Rumeur: l’iPhone 15 Pro Max aura une bosse d’appareil photo plus petite, des lunettes plus fines, plus

Notre premier aperçu de la conception présumée de l’iPhone 15 Pro Max est ici. Une nouvelle fuite publiée sur Twitter ce week-end prétend montrer l’iPhone 15 Pro Max avec une bosse de caméra plus petite, un cadre en titane, etc. Rendez-vous ci-dessous pour les détails.

Conception de l’iPhone 15 Pro Max

Ces CAD ont été partagés sur Twitter par l’utilisateur @UniversGlace, et peut également être corroboré par Netcost-security.fr. Plus particulièrement, ces CAO révèlent que l’iPhone 15 Pro Max pourrait présenter une bosse de caméra plus petite que la bosse de caméra de l’iPhone 15 Pro ainsi que la bosse de caméra de l’iPhone 14 Pro Max.

L’iPhone 15 Pro Max est attendu être le premier iPhone avec un objectif périscope. Le passage à la technologie d’objectif périscope est ce qui permettra à Apple de réduire la taille de la bosse de l’appareil photo.

‌iPhone 14 Pro‌ Max ‌iPhone 15 Pro‌ Max Différence Hauteur 160,7 mm 159,9 mm -0,84 millimètre Largeur 77,6 millimètres 76,7 millimètres -0,87 millimètres Épaisseur 7,85 millimètres 8,3 millimètres +0,4mm Épaisseur de la bosse de la caméra 4,18 millimètres 3,6 millimètres -0,59mm Épaisseur totale 12,03 millimètres 11,84 millimètres -0,19 millimètres

Outre les changements de dimensions et les bosses de la caméra, ces CAO et rendus de l’iPhone 15 Pro Max s’alignent sur les fuites antérieures de l’iPhone 15 Pro. Les cadres sont plus fins autour de l’écran et il y a un port USB-C au lieu de Lightning pour le chargement et le transfert de données. Vous pouvez également voir le boîtier légèrement incurvé, ce qui permet une transition plus transparente de l’avant de l’appareil au bac.

Univers de glace aussi corrobore que l’iPhone 15 Pro Max utilisera un « cadre central en alliage de titane avec un processus dépoli ». L’appareil, comme le reste de la gamme iPhone 15, l’iPhone 15 Pro Max devrait également utiliser des boutons capacitifs pour les boutons de volume et d’alimentation.

Netcost-security.fr aura plus de détails sur l’iPhone 15 Pro Max à partager dans les prochains jours. Que pensez-vous de ces premiers rendus ? Faites le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

