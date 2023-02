HONOR au MWC 2023 – Tout ce que nous attendons

Le Mobile World Congress 2023 frappe aux portes avec un ensemble de nouveautés à vous présenter. Cette année sera importante car nous avons le retour de nombreuses marques, et la plupart sont prêtes à faire de belles sorties lors de l’événement. Parmi eux, nous avons Honor qui a choisi le MWC 2023 pour sortir de nombreux appareils importants pour le marché international. La marque chinoise est prête à introduire de nouveaux produits phares dans la série Honor Magic5 Pro et lancera son Honor Magic Vs pliable dans le monde entier. Ce dernier sera un concurrent de taille pour le Samsung Galaxy Z Fold 4 qui profite du manque de concurrents.

Ci-dessous, nous énumérerons tout ce que nous nous attendons à voir lors de l’événement « Libérez le pouvoir de la magie » d’Honor. La plupart des détails du Honor Magic Vs sont bien connus, mais pour la série Honor Magic5, la société a réussi à garder la plupart de ses détails secrets. Si vous êtes intéressé par Magic, veuillez vérifier tous les détails ci-dessous.

Honor MWC 2023 – Comment regarder

L’événement Honor MWC 2023 aura lieu le 27 février. Il commencera à 13h30 CET / 7h30 EST / 4h30 PST / 18h00 IST. Bien sûr, vous pourrez voir l’événement via YouTube. Honor a déjà mis en place une landing page sur son site officiel. Là, nous pouvons trouver la vidéo YouTube qui commencera aux heures mentionnées. La vidéo est également intégrée ci-dessous, vous pouvez donc enregistrer le lien ou peut-être l’ajouter à la « regarder plus tard ».

HONOR Magic5 et HONOR Magic5 Pro

Les nouveaux fleurons Honor Magic5 sont attendus comme les plus grandes stars du salon. De toute évidence, les Honor Magic V seront également à l’honneur, mais les nouveaux produits phares pourraient attirer l’attention des passionnés de produits phares. Ces appareils sont prêts à rivaliser avec les goûts de la série Samsung Galaxy S23.

Ils sont assez importants pour Honor puisqu’il s’agit du plus gros mouvement de la marque sur les marchés internationaux depuis son « indépendance ».

Appareil photo record

Jusqu’à présent, peu de détails ont été divulgués sur les appareils, à part quelques teasers. Nous savons qu’ils apporteront des spécifications phares et des caméras capables. Par exemple, le Honor Magic5 Pro apporterait le Snapdragon 8 Gen 2 avec jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne. En termes d’optique, la rumeur dit que le téléphone apporterait un appareil photo principal de 50 MP et un téléobjectif pour des capacités de « super-zoom ». Nous nous attendons également à ce qu’il apporte un ensemble de fonctionnalités pour améliorer la photographie et l’enregistrement. En fait, le téléphone apportera une fonctionnalité capable de capturer rapidement des scènes de mouvement. Grâce à cette caméra, il a été possible d’enregistrer/capturer le dernier moment record du livre Guinness. Et vous pouvez vérifier tous les détails ici.

À travers une série de vidéos teasers, Honor a dévoilé quelques détails sur les téléphones. Par exemple, les fuites indiquent un écran LTPO de 6,8 pouces à 120 Hz, un déverrouillage du visage 3D et de bonnes performances de caméra en basse lumière.

Les différences exactes entre le Honor Magic 5 et le Honor Magic5 Pro ne sont pas claires. Cependant, nous nous attendons à ce que la variante Pro prenne la tête des fonctionnalités et des spécifications. Après tout, il vient concurrencer les goûts du Samsung Galaxy S23 Ultra. À noter qu’il existe déjà un Honor Magic5 Lite. C’est un téléphone de milieu de gamme avec certaines des meilleures sauvegardes de batterie sur le marché, et vous pouvez trouver plus de détails sur l’appareil ici.

Honorer la magie Vs

Le Honor Magic Vs n’est pas exactement nouveau pour les accros à l’actualité des smartphones. Cependant, c’est la première fois que les clients mondiaux auront une chance officielle de goûter au nouveau téléphone. Le MWC 2023 marque les débuts du téléphone sur les marchés internationaux. Le nouveau pliable viendra concurrencer le Samsung Galaxy Z Fold4 qui était jusqu’à présent le seul pliable de son genre disponible dans le monde entier. La vie de Samsung deviendra difficile car les consommateurs mondiaux auront une alternative de plus.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Une charnière sans doute meilleure

Le Honor Magic Vs a un net avantage sur le Z Fold4 : le pli est presque inexistant. Il y a une technologie de pointe derrière cette charnière, qui permet au téléphone d’avoir presque zéro pli lorsqu’il est dans son état « plié ». Il est également durable, et les gens de JerryRigEverything sont certainement d’accord.

