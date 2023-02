Comment personnaliser l’écran d’accueil de l’iPad [Ultimate Guide]

Utilisateurs d’iPad, il existe de nombreuses façons de personnaliser l’écran d’accueil et de personnaliser votre iPad. Vous pouvez évidemment personnaliser l’écran d’accueil en appliquant un nouveau fond d’écran ou en ajoutant un nouveau widget, mais savez-vous comment vous pouvez ajouter un widget photo à votre écran d’accueil ou des icônes d’application personnalisées, ou plus ? En effet, vous pouvez tout faire, c’est le guide ultime sur la façon de personnaliser l’écran d’accueil de votre iPad.

iPadOS 14 a été l’une des plus grandes mises à niveau pour iPad en termes de changements visuels, grâce aux widgets de l’écran d’accueil. Plus tard, Apple a publié iPadOS 15 avec des améliorations de la bibliothèque d’applications et des widgets. Apple a abandonné une autre mise à jour substantielle (iPadOS 16) l’année dernière, cette fois avec des améliorations à l’échelle du système et une nouvelle conception d’horloge à écran de verrouillage.

En utilisant les widgets de l’écran d’accueil, la bibliothèque d’applications, l’application Raccourcis et d’autres outils intégrés, nous pouvons facilement repenser l’écran d’accueil de l’iPad. Savez-vous qu’il existe un moyen de changer le thème de votre iPad en un seul clic ? Oui, vous pouvez le faire en téléchargeant un changeur de thème tiers gratuit sur l’App Store. Que vous souhaitiez personnaliser votre iPad manuellement ou en utilisant des applications tierces, vous pouvez tout faire gratuitement.

Jetons un coup d’œil aux différentes manières de personnaliser l’écran d’accueil de votre iPad.

Supprimer les applications, les widgets et les pages de l’écran d’accueil

L’une des premières choses que vous pouvez faire pour commencer à préparer un nouvel écran d’accueil consiste à supprimer les applications et les widgets de votre configuration actuelle. Vous pouvez même masquer ou supprimer des pages d’écran d’accueil si vous êtes pressé, alors vous pouvez le faire.

Supprimer les pages de l’écran d’accueil

Avant de commencer la personnalisation, vous devez désencombrer l’écran d’accueil, un moyen rapide consiste à masquer ou à supprimer des pages entières de l’écran d’accueil. Si vous le souhaitez, vous pouvez suivre ces étapes.

Appuyez et maintenez sur un espace vide ou une icône d’application sur l’écran d’accueil. Lorsque les applications commencent à bouger, appuyez sur l’indicateur de page placé au-dessus du dock de l’application.

Maintenant, il affichera toutes les pages, avec l’icône de coche indiquant les pages actives. Vous pouvez simplement appuyer sur l’icône de coche pour désactiver la page d’écran d’accueil particulière. Si vous utilisez un mode de mise au point particulier, la page sera supprimée si elle est activée.

Une fois que vous avez décoché une page, vous verrez une icône moins apparaître en haut de cette page, ce qui indique que vous avez la possibilité de supprimer complètement la page.

Les applications répertoriées sur ces pages iront dans la bibliothèque d’applications une fois que vous avez supprimé une page, vous pouvez les remettre à partir de la bibliothèque d’applications.

Supprimer des applications de l’écran d’accueil (astuce secrète par étapes)

Dans le processus de désencombrement, nous supprimerons tout de l’écran d’accueil, y compris les icônes d’application, évidemment, vous pouvez les remettre après avoir terminé la personnalisation. Voici donc les étapes pour supprimer des applications de l’écran d’accueil.

Appuyez longuement sur une zone vide de l’écran d’accueil. Lorsque les applications commencent à se tortiller, appuyez et maintenez une application, puis utilisez votre deuxième doigt et appuyez sur les autres applications. Cette méthode vous aide à sélectionner rapidement toutes les applications.

Avec les applications sélectionnées, déplacez votre doigt vers la droite une fois que vous êtes sur l’écran de la bibliothèque d’applications, laissez votre doigt.

C’est ça.

Au lieu de supprimer les applications une par une, ce qui prend évidemment du temps, vous pouvez sélectionner rapidement toutes les applications et les déposer ensuite dans la bibliothèque d’applications.

Supprimer les widgets

Si vous avez des widgets disponibles sur votre écran d’accueil, supprimez-les tous. Vous pouvez le faire facilement, voici les étapes pour supprimer les widgets.

Appuyez longuement sur une zone vide de l’écran d’accueil. Appuyez sur l’icône moins qui apparaît dans le coin supérieur gauche du widget.

Sélectionnez Supprimer pour confirmation. C’est ça.

