Voici les meilleures consoles de jeu pour tout joueur

Lorsque nous parlons de consoles de jeux, nous avons tendance à les regrouper toutes. Mais le fait est qu’il n’y a pas beaucoup d’acteurs dans ce créneau et, plus important encore, qu’il n’y a pas beaucoup de catégories de produits. Alors quand on parle de ce créneau, rappelons qu’il s’agit avant tout de trouver le meilleur produit qui répond à tous vos besoins.

Par exemple, nous savons que certains clients ont besoin de la console de jeu la moins chère ; d’autres veulent la meilleure console de jeu ; un troisième groupe d’acheteurs veut une console de jeu qui leur durera longtemps ; et enfin, il y a les utilisateurs qui veulent une console de jeu portable pour pouvoir l’emporter partout avec eux.

Comme vous pouvez le voir, différents groupes de personnes utilisent des consoles de jeux. C’est pourquoi cet article devrait être utile. Du moins, nous l’espérons. Il a été écrit dans le but de vous aider à choisir la meilleure console de jeu pour vos besoins.

La meilleure console de jeu à ce jour : PlayStation 5

Par rapport aux consoles haut de gamme d’aujourd’hui, l’offre de Sony se distingue par ses graphismes époustouflants et ses performances fluides. Lors du lancement de cette console, nous avons remarqué à quel point Sony avait travaillé dur pour équiper la PS5 du meilleur matériel. Sa puissance de traitement améliorée et ses performances de jeu en font le meilleur du marché.

Mentionnons également la DualSense, la dernière manette de Sony. Ce dernier a un retour intense et précis le long des poignées. Il existe des déclencheurs adaptatifs qui modifient la fonctionnalité des boutons R2 et L2 en fonction des armes et des outils que le joueur a choisis. C’est une fonctionnalité qui manque aux consoles Xbox.

Un autre facteur qui fait de la PlayStation 5 la meilleure console est sa bibliothèque de titres exclusifs. Ceux-ci incluent God of War: Ragnarök, Returnal, le remake de Demon’s Souls, la série Spider-Man d’Insomniac, tous les jeux et rééditions de The Last of Us et une litanie de titres Final Fantasy.

Les joueurs professionnels peuvent également s’abonner à PlayStation Plus Premium pour le streaming cloud, des cadeaux et un catalogue de jeux à télécharger à tout moment. Cela coûte 18 $ par mois ou 120 $ par année. Bien sûr, vous pouvez toujours opter pour des forfaits moins chers.

Le rival le plus proche de la meilleure console : Xbox Series X

Parfois, nous pouvons remplacer ces deux – la PlayStation 5 et la Xbox X. Mais beaucoup de gens que nous connaissons pensent que la PS5 est la meilleure option pour le moment (alors la prochaine fois que nous écrivons un article similaire, peut-être que la Xbox X prendra la place de la PS5).

Personne ne peut nier que la Xbox Series X est convaincante. Vous pouvez également vous abonner au service Game Pass, qui vous donne accès à des tonnes de titres. Bien sûr, il existe également des titres exclusifs à Microsoft. Mais nous aimerions souligner les grands comme Starfield, Redfall et le Forza Motor Sport remanié.

Un autre point fort de cette console est l’achat croisé entre les titres Windows et Xbox. Vous pouvez également diffuser des jeux depuis le cloud avec Game Pass.

Une autre chose, nous avions l’habitude de choisir les consoles que nos amis avaient. Si nous voulions jouer au même jeu, nous devions y jouer sur la même console. Désormais, il n’est plus nécessaire de se fier au matériel/à la marque. Il s’avère donc que notre décision d’achat est principalement basée sur les titres exclusifs que nous aimerions jouer. Je suis d’accord que le multijoueur croisé a changé l’industrie, et il s’agit maintenant plus du jeu que du matériel.

