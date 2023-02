Un chanteur YouTube populaire montre comment tirer parti des outils d’intelligence artificielle pour créer une vidéo pour sa musique

Dans le contexte : les artistes et les créateurs de contenu continuent de s’impliquer davantage dans l’intelligence artificielle. Alors que certains considèrent l’IA comme une atteinte au travail des autres, certains créateurs y voient un nouveau moyen de présenter leurs idées. Le créateur YouTube et chanteur a cappella Peter Hollens y voit clairement une opportunité. La star des médias sociaux a récemment publié un clip vidéo créé à 100 % à l’aide des technologies de l’IA.

Que se passe-t-il lorsque vous accordez une licence créative à une IA et lui demandez de générer un clip ? Apparemment, rien d’aussi mauvais que ce à quoi nous nous attendions.

La célébrité YouTube et chanteur a cappella Peter Hollens a récemment prouvé que cela pouvait être quelque chose de plus prometteur qu’un ordinateur présentant simplement aux utilisateurs des avances romantiques non désirées ou les alertant de leur disparition. Hollens a récemment publié plusieurs tweets donnant aux fans un aperçu d’un clip vidéo créé à 100% par l’IA pour accompagner sa chanson Je ne peux pas te faire m’aimer.

Que se passe-t-il lorsque vous créez un clip musical 100 % IA ? ChatGPT pour la shotlist

À mi-parcours pour les scènes

RunwayMl pour l’extension d’ensemble et la correction de certains actifs

kaiberAi pour la vidéo animée / en utilisant les exports Midjourney

D-iD ai pour la partie chant

L’avenir va être génial pic.twitter.com/2TMk6hCwug – Peter Hollens (@PeterHollens) 22 février 2023

Selon Hollens, plusieurs outils d’IA ont été utilisés ensemble pour créer le clip vidéo. ChatGPT a été utilisé pour générer une liste de plans décrivant les visuels qui seraient utilisés dans chaque scène de la vidéo. Les images ont été générées à partir de texte à l’aide de Midjourney, exportées puis animées à l’aide de kaiberAi.

La ressemblance de Hollens dans la vidéo, vue en train de chanter dans plusieurs séquences, a également été créée par AI.

D-ID, un outil d’intelligence artificielle utilisé pour créer des avatars animés, des photos et des vidéos, permet aux utilisateurs de créer n’importe quoi, des avatars basés sur la fantaisie aux portraits parlants générés à partir d’une seule image. Des modifications et des révisions supplémentaires ont été effectuées à l’aide d’outils basés sur l’IA de RunwayMI.

Il est important de noter que le chant, les paroles et les autres éléments audio de la vidéo ne sont pas générés par l’IA, du moins pas cette fois.

Le crédit vocal revient uniquement à Hollens, un chanteur a cappella bien établi qui crée du contenu YouTube depuis plus d’une décennie. Avec plus de 2,8 millions d’abonnés, Hollens n’est pas étranger à la création de contenu audio et vidéo hautement produit et bien reçu.

Cela ne veut pas dire que l’IA n’est pas capable de créer sa propre musique. Le Jukebox d’OpenAI est un réseau de neurones capable de générer de la musique et de chanter dans n’importe quel nombre de genres et de styles. Aucun talent musical, aucune compétence en production ou formation vocale n’est requis. Sélectionnez un genre, sélectionnez un artiste à utiliser comme modèle de base et ajoutez des paroles. Jukebox le prendra à partir de là, et les résultats ne sont pas toujours aussi mauvais que prévu.

Les résultats ne feront que s’améliorer à mesure que la technologie mûrira, rattrapant finalement la télé-réalité en prouvant que parfois vous n’avez pas besoin de talent pour être célèbre.



