La santé mentale des adolescentes a un lien prouvé avec l’utilisation des médias sociaux

Le lien entre la santé mentale des adolescentes et l’utilisation des médias sociaux n’est pas seulement corrélationnel, affirme un professeur de NYU-Stern : Il existe maintenant des preuves solides qu’il est causal.

L’argument coïncide avec l’Union européenne interdisant TikTok des appareils officiels, à la suite de mouvements similaires aux États-Unis…

Depuis de nombreuses années, les universitaires soutiennent que bien qu’il existe une corrélation entre la santé mentale des adolescentes et leur utilisation des médias sociaux, cela n’indique pas nécessairement qu’elle est causée par l’utilisation des applications. De plus, ils ont noté que le degré de corrélation est plutôt faible.

Cependant, écrit John Haidt, professeur de psychologie sociale à NYU-Stern, il existe maintenant de bien meilleures preuves d’un lien de causalité.

L’ampleur du problème croissant est incontestable.

L’enquête semestrielle sur les comportements à risque des jeunes du CDC a montré que la plupart des adolescentes (57 %) disent maintenant qu’elles éprouvent une tristesse ou un désespoir persistant (contre 36 % en 2011), et 30 % des adolescentes disent maintenant qu’elles ont sérieusement envisagé le suicide. (contre 19 % en 2011). Les garçons vont mal aussi, mais leurs taux de dépression et d’anxiété ne sont pas aussi élevés, et leurs augmentations depuis 2011 sont plus faibles.

Cependant, dans le passé, on a dit qu’il était très difficile de prouver la cause et l’effet.

Par exemple, Derek Thompson, l’un de mes journalistes préférés axés sur les données, a écrit un essai largement lu dans The Atlantic sur la multiplicité des causes possibles. Dans une section intitulée Pourquoi est-il si difficile de prouver que les réseaux sociaux et les smartphones détruisent la santé mentale des adolescents ? il a noté que « la littérature académique sur les méfaits des médias sociaux est compliquée » et il a ensuite cité l’un des principaux universitaires qui étudient la question – Jeff Hancock, de l’Université de Stanford : « Il y a eu absolument des centaines de [social-media and mental-health] études, presque toutes montrant de très petits effets.

Cela, dit Haidt, n’est plus le cas.

Dans cet article, je montrerai que le scepticisme de Thompson était justifié en 2019 mais n’est pas justifié en 2023. De nombreux nouveaux travaux ont été publiés depuis 2019, et il y a eu une convergence récente et surprenante parmi les principaux opposants au débat (y compris Hancock et moi). Il existe maintenant de nombreuses preuves que les médias sociaux sont une cause importante, et pas seulement un minuscule corrélat, de la dépression et de l’anxiété, et donc des comportements liés à la dépression et à l’anxiété, y compris l’automutilation et le suicide.

Il fournit des preuves d’une étude à grande échelle (n = 19 000).

Il est impossible de justifier le long document dans un bref résumé, mais à titre d’exemple…

L’article indique que de nombreuses recherches portent sur l’utilisation de tous les médias numériques, ce qui inclut des choses comme regarder Netflix. Lorsque vous isolez spécifiquement les applications de médias sociaux, les données passent des tests statistiques pour prouver la causalité.

Le document Collaborative Test que Jean Twenge, Zach Rausch et moi-même avons rassemblé rassemble plus d’une centaine d’études corrélationnelles, longitudinales et expérimentales, des deux côtés de la question. Pris dans son ensemble, il montre des preuves solides et claires de causalité, et pas seulement de corrélation. Il y a sûrement d’autres causes contributives, mais le document de l’test collaboratif pointe fortement vers cette conclusion : les médias sociaux sont une cause majeure de l’épidémie de maladie mentale chez les adolescentes.

L’Union européenne interdit TikTok sur les appareils officiels

Dans le même ordre d’idées, l’Union européenne a demandé à tous les employés de supprimer TikTok de tous les appareils utilisant des applications d’entreprise.

Le service informatique de l’exécutif européen a demandé à tous les employés de la Commission de désinstaller TikTok de leurs appareils professionnels, ainsi que des appareils personnels utilisant des applications d’entreprise, invoquant des problèmes de protection des données. La demande de désinstallation de l’application de médias sociaux appartenant à des Chinois a été communiquée par e-mail aux responsables de l’UE jeudi matin (23 février).

Il fait suite à des interdictions similaires aux États-Unis.

TikTok a déclaré à Euractiv que l’action était « malavisée » et basée sur « des idées fausses fondamentales ».

Photo : Zhivko Minkov/Unsplash