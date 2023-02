Eazeye Monitor : la lumière du soleil illumine cet écran

A première vue, l’Eazeye est un écran tout à fait normal. Souhaitez-vous des extraits de la fiche technique? Diagonale d’écran de 24 pouces au format 16:9, résolution HD de 1 920 x 1 080 pixels. Le taux de rafraîchissement de 75 Hz se démarque un peu, mais sinon, l’Eazeye a l’air figé.

Au deuxième coup d’œil, cependant, l’écran a une « innovation » intelligente à bord : il se passe en grande partie de rétroéclairage et utilise à la place la lumière ambiante. attends quoi?

Collecteur de lumière et panneau LC transparent

L’Eazeye utilise la lumière ambiante avec deux astuces techniques imbriquées. D’une part, le panneau LC est transparent – comme d’habitude avec tout autre moniteur LCD.

Derrière, cependant, se trouve un panneau réflecteur blanc qui absorbe la lumière de toute la pièce sous un léger angle et l’envoie à travers le panneau LC translucide.

Il n’y a donc pas de véritable rétro-éclairage.

Particulièrement facile à voir ici : le réflecteur collecte la lumière et l’envoie à travers le panneau. (Photo: Eazeye)

Les ingénieurs du moniteur promettent que l’affichage est facile à lire à tout moment, que la lumière du soleil éblouissante ou simplement l’éclairage tamisé de la pièce se promène à travers le réflecteur.

Trois avantages du concept insolite

Jusqu’ici l’innovation – mais pourquoi ? Pour trois raisons : Premièrement, le rétroéclairage « naturel » réduit énormément la consommation d’énergie. L’Eazeye ne devrait consommer que 5 watts pendant le fonctionnement.

Deuxièmement, les ingénieurs doivent se passer de feuilles réfléchissantes pour leur astuce. Les moniteurs très brillants peuvent sembler élégants, mais ils sont plus difficiles à lire que leurs homologues mats.

Les trois scénarios d’application. À gauche à la lumière du jour, au milieu avec beaucoup de lumière artificielle et à droite dans l’obscurité, soutenu par la barre lumineuse intégrée. (Photo / s: Eazeye)

Troisièmement, l’absence de rétroéclairage élimine également le scintillement subtil que l’on trouve sur de nombreux moniteurs. Cela permet de travailler d’une manière agréable pour les yeux. Les fabricants parlent d’une lisibilité similaire à celle d’un écran eInk, qui est intégré aux liseuses Pocketbook, par exemple.

La lisibilité du contenu monochrome doit être comparable à celle d’un écran eInk. (Photo: Eazeye)

La nuit « juste » un moniteur normal

Mais que faire si la lumière ambiante est absente ? Ensuite, l’Eazeye a une solution d’urgence à bord : vous pouvez également éclairer artificiellement le réflecteur à l’aide de la bande lumineuse installée en bas derrière l’écran. Et continuez simplement à travailler avec. Les testeurs de Good-E-Reader se sont déjà penchés sur le concept :

Nintendo pourrait le faire aussi !

Innovant? Les inconditionnels du jeu vidéo ne font que froncer le nez. En fait, l’utilisation de la lumière du soleil tombant par derrière pour éclairer un écran LC n’est pas si nouvelle.

Nintendo s’appuyait déjà sur un concept similaire à Eazeye dans les années 1980. (Photo : MKFI/Wiki Commons)

En 1983, le fabricant de jeux vidéo Nintendo a eu l’idée d’affiner neuf de ses jeux Game & Watch populaires de cette manière. Bien que les inventeurs du jeu aient installé un miroir au lieu d’un réflecteur, le principe optique est le même.

Prix ​​et date de l’Eazeye

Retour au moniteur Eazeye. Celui-ci devrait apparaître en 2023 et coûter entre 500 et 700 dollars américains. Les fabricants ne vendent pas le premier lot du concept intéressant via des détaillants (en ligne), mais s’appuient plutôt sur une campagne Kickstarter. Cela devrait également dépendre de si et quand cette partie matérielle nous parviendra.