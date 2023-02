Les meilleurs smartphones Samsung à acheter début 2023

Samsung est depuis longtemps un acteur dominant sur le marché des smartphones, proposant une large gamme de produits adaptés à différents budgets et besoins. Cependant, avec autant d’options disponibles, il peut être difficile de déterminer quel smartphone Samsung vous convient le mieux. Dans cet article, nous vous proposerons une sélection des meilleurs smartphones Samsung actuellement disponibles, en tenant compte de leur design, de leurs performances, de leurs fonctionnalités et de leur prix.

Les meilleurs smartphones Samsung à acheter en 2023

Le meilleur produit phare de Samsung : le Galaxy S23 Ultra

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est le dernier smartphone phare de Samsung et est sans aucun doute l’un des meilleurs smartphones haut de gamme actuellement disponibles. Le téléphone dispose d’une fiche technique impressionnante, mais à un prix de départ élevé.

Le S23 Ultra a un design haut de gamme, similaire au S22 Ultra, avec un design (form factor) massif et des matériaux de qualité. L’écran tactile Dynamic AMOLED de 6,8 pouces est époustouflant, avec un rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz et une définition QHD. Il a une luminosité maximale de 1600 cd/m2 ainsi qu’un Delta E de 4,58, indiquant des performances d’écran de premier ordre.

La caractéristique la plus importante du téléphone est la présence d’une puce Snapdragon 8 Gen 2. Ce qui offre d’excellentes performances sur différents types de logiciels, y compris les jeux mobiles exigeants. La batterie de 5000 mAh est bien gérée et peut durer jusqu’à deux jours complets d’utilisation. Cependant, le chargeur de 45 W, qui coûte 50 $ de plus, est nécessaire pour charger le S23 Ultra en une heure.

L’appareil photo du téléphone est également remarquable, avec un capteur principal de 200 mégapixels qui prend des photos de haute qualité dans n’importe quel mode. Bien que le mode nuit soit moins impressionnant, les performances globales restent excellentes, faisant du Samsung Galaxy S23 Ultra le meilleur smartphone pour les photos.

Le seul inconvénient du Samsung Galaxy S23 Ultra est son prix, à partir de 1199 $. Malgré cela, c’est toujours le meilleur smartphone Samsung disponible.

Le meilleur smartphone compact de Samsung : le Galaxy S23

Pour ceux qui recherchent une option plus abordable, le Samsung Galaxy S23 est un bon choix. Ce smartphone est la première option de la gamme S23, avec un prix plus abordable par rapport au S23 Ultra. Le Samsung Galaxy S23 est un smartphone compact très agréable à utiliser au quotidien, grâce à sa petite taille.

Le Galaxy S23 dispose d’un panneau AMOLED de 6,1 pouces capable d’afficher du Full HD+ avec un rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Il a un pic de luminosité de 1500 cd/m2 et une température de couleur de 6717 K, ce qui en fait l’un des meilleurs écrans disponibles aujourd’hui. L’inclusion du processeur Snapdragon 8 Gen 2, combiné à 8 Go de RAM, fait une grande différence en termes de puissance par rapport au Galaxy S22. Le Samsung Galaxy S23 fait également des progrès significatifs en termes d’autonomie, tenant une journée et demie d’utilisation.

L’une des caractéristiques les plus remarquables du Samsung Galaxy S23 est le OneUI 5. Qui regorge de personnalisations de toutes sortes. Le smartphone est capable de répondre à tous vos besoins quotidiens. Si les capacités photo du Samsung Galaxy S23 ne sont pas aussi impressionnantes que la version Ultra, elles sont tout de même d’une grande qualité. La version de base du Samsung Galaxy S23 est au prix de 799 $.

Le meilleur smartphone Samsung milieu de gamme : le Galaxy A53

Le Samsung Galaxy A53 est un smartphone milieu de gamme conçu pour concurrencer Xiaomi, déjà bien positionné sur le marché du milieu de gamme. C’est l’un des meilleurs smartphones de moins de 500 $ et offre une expérience utilisateur de haut niveau.

Le téléphone dispose d’un panneau OLED de 6,5 pouces avec une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. L’appareil photo est également de bonne qualité, avec une configuration à quatre objectifs qui permet de belles prises de vue. Le traitement logiciel du téléphone est excellent pour les tâches quotidiennes, même si le mode nuit n’est pas excellent.

La puissance interne du téléphone n’est pas exceptionnelle, puisqu’elle repose sur un processeur Exynos 1280 avec 6 Go de RAM. Cependant, l’autonomie du téléphone est impressionnante, avec une autonomie de deux jours grâce à sa batterie de 5 000 mAh.

Le meilleur smartphone à clapet : Galaxy Z Flip 4

Samsung a récemment dévoilé deux nouveaux ajouts à sa gamme de smartphones pliables – le Galaxy Z Flip 4 et le Galaxy Z Fold 4. Ces appareils s’appuient sur le succès de leurs prédécesseurs et offrent des améliorations notables.

Commençons par le Galaxy Z Flip 4, qui conserve le même design (form factor) que son prédécesseur. Cependant, il est livré avec quelques améliorations importantes. L’une des principales plaintes concernant le Galaxy Z Flip 3 était sa durée de vie de la batterie. Ce qui n’était pas à la hauteur des autres smartphones du marché. Heureusement, Samsung a résolu ce problème et le Z Flip 4 est désormais capable de durer une journée complète avec une seule charge. Le téléphone dispose également d’un processeur Snapdragon 8+ Gen 1 et de 8 Go de RAM. Ce qui permet des performances fluides lors de l’exécution d’applications et de jeux exigeants.

