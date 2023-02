Les GPU AMD de nouvelle génération pourraient être fortement axés sur l’IA – Préparez-vous à des performances extrêmes !

Les dirigeants d’AMD, Rick Bergman et David Wang, viennent de confirmer que la prochaine génération de GPU verra une grande implication de l’IA. Et toute cette puissance d’IA sera basée sur l’architecture RDNA 4. Les dirigeants nous ont même donné quelques détails sur ce que nous pouvons attendre de l’architecture.

Naturellement, il serait prudent de dire qu’il y aura une deuxième itération de cœurs d’accélérateur. Ces cœurs sont essentiellement la réponse d’AMD aux cœurs Nvidia Tensor. Et ils ont été introduits pour la première fois dans les GPU RDNA 3, qui incluent la Radeon RX 7900 XTX actuellement leader.

Cependant, les cœurs Accelerator d’AMD sont encore loin derrière les cœurs Tensor de Nvidia. Autrement dit, les cœurs Tensor ont encore des années-lumière d’avance en termes de processus d’IA. Alors, les cœurs d’IA de deuxième génération de l’équipe rouge pourront-ils gagner du terrain ? Ou seront-ils juste une autre déception?

Sur quoi se concentreront les cœurs d’accélérateur AMD de 2e génération

Selon les dirigeants, la deuxième génération de cœurs AMD Accelerator constituera une avancée majeure. Au-delà de ces cœurs, les dirigeants ont déclaré au site Web de jeux japonais 4gamer que les nouveaux GPU auraient de nouvelles fonctionnalités astucieuses. Parmi eux, le plus important est le nouveau pipeline GPU autonome.

Cela permettra aux nouveaux GPU AMD d’effectuer exclusivement des processus de rendu et de texturation. En d’autres termes, il n’y aura pas besoin de communiquer avec le CPU pour ces processus. En conséquence, la vitesse de traitement des nouveaux GPU RDNA 4 pourrait connaître une augmentation massive.

Cela indique également que les GPU AMD RDNA 4 n’auront pas besoin de la RAM système ou du CPU pour effectuer certaines de leurs charges de travail. Cela éliminera effectivement de l’équation deux des bottleneck (goulots d’étranglement) potentiels d’un système.

Mais quelles performances peut-on attendre des nouveaux GPU AMD ? Eh bien, selon Bergman et Wang, il y aura une augmentation massive des performances de 2,2x par rapport aux cartes RDNA 3 actuelles. et c’est beaucoup!

Qu’en est-il de la partie IA ?

Wang était très désireux de discuter de la mise en œuvre de l’IA dans l’espace de jeu. Dans l’interview avec 4gamer, wang a soutenu que le matériel d’IA ne devrait pas seulement être là pour améliorer les aspects graphiques des jeux. Au lieu de cela, les nouvelles capacités AMD AI pourraient également être utilisées pour améliorer l’expérience de jeu.

Cela a des bons et des mauvais côtés. Imaginez que vous jouez à un jeu de tir où vos adversaires sont en fait propulsés par une IA d’apprentissage en profondeur (deep learning). Grâce à la puissance des accélérateurs AMD, ils peuvent en fait apprendre et s’adapter à vos actions. Et lorsque cela se produit, leurs réactions seront beaucoup plus difficiles à gérer que les PNJ ordinaires.

D’autre part, vous ne pouvez pas oublier que la puissance AMD AI pourrait rendre les jeux plus intéressants. Considérez le mécanisme de recherche de chemin NPC dans les jeux, par exemple. À un moment ou à un autre, la plupart des joueurs se sont plaints de la faiblesse du mécanisme de recherche de chemin des PNJ dans les jeux. Vous vous souvenez des bugs de Cyberpunk 2077 ?

Eh bien, avec la puissance de l’IA, les mouvements et les décisions des PNJ pourraient sembler naturels. Néanmoins, il est assez intéressant de voir AMD se lancer à fond dans l’IA maintenant. Puisqu’il s’est déjà moqué de Nvidia l’année dernière pour s’être trop appuyé sur la technologie AI dans les GPU DLSS et RTX.

Pour défendre AMD, l’équipe rouge a prouvé que la technologie de mise à l’échelle ne nécessite pas d’IA. Prenez la Radeon FidelityFX Super Resolution, par exemple. Quoi qu’il en soit, une chose est claire maintenant, c’est que l’avenir du jeu sera fortement axé sur l’IA. Et cela indique qu’il peut y avoir de sérieux changements dans la façon dont nous vivons réellement les jeux.