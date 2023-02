La mise à jour MIUI 14 arrive bientôt pour les smartphones en Inde

Près de deux mois se sont écoulés depuis la sortie officielle de MIUI 14 en Chine. La dernière mise à jour du skin Android de la marque apporte des actualisations et de nouvelles fonctionnalités. Il a atteint quelques pays grâce aux récents smartphones Xiaomi et POCO comme la série POCO X5. Cependant, Xiaomi prévoit un déploiement plus large qui inclura des appareils plus anciens. Après spéculation, Xiaomi a finalement révélé quand les consommateurs indiens peuvent s’attendre à ce que MIUI 14 soit déployé pour les appareils. Le voyage commencera le 27 février, soit un jour après les débuts mondiaux de la série Xiaomi 13.

Le lancement de MIUI 14 pour l’Inde aura lieu la semaine prochaine

Il convient de noter que la version indienne est très spécifique. Après tout, il existe une version spéciale de MIUI 14 pour l’Inde. Cependant, cela peut également ouvrir les portes aux clients mondiaux. Selon Xiaomi, le MIUI 14 pour l’Inde apportera des fonctionnalités exclusives à l’Inde. La marque n’est pas entrée dans les détails. Il convient également de noter qu’il ne s’agit que de «l’annonce officielle» de MIUI 14 pour l’Inde. C’est alors que la marque ouvrira les portes de la mise à jour dans le pays.

Ce n’est qu’une question de temps jusqu’à ce que Xiaomi vienne avec plus de détails. Peut-être que Xiaomi attendra le 27 février pour donner plus de détails. Nous sommes curieux de connaître la liste des appareils éligibles en Inde. Comme d’habitude, nous nous attendons à ce que les nouveaux appareils l’obtiennent en premier. Pour certains, la mise à jour MIUI 14 signifiera également une mise à jour Android 13. Certains appareils, en revanche, peuvent obtenir le skin sans une version Android plus récente.

Nous nous attendons à ce que plus de détails soient donnés dans quatre jours à partir de maintenant. MIUI 14 gagne en stabilité et promet d’être plus rapide à ce jour. Il est également livré avec de nouveaux éléments de conception tels que des icônes plus grandes, de nouveaux widgets de différentes formes et tailles, etc. Xiaomi promet également une série d’améliorations pour la sécurité et la confidentialité. Si vous êtes un fan de MIUI, vous avez de nombreuses raisons d’attendre cette mise à jour.