Appliquer un nouveau fond d’écran

Lorsqu’il s’agit de personnaliser l’écran d’accueil de l’iPad, il est crucial de sélectionner le fond d’écran parfait. Le fond d’écran que vous choisissez peut donner le ton à l’ensemble de votre appareil et peut avoir un impact considérable sur votre expérience utilisateur globale. Si vous recherchez une configuration d’écran d’accueil esthétique, essayez de choisir un arrière-plan minimal, ou un arrière-plan abstrait conviendra à un look audacieux, dégradé pour la simplicité.

La collection de fonds d’écran intégrée sur iPad n’est pas géniale, vous devez en choisir un à un endroit différent, jetons un coup d’œil aux différents endroits où vous trouverez un arrière-plan/fond d’écran parfait pour votre iPad.

Netcost-security.fr.com

Si vous êtes un utilisateur régulier d’Netcost-security.fr, vous connaissez peut-être déjà notre collection mensuelle de papiers peints (YMWC), où nous partageons gratuitement une pile d’arrière-plans époustouflants. Oui, nous avons la meilleure collection de fonds d’écran pour iPhone, iPad et Android. Récemment, nous avons publié une multitude de fonds d’écran esthétiques pour iPad, assurez-vous de les consulter. Nous avons également 50 fonds d’écran dégradés pour iPad. Nous partagerons plus de fonds d’écran bientôt.

Pinterest

Pinterest est l’un des meilleurs endroits si vous recherchez un arrière-plan esthétique minimaliste pour votre iPad. Outre les fonds d’écran, vous pouvez trouver des packs d’icônes, des arrière-plans pour les widgets personnalisés, etc. Voici quelques tableaux Pinterest où vous trouverez de superbes fonds d’écran pour votre iPad – Graphiques par Good Mondays, Fonds d’écran par Netcost-security.fret Jackie Marie Carr.

Reddit

Reddit est un autre endroit où vous pouvez trouver un nouvel arrière-plan pour votre iPad. Il existe un certain nombre de sous-reddits à partir desquels vous pouvez télécharger des fonds d’écran de haute qualité, voici quelques meilleurs endroits pour trouver de nouveaux fonds d’écran – r/iPadFonds d’écran, r/MinimalWallpaperet r/configurations iOS.

Ajouter des applications avec des icônes personnalisées

Si vous souhaitez ajouter des icônes d’application personnalisées sur l’écran d’accueil de votre iPad, vous pouvez procéder de deux manières différentes. Une méthode vous permet d’utiliser des thèmes prédéfinis à partir d’applications tierces. Alors que la deuxième méthode vous permet d’ajouter des icônes d’application personnalisées avec l’application Raccourcis.

Jetons un coup d’œil aux deux façons d’ajouter des icônes d’application personnalisées.

Meilleures applications thématiques tierces pour iPad

Il existe de nombreuses applications de thème tierces disponibles pour iPhone et iPad. Ces applications vous permettent de sélectionner un thème prédéfini dans la collection disponible sur les applications. L’une des meilleures options disponibles gratuitement sur l’App Store est Moloko – application de thèmes et d’icônes. Voici comment vous pouvez changer le thème sur votre iPad.

Télécharger Moloko depuis l’App Store. Ouvrez l’application, sélectionnez n’importe quel pack d’icônes qui convient à votre personnalité, appuyez sur le bouton Obtenir. Téléchargez maintenant les icônes pour les applications système et les applications tierces. Il commencera à télécharger un profil sur votre iPhone, appuyez sur le bouton Autoriser. Maintenant, ouvrez Paramètres et appuyez sur l’option Profil téléchargé. Vous verrez un écran contextuel Installer le profil sur votre iPhone, sélectionnez simplement Installer. Entrez le mot de passe pour confirmation. C’est ça.

Créez des icônes d’application personnalisées sur votre iPad

Les icônes d’application personnalisées peuvent être un excellent moyen d’ajouter une touche unique à l’écran d’accueil de votre iPad. L’application Raccourcis vous permet de créer des raccourcis d’application avec des icônes d’application personnalisées. Le raccourci ne remplacera pas l’icône de l’application fournie avec l’application ; il créera plutôt un raccourci pour l’application en utilisant une icône personnalisée.

Le processus de création d’une icône d’application personnalisée à l’aide de raccourcis prend du temps et n’est pas aussi simple que de changer de thème à l’aide d’applications tierces. Nous avons un guide détaillé sur la façon de changer les icônes d’application sur iPhone et iPad, assurez-vous de le consulter.

