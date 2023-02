Les tueurs Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 viennent de OnePlus

OnePlus a d’abord établi sa réputation en offrant des options abordables à certains des téléphones mobiles les plus puissants du marché. L’expression « flagship killer » a longtemps été associée à la marque. Pendant un certain temps, cette tactique a été très efficace. Cependant, les choses commencent à changer. Il est difficile de considérer le téléphone mobile le plus récent de la marque, le OnePlus 11, comme autre chose qu’un véritable produit phare compte tenu de son prix de près de 700 $. Cependant, le géant chinois de la technologie pourrait introduire un tout nouveau « tueur » en 2023. La majorité des rapports indiquent que OnePlus introduira deux téléphones portables pliables cette année. Ces appareils seront soi-disant connus sous le nom de OnePlus V Fold et OnePlus V Flip. Ils devraient faire leur première mondiale au troisième trimestre 2023. Cela en fera des rivaux directs du Samsung Galaxy Z Fold 5 et du Samsung Galaxy Z Flip 5.

Donc, nous devons nous demander : OnePlus présentera-t-il les premiers vrais rivaux du Samsung Galaxy Z ? La probabilité que Samsung, la société qui a popularisé la première technologie pliable, soit évincée par le géant chinois de la technologie est couverte dans les lignes qui suivent.

OnePlus V Fold et OnePlus V Flip

Après l’éviction de Huawei du marché pliable en raison de l’interdiction américaine, il est difficile de croire que Samsung aura un rival chinois. En fait, il est difficile de concevoir l’idée que la série Z de Samsung puisse être vaincue par un pliable de première génération, même d’une entreprise du poids de OnePlus. Sans aucun doute, les téléphones pliables de Samsung ne sont pas sans défaut, mais ce sont des années de mise à niveau. Il est difficile pour un débutant de simplement venir les déplacer.

Cependant, les OnePlus V Fold et OnePlus V Flip ne seront pas des téléphones mobiles de première génération au sens traditionnel. Pour ne pas dire plus, ils seront fortement influencés par une paire de pliables incroyablement remarquables, l’Oppo Find N2 et l’Oppo Find N2 Flip.

Pourquoi OnePlus est-il capable de lancer un Galaxy Z killer ?

Nous devons saisir le lien entre OnePlus et Oppo afin de comprendre pourquoi l’entreprise est réellement capable de sortir un téléphone pliable fonctionnel en premier lieu. OnePlus est une division officielle d’Oppo. Cela indique que les entreprises utilisent les mêmes outils et réseaux de fournisseurs. En conséquence, OnePlus pourra utiliser efficacement l’expertise antérieure d’Oppo en matière d’appareils flexibles.

Par ailleurs, une technique que OnePlus a utilisée avec succès dans le passé est le changement de marque. Étant donné que la majorité des appareils Oppo ne sont disponibles que dans quelques pays, OnePlus a déjà transformé certains appareils Oppo dans le passé, notamment le plus récent OnePlus Pad. Ainsi, OnePlus peut ne pas fonctionner sur un nouveau téléphone pliable. Il ne s’agit peut-être que de mettre à niveau un téléphone pliable Oppo préexistant pour les marchés sur lesquels le Galax Z Folds domine.

Pour cette raison, certains rapports suggèrent que les appareils OnePlus V Flip et OnePlus V Fold sont simplement rebaptisés Oppo Find N2 et Oppo Find N2 Flip sous le nom de OnePlus. Ce n’est pas toujours une chose négative, cependant, car ces deux produits présentent une variété d’avantages par rapport à leurs rivaux Samsung.

Oppo Find N2 et Oppo Find N2 Flip ne sont pas pliables régulièrement

Tout d’abord, les spécifications ne devraient pas être un problème car le Find N2 et le Find N2 Flip ont tous deux des spécifications étonnantes. De plus, ils sont moins chers que les rivaux du Galaxy Z (du moins en Chine). Et par conséquent, nous envisageons déjà le premier argument de vente possible, un prix inférieur. Naturellement, les OnePlus V Fold et V Flip renommés pourraient finir par coûter plus cher, mais des prix compétitifs sont une possibilité.

Deuxièmement, contrairement à Samsung, qui n’a pas encore résolu un certain nombre de problèmes de design (form factor) flexible de longue date, Oppo pliable (et, par implication, leurs homologues renommés OnePlus) l’ont fait. Le problème de pli qui persiste depuis sa création a été (presque) complètement éliminé par la série Oppo Find. De plus, grâce au système de charnière innovant, les appareils d’Oppo sont plus légers et plus profilés lorsqu’ils sont pliés en raison de l’absence de crevasse.

Ainsi, théoriquement, les OnePlus V Flip et OnePlus V Fold pourraient faire leurs débuts en tant que pliables légers, moins chers, sans plis ni espaces. Que pensez-vous de cela comme alternative utile?

OnePlus V Fold et OnePlus V Flip ne seront pas des « copies cachées »

Plus récemment, un nouveau rapport indiquait que le OnePlus pliable ne serait pas une réplique exacte de l’Oppo Find N2. Au lieu de cela, le prochain appareil OnePlus sera livré avec un écran 2K. Même si une meilleure résolution ne modifierait pas vraiment le jeu, le rapport, s’il était précis, aurait des effets beaucoup plus profonds.

Un processeur Mediatek n’est pas couramment trouvé dans les produits haut de gamme sur le marché occidental. C’est pourquoi avoir un tel processeur pourrait être problématique, du moins en termes de perception des consommateurs. Historiquement, la plupart des marques, y compris OnePlus, ont préféré les SoC Snapdragon en raison de leur plus grande efficacité. Si OnePlus réussit à remplacer le chipset Mediatek Dimensity par le Snapdragon 8 Gen 2, cela pourrait supprimer un éventuel deal-breaker et garantir que les performances du V Flip et du V Fold sont au moins comparables à celles du Galaxy Z Fold 5 et Retournement Z 5.

Enfin et surtout, OnePlus utilisera presque probablement OxygenOS, son propre système d’exploitation exclusif basé sur Android, sur les deux pliables. Compte tenu du design (form factor) pliable, certaines modifications seront probablement nécessaires. Cependant, le produit fini plaira presque certainement aux clients occidentaux plus que le ColorOS d’Oppo.

Conclusion : Un pliable efficace

En conclusion, OnePlus a une meilleure image de marque que la plupart des options chinoises sur le marché occidental. Dans le pire des cas, les OnePlus V Fold et V Flip causeront des problèmes sur le marché des téléphones pliables. Même s’ils ne sont peut-être pas de véritables « tueurs », ils n’ont pas vraiment besoin de l’être pour avoir un impact. Ils ont le potentiel de rivaliser avec les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 de Samsung. C’est suffisant pour commencer.