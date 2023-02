Le Nokia G22 porte la réparabilité à de nouveaux sommets

HMD vient d’annoncer le Nokia G22. Et ce n’est pas comme n’importe quel autre téléphone que nous avons vu de la marque. Au lieu de cela, le fabricant mise tout sur la durabilité et la réparabilité.

En d’autres termes, le Nokia G22 est destiné aux propriétaires qui souhaitent conserver leur téléphone pendant plus de deux ans. Et comme vous le savez, les problèmes majeurs des téléphones de nos jours sont le verre brisé et les batteries très dégradées.

Alors, comment HMD prévoit-il de résoudre ces problèmes avec le Nokia G22 ? Approfondissons l’approche du fabricant.

Le Nokia G22 révolutionne les normes de réparabilité des smartphones

Fondamentalement, l’objectif principal de HMD est de rendre le Nokia G22 aussi facile à réparer que possible. HMD s’est principalement concentré sur le remplacement de la batterie. En effet, il ne vous faudra que 5 minutes pour remplacer une batterie dégradée du téléphone.

Plus intéressant encore, vous n’aurez même pas besoin d’un outil spécialisé pour le faire. L’outil d’éjection de carte SIM fourni avec le Nokia G22 est plus que suffisant. Et si vous le perdez, vous pouvez utiliser un tournevis ou un médiator.

Alors, qu’en est-il du remplacement de l’écran ? Eh bien, il vous faudra environ 20 minutes pour remplacer l’écran cassé du Nokia G22. Encore une fois, il ne sera pas nécessaire d’utiliser trop d’outils pour le processus de remplacement de l’écran.

Pour fournir les outils nécessaires, HMD s’est associé à iFixit. Mais ce ne sont pas seulement les outils ; iFixit proposera également des guides et des pièces dont vous avez besoin pour remplacer l’écran, changer le port de charge et installer une nouvelle batterie dans le Nokia G22.

Au cas où vous ne l’auriez pas noté, vous n’aurez pas besoin d’un pistolet chauffant pour séparer l’arrière du G22. De plus, il n’y aura pas besoin d’alcool pour retirer la batterie.

Maintenant, si vous ne souhaitez pas effectuer toutes ces étapes, vous pouvez évidemment apporter le G22 à un centre de service agréé. Cependant, pour ceux qui souhaitent faire passer la durée de vie de leur téléphone au niveau supérieur, ces mesures prises par Nokia élimineront sûrement la plupart des limitations.

Caractéristiques de base du G22

En termes de construction, le Nokia G22 s’est principalement concentré sur la durabilité. Toute la coque arrière du téléphone est composée à 100 % de plastique recyclé. Et il en va de même pour le matériau d’emballage. La boîte utilise des matériaux FSC Mix entièrement certifiés.

Maintenant, en ce qui concerne le matériel, le G22 dispose d’un écran HD+ de 6,52 pouces. Il dispose d’un Gorilla Glass 3 comme protection et peut fonctionner à un taux de rafraîchissement de 90 Hz. L’écran abrite également un appareil photo 8MP, qui peut être utilisé pour le déverrouillage du visage. Et la meilleure partie est que la fonction de déverrouillage du visage fonctionne même lorsque l’utilisateur porte un masque.

De plus, vous trouverez un lecteur d’empreintes digitales latéral sur le Nokia G22, qui servira également de bouton d’alimentation. Sous le capot, on retrouve un chipset Unisoc T606. Nokia l’a associé à 4 Go de RAM. Et il existe deux options de stockage différentes : 64 Go ou 128 Go.

Au dos du G22, vous trouverez un capteur principal de 50MP. Un capteur macro 2MP et un capteur de profondeur 2MP accompagneront le capteur principal. Ce système à trois caméras n’a peut-être pas l’air fantaisiste, mais il vous permettra sûrement de prendre de bonnes photos. Une batterie de 5055mAh va alimenter tous ces composants internes, que vous pouvez charger à 20W.

En termes de logiciel, HMD lancera l’appareil avec Android 12. HMD promet 2 mises à jour majeures du système d’exploitation et 3 ans de mises à jour de sécurité. Cela indique que vous pouvez vous attendre à ce que le Nokia G22 obtienne Android 14. Dans l’ensemble, les spécifications sont excellentes pour l’appareil. Et comme il coûtera environ 180 € (190 $), vous en aurez sûrement pour votre argent.