La console de jeu la plus conviviale : Xbox Series S + Game Pass

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Si vous aimez la console de jeux de Microsoft mais que vous ne voulez pas payer autant que la Xbox X, il existe une version plus abordable : la Xbox Series S. Bien sûr, le prix inférieur d’un maximum de 300 $ réduit certaines des spécifications. . Nous voulons dire qu’il est livré avec moins d’espace de stockage. Mais il peut toujours jouer à des jeux Full HD. Il n’est pas difficile de deviner qu’il manque de support 4K.

Eh bien, si la Xbox Series S fait pâle figure à côté de la Xbox X, il y a une chose qui changera votre attitude envers cette console : l’abonnement Game Pass Ultimate. Cela déverrouille le streaming cloud sur la série S, le PC et les appareils mobiles. Cela vous donne accès à l’immense bibliothèque sans avoir à télécharger quoi que ce soit. Vous devez payer 15 $ par mois, le premier mois étant de 1 $. C’est le plus grand avantage par rapport à Sony, car Microsoft offre le service cloud le plus fiable.

Meilleure console de jeu pour les petites compétitions : Nintendo Switch

Avec l’avènement du multijoueur en ligne, les consoles locales ont quitté l’arène. Eh bien, cette déclaration s’applique à toutes les consoles de jeux, à l’exception de la Nintendo Switch. En effet, la société japonaise a toujours pris en compte le fait que lorsque vous vous réunissez avec vos amis, vous organisez des compétitions et que les consoles locales sont les produits indispensables pour la fête. Vous n’avez pas besoin de jouer à des jeux lourds avec les meilleurs graphismes et une histoire à succès dans de tels scénarios. Mario Kart ou Mario Party est ce dont vous avez vraiment besoin. De plus, si vos amis ont leurs propres contrôleurs Switch, ils peuvent se lancer directement.

Meilleure option pour les débutants : Nintendo Switch Lite

La Nintendo Switch Lite est une version portable uniquement du modèle susmentionné. Nous pensons que son plus grand avantage est sa portabilité. Comme son nom l’indique, le Switch Lite est plus petit et plus léger que le Switch ordinaire, ce qui le rend plus portable et plus facile à transporter. Il a également une durée de vie de la batterie plus longue que son frère. Cela indique que vous pouvez jouer plus longtemps sans avoir à recharger. Et, bien sûr, cela coûte moins cher. C’est donc une option idéale pour les petits budgets.

Nous devons également mentionner que le Switch Lite est conçu pour être plus durable que le Switch d’origine, avec une construction plus robuste et un écran plus petit qui est moins susceptible de se fissurer ou de se casser. Son design plus compact le rend plus facile à tenir et à jouer pendant de plus longues périodes, en particulier pour ceux qui ont de petites mains.

Meilleure console de jeu portable (pour les joueurs expérimentés) : Retroid Pocket 3

Le Retroid Pocket 3 émule les systèmes de jeux vidéo classiques, notamment Nintendo, Sega, Atari, etc., vous donnant accès à une vaste bibliothèque de jeux classiques. Il dispose de commandes personnalisables, vous permettant d’ajuster les mappages de boutons et de créer vos propres profils de contrôle pour différents jeux. Il y a aussi un écran IPS de 3,5 pouces avec une résolution de 640 x 480 pixels, offrant un affichage de jeu net et clair. Bien que la version de base soit livrée avec 32 Go de stockage interne, vous pouvez l’étendre avec une carte microSD jusqu’à 512 Go, ce qui vous donne un espace supplémentaire pour tous vos jeux préférés.

Lisez aussi: Lancement de la première console de jeu portable 5g au monde, à partir de 399,99 $

Le Retroid Pocket 3 exécute le système d’exploitation Android, ce qui indique que vous pouvez télécharger et installer des applications et des jeux à partir du Google Play Store et accéder à une foule d’autres fonctionnalités, telles que la navigation Web et la lecture multimédia.