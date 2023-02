Un autre iPhone scellé OG est mis aux enchères, battra-t-il le record de 63 000 $ ?

Un nouveau lot d’articles Apple rares est mis aux enchères, notamment un iPhone original scellé, un ordinateur Apple-1 fonctionnel signé par Steve Wozniak, une puce ROM signée par Steve Jobs, une lettre dactylographiée et signée par Steve Jobs, des affiches Think Different et bien plus encore.

RR Auction organise actuellement une vente aux enchères «Steve Jobs et la révolution informatique d’Apple» avec une gamme d’objets de collection rares aux enchères.

iPhone d’origine scellé

Après avoir vu un iPhone de première génération scellé aller pour un record de 63 000 $ ce mois-ci, un autre iPhone original scellé de 8 Go fait partie de cette vente aux enchères. RR Auction estime le prix final à plus de 20 000 $, mais comme il semble identique au dernier vendu, il pourrait atteindre un prix plus proche de 60 000 $ ou plus.

Fait intéressant, celui-ci provient d’un employé d’Apple qui a conservé cet iPhone non ouvert depuis qu’il a terminé son travail.

Apple iPhone original de première génération non ouvert, modèle A1203, commande MA712LL/A (8 Go). La boîte présente une image grandeur nature de l’iPhone avec douze icônes à l’écran, indiquant qu’il s’agit de la première production (2007); une 13ème icône, pour iTunes, est arrivée plus tard dans l’année. En état neuf, scellé en usine. Accompagné d’un sac AT&T et d’un dépliant concernant les plans tarifaires et l’activation de l’iPhone. L’expéditeur note qu’il a acheté ce téléphone lors de sa sortie en 2007, mais qu’il en a également reçu un dans le cadre de son travail en tant qu’employé d’Apple ; cette pièce de rechange n’a donc jamais été ouverte.

Apple-1 signé par Steve Wozniak

L’objet le plus rare et le plus précieux du lot est un ordinateur Apple-1 signé par le co-fondateur de la société, Steve Wozniak.

Il s’agit d’un Apple-1 de style « Byte Shop » avec tous les composants et accessoires. Ce qui le rend plus rare que la plupart est un numéro de série, la signature de Steve Wozniak, et il est pleinement opérationnel.

Voici un aperçu détaillé de la machine qui devrait rapporter 500 000 $ ou plus.

Parmi les autres objets uniques de la vente aux enchères, citons des documents et des lettres manuscrits ou dactylographiés de Steve Jobs, une puce ROM signée Steve Jobs, un ordinateur Apple Lisa, des affiches Think Different, des fournitures de bureau Apple Computer et bien plus encore.

Découvrez tout pour enchérir chez RR Auction.