Bing avec ChatGPT : vous pouvez maintenant l’essayer sur iOS et Android

Microsoft étend les capacités de son expérience de navigateur Bing Search et Edge alimentée par ChatGPT. Il y a deux semaines, la société a annoncé l’intégration de ChatGPT dans Bing Search et Edge sur ordinateur. Et maintenant, il a dévoilé l’ajout du chat assisté par l’IA aux applications mobiles Bing et Edge.

Comme les appareils mobiles représentent 64 % de toutes les recherches, Microsoft a donné aux applications Bing et Edge pour iOS et Android un nouveau look et ajouté des capacités de conversation naturelles. Les utilisateurs peuvent interagir avec l’IA de la même manière que la version de bureau. Il est possible de démarrer une session de chat en appuyant sur l’icône Bing sur l’application mobile. L’IA peut fournir des réponses aux questions sous forme de puces, de texte ou de réponses simplifiées.

Bing Search alimenté par ChatGPT est disponible sur le navigateur Edge pour Android et iOS

Microsoft a également ajouté la recherche vocale à l’application Bing sur les versions mobiles et de bureau, déclarant que « la recherche vocale offre plus de polyvalence dans la façon dont vous pouvez fournir des invites et recevoir des réponses de Bing ». Ceux qui ont demandé à être sur la liste d’attente pour l’expérience ChatGPT sur le Web et qui ont désormais accès au service pourront également utiliser la nouvelle expérience Bing à partir de la page d’accueil de l’application mobile Microsoft Edge.

En plus des fonctionnalités ci-dessus, Microsoft a intégré Bing alimenté par l’IA avec Skype. Permettre aux utilisateurs d’ajouter Bing à n’importe quel chat de groupe et de lui demander de répondre aux questions et de fournir des informations à l’ensemble du groupe. Par exemple, si une famille planifie une réunion, les utilisateurs peuvent demander à Bing des suggestions sur les destinations de voyage, les prévisions météorologiques et les événements intéressants autour de leur période de voyage, et tous les participants au chat auront accès aux résultats.

L’expérience AI Bing sur Skype ou mobile est disponible dans le monde entier en avant-première. Et les utilisateurs peuvent s’inscrire sur la liste d’attente de Microsoft pour y accéder. Ceux qui sont déjà sur l’expérience de prévisualisation Bing devraient avoir un accès immédiat à ces fonctionnalités.

Microsoft profite de sa technologie ChatGPT pour améliorer son expérience de navigation Bing Search et Edge sur les appareils mobiles. Avec des capacités de conversation naturelles, la recherche vocale et l’intégration avec Skype, Bing alimenté par l’IA peut fournir aux utilisateurs des résultats de recherche personnalisés et informatifs de manière transparente et intuitive.

Intégration ChatGPT dans Bing

Récemment, ChatGPT a été intégré au moteur de recherche Bing et au navigateur Microsoft Edge. Ce qui a amélioré l’expérience utilisateur de ces plateformes.

Le moteur de recherche Bing est un moteur de recherche Web détenu et exploité par Microsoft. C’est l’un des moteurs de recherche les plus populaires au monde. Et l’intégration de ChatGPT l’a rendu encore plus puissant. Avec l’intégration de ChatGPT, les utilisateurs peuvent désormais obtenir des résultats plus personnalisés et plus précis. Lorsqu’un utilisateur saisit une question ou une requête, ChatGPT fournit des réponses pertinentes adaptées à l’historique de recherche et aux préférences de l’utilisateur. Cela indique que les utilisateurs peuvent désormais obtenir des résultats plus spécifiques et précis qui correspondent à leurs besoins.

En plus du moteur de recherche Bing, ChatGPT a également été intégré au navigateur Microsoft Edge. Microsoft Edge est un navigateur Web développé par Microsoft et inclus dans le système d’exploitation Microsoft Windows. L’intégration de ChatGPT a rendu la navigation sur Internet plus transparente et interactive. Les utilisateurs peuvent désormais obtenir un contenu plus personnalisé et pertinent en fonction de leur historique de recherche et de leurs préférences.

L’intégration de ChatGPT dans le moteur de recherche Bing et le navigateur Microsoft Edge a également amélioré la capacité de l’utilisateur à effectuer plusieurs tâches. Les utilisateurs peuvent désormais effectuer des recherches sur le Web et obtenir des réponses pertinentes sans quitter leur onglet actuel. Par exemple, un utilisateur peut demander à ChatGPT de fournir des directions vers un emplacement. Tout en continuant à naviguer sur le Web dans l’onglet actuel. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les utilisateurs qui effectuent plusieurs tâches à la fois ou qui disposent d’un espace d’écran limité.

L’intégration de ChatGPT a permis aux utilisateurs de communiquer avec le moteur de recherche et le navigateur en utilisant le langage naturel. Cela indique que les utilisateurs peuvent poser des questions et obtenir des réponses comme s’ils parlaient à un être humain. Les réponses du chatbot sont conversationnelles et personnalisées, ce qui permet à l’utilisateur de se sentir plus engagé et valorisé.