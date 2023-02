Une ferme secrète de crypto-minage découverte dans le vide sanitaire d’une école du Massachusetts

Couper les coins ronds : la crypto-monnaie a connu des moments difficiles, ce qui la rend non rentable pour presque tous ceux qui dirigent une opération minière. Autrement dit, à moins que vous ne laissiez quelqu’un d’autre payer les factures de services publics. On a découvert qu’un homme du Massachusetts avait installé une ferme minière illégale dans le vide sanitaire de la chaufferie de son ancien employeur. L’opération aurait utilisé plus de 17 000 $ en électricité volée sur une période de huit mois.

Le coupable, Nadeam Nahas, 39 ans, a été accusé par la ville de Cohasset, MA, d’utilisation frauduleuse de l’électricité et de vandalisme d’une école. Il a été inculpé à la suite d’enquêtes qui ont conduit les responsables de la ville à une mine cachée de crypto-monnaie qui a été installée dans un vide sanitaire isolé à côté de la chaufferie d’une école Cohasset. La ferme aurait inclus 11 versions d’équipement minier ainsi qu’un système de ventilation pour s’assurer que l’équipement minier ne surchaufferait pas.

La ferme a été découverte en décembre 2021 par le directeur des installations de Cohasset lors d’une inspection de routine de l’école. Au cours de l’inspection, le directeur a identifié les conduits, le câblage et plusieurs ordinateurs qui semblaient déplacés dans le vide sanitaire rarement accessible. La ferme a été correctement identifiée comme une opération minière illégale de crypto-monnaie avec l’aide du directeur des technologies de l’information de la ville de Cohasset. Une fois identifié, le couple a contacté les autorités pour enquêter plus avant sur l’opération non autorisée et identifier son propriétaire.

L’extraction de crypto-monnaie peut être effectuée à l’aide de ressources informatiques quotidiennes ou d’équipements spécialisés plus grands et beaucoup plus puissants conçus pour augmenter le rendement de l’extraction et l’efficacité globale. Sur la base des images publiées (ci-dessus), Nahas dirigeait la ferme minière à l’aide de circuits intégrés spécifiques à une application (ASIC) plus grands, un type de puce conçue pour effectuer une opération très spécifique aussi efficacement et rapidement que possible.

Les mineurs sur les photos publiées ont généralement besoin de grandes alimentations de qualité serveur pour maintenir des opérations 24h/24 et 7j/7. Ces fournitures, qui peuvent aller de 1200 à plus de 2600 watts ou plus par mineur, peuvent faire grimper une facture de services publics assez lourde en un laps de temps assez court. Dans ce cas, Nahas est responsable du vol de 17 492 $ d’électricité entre avril et décembre 2021.

Nahas aurait démissionné de son poste de directeur adjoint des installations de la ville de Cohasset au début de 2022. Un juge du Massachusetts a émis un mandat par défaut plus tôt cette semaine suite au refus de Nahas de se présenter à son audience de mise en accusation du 23 février. Les médias locaux ont rapporté plus tard que Nahas s’était rendu aux autorités après l’audience manquée.

