ​​et disponibilité

Le téléphone vise le style avec seulement 171 grammes de poids et 7,23 mm d’épaisseur totale. Il est disponible dans les couleurs Lite Blue, Lite Pink et Black. Le modèle de base avec 8 Go/128 Go se vendra 499 € à partir du 8 mars.