Télécharger un pack d’icônes personnalisé

De nombreux développeurs créent des packs d’icônes personnalisés pour iOS et iPadOS. Et nous créons une liste de certains des meilleurs packs d’icônes disponibles pour iPhone et iPad, appuyez sur ce lien pour consulter la liste.

Modifier la taille des icônes d’application

L’une des meilleures choses à propos d’iPadOS est de changer la taille de l’icône de l’application. Oui, l’iPadOS vous permet de modifier la taille des icônes d’application, bien qu’il n’y ait que deux tailles au choix. Si vous préférez les grandes icônes, vous pouvez l’activer à partir des paramètres de l’écran d’accueil et du multitâche. Voici comment vous pouvez modifier la taille des icônes de l’application.

Ouvrez Paramètres sur votre iPad. Sélectionnez les paramètres de l’écran d’accueil et du multitâche. Activez maintenant la bascule pour utiliser les grandes icônes d’application. C’est ça.

Les widgets peuvent être un excellent ajout à l’écran d’accueil de votre iPad, offrant un accès rapide aux informations importantes et aux applications fréquemment utilisées. Par défaut, iPadOS est livré avec un tas de widgets utiles, y compris le widget Météo nouvellement ajouté, le widget Batteries, le widget Notes, et plus encore. Cependant, tous les widgets de stock ne sont pas très beaux, donc si vous voulez des widgets plus personnalisés sur votre iPad, vous pouvez utiliser des applications de widgets tierces, voici quelques options intéressantes.

Wiggy

Widgy est l’une des meilleures applications de widgets tierces disponibles pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad. L’application propose une large gamme de widgets créés par l’utilisateur et la meilleure partie est que vous pouvez les ajouter gratuitement à votre écran d’accueil et définir un arrière-plan personnalisé pour la transparence et un look personnalisé. L’application est disponible gratuitement sur l’App Store, vous pouvez la télécharger en utilisant ce lien.

YouTuber ThisIsE crée un superbe widget pour l’écran d’accueil de l’iPad, voici comment vous pouvez ajouter des widgets personnalisés à l’aide de Widgy.

Widgetsmith

Que vous souhaitiez ajouter un widget photo à l’écran d’accueil de votre iPad ou que vous souhaitiez ajouter une horloge, une date, la météo ou un rappel. Vous pouvez tout faire en utilisant Widgetsmith avec plus d’options de personnalisation, oui, vous pouvez créer vos propres widgets personnalisés en utilisant cette application. Tu peux télécharge le gratuitement sur l’App Store.

Voici comment vous pouvez ajouter des widgets personnalisés sur l’écran d’accueil de votre iPad à l’aide de widgetsmith.

Kit Esthétique – Widget & Icône

Pour ceux qui préfèrent l’apparence esthétique, Aesthetic Kit vous propose des thèmes, des widgets et des fonds d’écran prédéfinis. Oui, si vous recherchez un widget esthétique minimal et propre, vous pouvez le trouver dans l’application Aesthetic Kit. Ici se trouve le lien de téléchargement à l’application.

Autres applications

Une fois que vous avez choisi votre widget préféré, vous pouvez l’ajouter à l’écran d’accueil en suivant ces étapes.

Appuyez longuement sur une zone vide de l’écran d’accueil. Appuyez sur l’icône + dans le coin supérieur gauche. Trouvez le widget que vous souhaitez ajouter à l’écran d’accueil. Appuyez sur l’option Ajouter un widget. C’est ça.

Icône de la bibliothèque d’applications dans le Dock

Au fur et à mesure que nous supprimons les pages inutiles de l’écran d’accueil, vous pouvez ajouter l’icône de la bibliothèque d’applications au dock. Oui tu peux le faire. Si vous souhaitez ajouter une bibliothèque d’applications ou un bouton de menu au dock, vous pouvez suivre ces étapes.

Ouvrez Paramètres sur votre iPad. Sélectionnez Écran d’accueil et paramètres multitâches. Activez la bascule pour Afficher la bibliothèque d’applications dans le Dock. C’est ça.

Une fois que tout est fait, vous obtiendrez un résultat similaire à celui-ci.

Je choisis un pack d’icônes prédéfini de l’application Color Widgets, le widget Widgy de ThisIsE, un widget Notion pour garder un œil sur les sujets en attente, un widget horloge et un GIF animé de Top Widgets.

Aimez-vous la configuration minimaliste de l’écran d’accueil de mon iPad ? Ou Si vous avez encore des questions sur la façon de personnaliser l’écran d’accueil de l’iPad, dites-le moi dans la section des commentaires.

Articles Liés:

Vous souhaitez en apprendre plus sur iOS 16 ? Voici une nouvelle vidéo sur le nouveau système d’exploitation Apple pour l’iPhone.