Des écrans magnifiques, des caméras capables et une charge rapide

En termes de matériel, le pliable ne vous décevra pas. Il contient un énorme écran OLED pliable de 7,9 pouces. Il apporte une résolution de 2 272 x 1 984 pixels, un taux de rafraîchissement de 90 Hz, une prise en charge HDR 10+ et une luminosité de 800 nits. Le téléphone dispose également d’un énorme écran extérieur de 6,45 pouces. Il apporte une résolution de 2 560 x 1 080 pixels, une luminosité de 1 200 nits et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Fait intéressant, la vidéo de démontage a révélé que les deux écrans sont totalement indépendants. Ainsi, si vous endommagez l’écran interne, le panneau extérieur fonctionnera toujours sans aucun problème.

Sous le capot, le Honor Magic Vs contient le processeur Snapdragon 8+ Gen 1. Il existe des variantes avec 8 Go/12 Go de RAM et 256 Go/512 Go de stockage interne. En termes d’optique, le téléphone dispose d’un appareil photo principal de 54 MP f/1.9 avec PDAF, d’un téléobjectif de 8 MP avec zoom optique 3x et OIS, et enfin, d’un tireur ultra large de 50 MP avec autofocus. Il y a aussi un selfie perforé avec une résolution de 16 MP.

Le téléphone prend en charge le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2, et dispose d’un port USB Type-C 3.1 avec prise en charge d’OTG et DisplayPort 1.2. Il est livré avec GPS avec GLONASS, BeiDou, GALILEO et QZSS. Il offre également NFC et un IR Blaster. Le téléphone dispose d’un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté. Il est alimenté par une énorme batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 66 W et une charge inversée de 5 W. La batterie et la charge sont supérieures à ce que propose Samsung avec le Galaxy Z Fold4. Par conséquent, les Honor Magic V devraient « agiter » les choses sur le marché international du pliable.

MagicOS 7.1

Jusqu’à présent, Honor n’a pas tease MagicOS 7 pour les marchés mondiaux. Cependant, nous avons de grandes attentes pour le voir lors de l’événement MWC. Le Honor Magic Vs exécute MagicOS 7 basé sur Android 12 en Chine. Cependant, les rumeurs font état d’une sortie internationale avec Android 13 et MagicOS 7.1. Nous ne pensons pas que Honor ratera l’occasion de lancer une version Android 13 de son skin sur les marchés internationaux. Après tout, la plupart des clients internationaux se soucient vraiment des mises à jour Android.

Les Honor Magic5 et Honor Magic5 Pro exécuteront probablement Android 13 dès la sortie de la boîte. Espérons que la société divulguera également des détails sur ses projets de mise à jour de ces produits phares. Samsung, à titre de comparaison, propose quatre mises à jour majeures pour certains de ses produits phares. C’est donc quelque chose que les nouveaux arrivants doivent surmonter.

MagicOS 7 apporte de nombreuses fonctionnalités telles que l’anneau magique qui permet aux téléphones Honor de se connecter de manière transparente aux PC et autres appareils. Il existe également de nombreuses fonctionnalités liées à l’IA pour améliorer la fluidité, la photographie et le GPU du système. Il existe une nouvelle fonctionnalité Turbo X qui adapte le système à différents scénarios d’utilisation. Il est possible d’obtenir plus de performances pendant que vous jouez à des jeux, et le système le fera sous une forme intelligente grâce à l’utilisation de l’IA. Nous ne savons pas s’il y aura des changements sur une éventuelle version mondiale de Magic OS 7. Mais nous n’écarterons pas les changements et les nouvelles fonctionnalités pour un public international.

Conclusion

Les attentes sont élevées pour l’événement Honor MWC 2023. La société a de gros produits à lancer et ils peuvent constituer une menace pour les marques internationales. Certains pensent que Honor, avec les bonnes décisions, peut occuper la place que Huawei avait sur les marchés internationaux. Nous sommes curieux de voir si l’événement MWC sera le début d’une nouvelle poussée vers les marchés internationaux.