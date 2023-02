Comment Reuters a utilisé les AirTags pour révéler les fausses promesses de recyclage de Dow

Un dispositif de repérage placé dans une chaussure coupée par le journaliste de Reuters Joe Brock au bureau de Reuters à Singapour le 7 septembre 2022. REUTERS/Joseph Campbell pour correspondre au rapport spécial GLOBAL-PLASTIC/DOW-SHOES

Nous avons vu d’innombrables cas d’utilisation intelligents des trackers d’articles AirTag d’Apple, mais rien de tel que celui-ci. Dans le cadre d’un rapport d’enquête sur les pratiques de recyclage de Dow Inc et du gouvernement de Singapour, un journaliste de Reuters a planté des AirTags cachés dans 11 paires de chaussures données.

« Dow a dit qu’il recyclait nos chaussures. Nous les avons trouvés dans un marché aux puces indonésien », lit-on dans le titre de l’histoire qui en résulte.

Down Inc, l’un des plus grands producteurs de produits chimiques au monde, a déclaré qu’il « transformait de vieilles baskets en terrains de jeux et en pistes de course » dans le cadre d’une initiative de recyclage à Singapour. Comme l’explique Reuters, cependant, la société avait auparavant « lancé des efforts de recyclage qui n’ont pas atteint leurs objectifs déclarés ».

Pour enquêter sur la légitimité des dernières allégations de recyclage de Dow, les journalistes de Reuters ont planté un AirTag caché dans onze paires de chaussures et ont fait don de ces chaussures à l’entreprise. Les journalistes ont ensuite surveillé l’emplacement des chaussures via l’application Find My, les regardant voyager à travers Singapour et en Indonésie.

« Aucune des 11 paires de chaussures données par Reuters n’a été transformée en parcours d’exercice ou en parc pour enfants à Singapour », indique le rapport. La destination finale variait d’une paire à l’autre, mais aucune des chaussures n’était utilisée comme Dow l’avait promis.

Le rapport complet est fascinant et offre plus de détails sur les résultats de l’enquête. L’idée d’utiliser des AirTags dans cette enquête était incroyablement intelligente et montre la polyvalence du traqueur d’articles d’Apple.

