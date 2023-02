Parkinson, la thérapie par ultrasons élimine les tremblements, la raideur et d’autres symptômes : comment fonctionne le MRgFUS

Des chercheurs américains ont observé des améliorations significatives chez 70 % des patients parkinsoniens traités par MRgFUS, la thérapie innovante basée sur les ultrasons focalisés.

Un patient subissant le traitement de MRgFUS. Crédit : RSNA/Université de L’Aquila

Depuis quelques années, une procédure innovante a été introduite qui peut réduire les tremblements, la raideur et d’autres signes typiques de la maladie de Parkinson, l’une des maladies neurodégénératives les plus répandues dans le monde. La technique, appelée MRgFUS (acronyme de Magnetic Resonance guidance Focused Ultrasound Surgery, ou « Chirurgie basée sur des ultrasons focalisés guidés par résonance magnétique »), a été accueillie avec une grande faveur par la communauté médicale et les patients, avec la mise en service de la première machine en France en 2018. Malgré l’approbation et les résultats obtenus chez de nombreux patients, l’efficacité du MRgFUS est toujours en cours d’test par des spécialistes, qui évaluent son impact à moyen-long terme dans des essais cliniques spécifiques. L’une des dernières études, publiée dans le New England Journal of Medicine, a montré qu’environ 70% des patients subissant le traitement mini-invasif présentaient des avantages, contre 32% du groupe témoin subissant une procédure fictive.

L’efficacité de MrgFUS a été déterminée par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’École de médecine de l’Université du Maryland (UMSOM), qui ont collaboré étroitement avec des collègues de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, de Campal–HM Puerta Del Sur Comprehensive Neuroscience Centre de Madrid, l’Université de Toronto et d’autres instituts. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Howard Eisenberg, professeur de neurochirurgie à l’université du Maryland, ont impliqué une centaine de volontaires dans l’étude, tous des patients atteints de la maladie de Parkinson qui n’avaient pas obtenu les bénéfices d’un traitement médicamenteux. Ils ont été divisés en deux groupes : le premier a été soumis à la technique MrgFUS, le second à une procédure fictive (à la fin de l’étude, le « vrai » traitement a également été proposé au groupe témoin). La technique des ultrasons focalisés, réalisée dans un appareil IRM, est basée sur l’ablation par ultrasons du segment interne du globus pallidus, une partie du cerveau responsable de la régulation des mouvements volontaires. En pratique, les ultrasons provoquent une élévation des températures telle qu’elle provoque une lésion minime (ablation) sur cette partie du cerveau. Grâce à ce processus, il est possible de réduire les symptômes moteurs caractéristiques de la maladie de Parkinson.

Étant donné que la chirurgie est pratiquée éveillée, les patients peuvent fournir aux médecins des informations précieuses en temps réel. Les bénéfices sur les symptômes, là où ils surviennent, sont immédiats. Les chercheurs les évaluent à l’aide d’une échelle spécifique appelée Movement Disorders Society – Unified Parkinson’s Disease Rating Scale, part III (MDS-UPDRS III), qui prend en compte les tremblements, la raideur, la capacité de marche, la coordination et d’autres facteurs influencés par la maladie neurodégénérative. Comme indiqué, environ 70 % des patients traités ont obtenu des avantages significatifs au cours de la période de suivi de 3 mois. Chez 66 % d’entre eux, les avantages ont persisté même plus d’un an après le traitement. « Ces résultats sont très prometteurs et offrent aux patients atteints de la maladie de Parkinson une nouvelle forme de thérapie pour gérer leurs symptômes. Il n’y a pas d’incision impliquée, ce qui indique qu’il n’y a pas de risque d’infection grave ou d’hémorragie dans le cerveau », a déclaré le professeur Eisenberg dans un communiqué de presse, faisant clairement référence aux complications possibles de la stimulation cérébrale profonde, l’un des traitements standard de la maladie de Parkinson basé sur l’implantation d’électrodes dans le cerveau.

Malgré l’efficacité significative, la procédure n’est pas sans effets secondaires. Les troubles connus incluent la confusion, les troubles de l’élocution, la perte du sens du goût, les maux de tête, l’enflure, les infections cutanées, etc. Heureusement, ils sont pour la plupart temporaires. Mais d’autres études approfondies seront nécessaires pour déterminer pleinement l’impact de la procédure. Les détails de la recherche « Trial of Globus Pallidus Focused Ultrasound Ablation in Parkinson’s Disease » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité The New England Journal of Medicine.

