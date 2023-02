Magic Eraser met fin à l’exclusivité Pixel et arrive sur Google Photos pour Android, iOS avec Google One

Dans un mouvement plutôt surprenant, Magic Eraser, l’une des meilleures fonctionnalités de Pixel, arrive à tout utilisateur de Google Photos pour Android ou iOS s’il est abonné à Google One.

Magic Eraser abandonne l’exclusivité Pixel

Lors de l’édition dans Google Photos, accédez à l’onglet Outils pour lancer Magic Eraser. (Vous pouvez également obtenir un raccourci directement à partir de la vue d’image en plein écran.) Google identifiera automatiquement les distractions (par exemple, les photobombers et les lignes électriques), ou vous pouvez encercler un objet pour le supprimer.

Il y a aussi un mode Camouflage pour changer la couleur des objets sélectionnés pour « les aider à se fondre naturellement avec le reste de la photo ». Vous pouvez annuler des actions à tout moment, avec Magic Eraser servant de point culminant de l’annonce Pixel Super Bowl plus tôt ce mois-ci.

Magic Eraser était à l’origine exclusif aux Pixel 6 et 7. Il est désormais disponible pour tout abonné Google One (y compris le forfait à 1,99 $/mois) dans Google Photos pour Android et iOS. Cela commence à se déployer aujourd’hui.

De plus, Google a annoncé aujourd’hui que Magic Eraser arrive gratuitement sur toutes les générations de téléphones Pixel sans avoir besoin d’un abonnement Google One. Cela étend la disponibilité du Pixel 5a jusqu’au Pixel d’origine en 2016.

Nouvel effet vidéo HDR et plus de fonctionnalités d’édition

De plus, l’effet HDR arrive sur les vidéos pour améliorer la luminosité et le contraste. Google dit que cela se traduira par « des vidéos dramatiques et équilibrées prêtes à être partagées ». La disponibilité correspondra à celle de Magic Eraser et commence également à être déployée aujourd’hui.

Google permet également à tous les utilisateurs d’appliquer des styles à une seule photo dans l’éditeur de collage. Ceux avec Google One (ou Pixel) obtiendront une « gamme de nouveaux styles » lors de la création de collages.

Enfin, tous les abonnés Google One bénéficient de la livraison gratuite sur les commandes Print Store (livres photo, impressions sur toile et impressions photo) aux États-Unis, au Canada, dans l’Union européenne et au Royaume-Uni.

Essai Google One à venir

Les ajouts d’aujourd’hui rejoignent d’autres outils d’édition Google Photos déverrouillés par Google One :

Lumière de portrait : modifiez la position et la luminosité de la lumière pour les photos avec des personnes/selfies avec un réglage de profondeur supplémentaire offert

Flou : floutez l’arrière-plan des images en mode non portrait. « Fonctionne mieux pour les photos avec des sujets clairs au premier plan, comme les personnes, les animaux domestiques, les fleurs et la nourriture. »

Ciel : Ajustez la couleur et le contraste du ciel avec plusieurs palettes proposées : Vivid, Luminous, Radiant, Ember, Airy, Afterglow, Stormy

Mise au point sur la couleur : désature les arrière-plans, tout en gardant la couleur au premier plan des images avec des personnes

HDR : « Améliorez la luminosité et le contraste de l’image. »

Les plans Google One commencent à 1,99 $/mois (19,99 $/an) pour 100 Go de stockage. À partir du début du mois prochain, « vous pourrez vous inscrire pour un essai gratuit dans Google Photos » au niveau d’entrée pendant un mois.

À 2 To pour 9,99 $/mois (99,99 $ par an), vous bénéficiez d’un VPN pour Android, iOS, Mac et Windows, des fonctionnalités premium de Workspace (Google Meet) et de 10 % de remise sur le Google Store.