Un autre domaine où le Galaxy Z Flip 4 excelle est son écran. Le panneau OLED de 6,7 pouces a un rapport de 22:9 et offre un rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. L’écran est lumineux et offre une bonne gestion des couleurs. Le téléphone est également livré avec deux caméras orientées vers l’arrière, dont un objectif ultra grand angle, qui donne de bons résultats.

Dans l’ensemble, si vous recherchez un smartphone pliable compact avec une autonomie élevée et un grand écran, le Galaxy Z Flip 4 vaut vraiment la peine d’être considéré.

Le meilleur smartphone livre pliable : Galaxy Z Fold 4

Passant au Galaxy Z Fold 4, cet appareil est un raffinement du Galaxy Z Fold 3 plutôt qu’une révolution. L’un des principaux inconvénients du Z Fold 3 était son prix élevé. Et malheureusement, ce problème n’a pas été résolu avec le Z Fold 4, qui vous coûtera également très cher.

Cependant, si vous êtes prêt à investir, le Z Fold 4 offre beaucoup de puissance et de flexibilité. Il dispose d’une puce Snapdragon 8+ Gen 1 et d’un énorme 12 Go de RAM. Ce qui en fait une centrale électrique pour les logiciels exigeants. Le téléphone dispose également d’un écran partagé, avec un écran de 6,2 pouces lorsqu’il est replié et un écran de 7,6 pouces lorsqu’il est ouvert. Les deux offrent un rafraîchissement adaptatif à 120 Hz. La luminosité de l’écran est excellente, mesurant 899,5 cd/m². Et le téléphone est agréable à utiliser quelle que soit la surface que vous utilisez.

La durée de vie de la batterie du Z Fold 4 a également été améliorée et le téléphone peut désormais durer plus d’une journée sur une seule charge. Cependant, il est à noter qu’il n’y a toujours pas de charge rapide sur l’appareil, qui est limité à 25W. En termes de photographie, le Z Fold 4 propose un ensemble polyvalent, bien qu’il n’y ait pas de téléobjectif.

Dans l’ensemble, le Galaxy Z Fold 4 est sans aucun doute l’un des smartphones les plus puissants et les plus flexibles du marché à l’heure actuelle. Cependant, son prix élevé peut en faire un achat difficile pour de nombreux consommateurs.

Le meilleur smartphone Samsung d’entrée de gamme : le Galaxy A23 5G

Samsung est connu pour proposer des smartphones de haute qualité dans différentes gammes de prix. Avec l’introduction du Galaxy A23 5G, le segment d’entrée de gamme du catalogue de l’entreprise devient de plus en plus important. Ce smartphone est conçu pour cibler les clients qui recherchent un smartphone de qualité à moins de 300 $. Samsung a veillé à ce que la conception de ce smartphone soit de premier ordre et offre une sensation premium entre les mains de ses utilisateurs.

L’un des aspects les plus importants de tout smartphone est son écran tactile, et Samsung a encore une fois fait un excellent travail avec le Galaxy A23 5G. La dalle LCD de 6,6 pouces offre des performances de haut niveau, ce qui est impressionnant compte tenu de son positionnement dans le segment du milieu de gamme. L’écran est capable d’afficher une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Cela permet une expérience utilisateur fluide et immersive.

En plus d’un écran tactile de haute qualité, Samsung s’est également attaché à offrir d’excellents services à ses utilisateurs. Sans faire trop de concessions. Le Galaxy A23 5G est alimenté par un processeur Snapdragon 695. Ce n’est pas le processeur le plus performant du marché, mais il est toujours capable d’exécuter la plupart des logiciels sans aucun problème. La durée de vie de la batterie de ce smartphone est également impressionnante. Comme il peut durer un jour et demi sur une seule charge. Cependant, il est important de noter que Samsung ne fournit pas de bloc de charge dans la boîte.

Les performances de l’appareil photo du Galaxy A23 5G sont également remarquables. Le smartphone est équipé de quatre capteurs placés au dos du produit. Y compris un ultra grand-angle, un portrait et un objectif macro. Dans de bonnes conditions d’éclairage, les performances de l’appareil photo sont bonnes, mais pas exceptionnelles.

Dans l’ensemble, le Samsung Galaxy A23 5G est un excellent smartphone pour les clients qui recherchent un bon rapport qualité/prix. Il offre une sensation haut de gamme, d’excellentes performances d’écran tactile et une bonne autonomie de la batterie. Bien que les performances de l’appareil photo ne soient pas exceptionnelles, il est toujours capable de capturer des images de bonne qualité. Le Galaxy A23 5G est un excellent smartphone d’entrée de gamme de Samsung qui offre un excellent rapport qualité-prix.

Verdict

En conclusion, Samsung propose une large gamme de smartphones adaptés à différents besoins et budgets. Le Samsung Galaxy S23 Ultra est le plus cher. Mais aussi le plus impressionnant, tandis que le Samsung Galaxy S23 propose une option plus abordable tout en offrant d’excellentes performances. Il y a aussi le Galay A53 et le Galaxy A23 5G pour des prix plus bas et la nouvelle génération de smartphones pliables. Que vous soyez un utilisateur expérimenté ou que vous recherchiez simplement un smartphone qui fait avancer les choses, il y a certainement une bonne option pour vous dans ce guide.