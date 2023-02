Un enfant sur 5 a des difficultés à écrire en cursive à cause des smartphones et tablettes (mais pas que)

Une nouvelle étude menée auprès de plus de 500 élèves romains a montré qu’environ 20% des enfants ont des difficultés à écrire en cursive. Dans le viseur des experts du smartphone et de la tablette, mais aussi de la méthode par laquelle l’écriture est enseignée.

La difficulté à écrire est un problème connu pour plusieurs enfants qui fréquentent l’école depuis un certain temps, cependant elle serait amplifiée du fait de l’utilisation d’appareils technologiques, notamment en ce qui concerne l’écriture cursive. En fait, les smartphones, les tablettes, les ordinateurs personnels et les consoles sont basés sur des lettres majuscules, une caractéristique qui, en raison de leur diffusion généralisée et de leur utilisation intensive, influence négativement les compétences d’écriture des enfants. Jusqu’à un enfant sur cinq aurait des problèmes avec la cursive, comme l’a révélé une nouvelle recherche impliquant des centaines d’élèves de diverses écoles romaines.

L’étude a été menée par une équipe de recherche coordonnée par des scientifiques du Département de neurosciences de l’Université La Sapienza de Nice, qui ont collaboré étroitement avec des collègues du Département de psychologie du développement et sociale et du Centre de réadaptation Didasco. Les quatre auteurs de l’enquête, Annalivia Loizzo, Valerio Zaccaria, Barbara Caravale et Carlo Di Brina, sont parvenus à leurs conclusions après avoir soumis un test spécifique à 562 enfants entre 7 et 11 ans de 16 écoles primaires publiques de Nice. Les enfants ont été invités à copier un texte en 5 minutes en utilisant une écriture cursive, qui a été évaluée à l’aide d’un modèle standardisé appelé Concise Assessment Scale for Children’s Handwriting (BHK). Comme spécifié dans le résumé de l’étude, le BHK évalue « la capacité d’écriture dans des contextes cliniques et expérimentaux, fournissant une évaluation rapide de la qualité et de la vitesse de l’écriture manuscrite à travers le texte copié ».

Alors, comment se sont comportés les petits étudiants romains ? Une analyse de la qualité de l’écriture et de la rapidité a montré qu’environ 1 enfant sur 5 a des difficultés à écrire en cursive. Un sur 10 a également une écriture dysgraphique, c’est-à-dire liée à un trouble spécifique des apprentissages (dysgraphie) qui se manifeste par un déficit de la capacité à écrire. C’est l’un des principaux DSA (troubles spécifiques des apprentissages) avec la dyslexie, la dyscalculie et la dysorthographie. Ils ont été trouvés entre 5 et 15% des enfants impliqués dans l’étude, tandis que 5% souffraient de dyslexie (difficulté à lire) ou de déficits de coordination motrice. Ce sont des conditions importantes qui peuvent rendre l’éducation beaucoup plus difficile, avec des conséquences négatives potentielles sur l’avenir social et professionnel des personnes concernées, si elles ne sont pas suffisamment soutenues. C’est pourquoi les experts soulignent l’importance d’avoir des enseignants correctement formés pour les enfants atteints de TSA.

Le professeur Di Brina et ses collègues ont également constaté que la qualité de l’écriture était généralement plus élevée chez les filles, « un paramètre stable tout au long des années scolaires », alors que la vitesse s’améliorait au fur et à mesure que la classe avançait, grâce à l’expérience acquise au cours l’année dans l’année et à l’exercice comptable majeur. Selon les auteurs de l’étude, cette difficulté à écrire repose non seulement sur l’usage généralisé des smartphones et tablettes, très souvent confiés à de très jeunes enfants aussi pour les « calmer » (un comportement répréhensible qui selon un Américain l’étude devrait même être interdite). A la base, il y aurait aussi l’absence d’une méthode univoque et claire d’enseignement de l’écriture, contrairement à ce qui se passe pour la lecture. Bref, on ne sait pas lequel est le meilleur parmi les différents proposés et plusieurs de ceux en usage ne seraient même pas plus efficaces. Les détails de la recherche « Validation de l’échelle d’évaluation concise de l’écriture manuscrite des enfants (BHK) dans une population française » ont été publiés dans la revue scientifique Occupational therapy in health care.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :