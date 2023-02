Apple travaillerait déjà avec Foxconn sur un casque AR de deuxième génération moins cher

Apple devrait dévoiler son matériel de casque AR/VR de première génération dès la WWDC en juin. Mais l’appareil de première génération devrait être doté de technologies de pointe, comme des écrans haute résolution et de nombreux appareils photo et capteurs – tous ces composants haut de gamme ont un coût. Selon la rumeur, le prix de « Apple Reality Pro » est de 2 000 à 3 000 dollars.

Cependant, le moulin à rumeurs pense qu’Apple vise un appareil moins cher – plus convivial – pour la deuxième génération. En fait, un rapport de Nikkei indique aujourd’hui qu’Apple travaille déjà avec Foxconn sur la planification de la production du casque moins cher.

Nikkei dit qu’Apple utilise Luxshare pour construire le casque AR/VR de première génération, remarquable car il utilise rarement des fabricants autres que Foxconn pour les produits de la version 1. Luxshare participe déjà à l’assemblage d’iPhones, d’Apple Watch et d’AirPods.

L’une des pièces les plus chères de la nomenclature du premier casque sera les écrans. On pense qu’Apple utilise des panneaux micro-OLED haute résolution et qu’il a besoin de deux écrans par casque, un pour chaque œil. Chaque panneau pourrait coûter environ 150 dollars à fabriquer selon le rapport Nikkei d’aujourd’hui, le prix élevé étant dû au fait que les rendements sont encore relativement faibles.

Apple vise un prix inférieur pour le modèle de deuxième génération, et certaines des économies de coûts proviendront d’une production plus efficace. Nikkei dit qu’Apple a chargé Foxconn d’augmenter l’automatisation du processus d’assemblage du casque afin de réduire les coûts de construction. Le travail se fait « en parallèle » avec le lancement de Reality Pro.

Ce n’est en aucun cas la première fois que nous entendons parler de l’idée d’un casque moins cher en perspective. Tout d’abord, il est logique qu’Apple doive réduire les coûts pour rendre le produit plus attrayant pour davantage de personnes – un prix de 3 000 $ est tout simplement trop élevé pour attirer une large clientèle.

En janvier, The Information a déclaré que le casque de deuxième génération d’Apple utiliserait des matériaux moins chers, aurait moins de capteurs et éventuellement des écrans de résolution inférieure. Les dépôts de marques suggèrent que le casque moins cher pourrait porter la marque « Apple Reality One ».

Nous nous attendons à ce que le Reality Pro fasse ses débuts cette année, le Reality One pourrait suivre l’année prochaine ou au début de 2025.