Le prochain Vivo X Fold 2 surpassera le Galaxy Z Fold 4

Selon certaines rumeurs, Vivo lancerait un nouveau smartphone pliable, le Vivo X Fold 2, en tant que successeur de son modèle précédent, le Vivo X Fold. Le premier smartphone pliable de la marque est sorti en Chine l’année dernière, et il a attiré l’attention pour sa charnière et sa configuration de caméra impressionnante. Maintenant, avec le prochain Vivo X Fold 2, la marque cherche à faire passer les choses au niveau supérieur.

Les spécifications et fonctionnalités du Vivo X Fold 2 ont été divulguées

Selon le célèbre leaker, Digital Chat Station, le Vivo X Fold 2 comportera le Snapdragon 8 Gen 2, ce qui en fera le premier smartphone pliable à être équipé de la dernière et meilleure puce de Qualcomm. Le Snapdragon 8 Gen 2 a reçu les éloges de la critique pour ses performances sur les smartphones haut de gamme tels que le Samsung Galaxy S23. La puce offre une plus grande puissance, un meilleur contrôle de la consommation d’énergie et produit moins de chaleur que son prédécesseur, le Snapdragon 8 Gen 1.

Avec la puce Snapdragon 8 Gen 2 du Vivo X Fold 2, la marque sera en avance sur la concurrence, battant d’autres acteurs majeurs du marché comme Samsung, Oppo, Honor et Huawei. Bien qu’il soit probable que Samsung publiera éventuellement un Galaxy Z Fold 5 avec la puce Snapdragon 8 Gen 2, il devrait arriver plus tard que le Vivo X Fold 2.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Le Vivo X Fold 2 comportera également une batterie plus grande que son prédécesseur, avec une capacité de 4800 mAh. Cela représente une augmentation de 200 mAh, ce qui le place parmi les smartphones pliables avec les plus grosses batteries. De plus, le Vivo X Fold 2 est censé prendre en charge une charge rapide jusqu’à 120 W, ce qui représente un bond significatif par rapport à la puissance de charge de 25 W du Samsung Galaxy Z Fold 4.

On ignore actuellement si le Vivo X Fold 2 sera disponible en dehors de la Chine. Vivo est une marque relativement inconnue sur les marchés mondiaux. Et le Vivo X Fold 2 ne serait que le deuxième smartphone pliable de la marque. Cependant, le nouveau modèle générera un buzz sur le marché. Et pourrait aider la marque à gagner plus d’attention à l’échelle mondiale.

Voici un rappel des spécifications de la génération précédente du smartphone Vivo X Fold.

Caractéristiques du Vivo X Fold

Écran 8,03 pouces (2160 x 1916 pixels) 2K+ E5 AMOLED LTPO avec taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz. Taux d’échantillonnage tactile de 140 Hz en mode jeu, verre ultra-mince flexible (UTG) de SCHOTT

Écran AMOLED FHD+ E5 de 6,53 pouces (2520 × 1080 pixels) avec taux de rafraîchissement de 120 Hz. Taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz en mode jeu, verre Xensation α (Alpha) de SCHOTT

Plate-forme mobile Octa Core Snapdragon 8 Gen 1 4nm avec GPU Adreno 730

12 Go de RAM LPDDR5 avec 256 Go / 512 Go de stockage UFS 3.1

OriginOS Ocean basé sur Android 12

Dual SIM

Appareil photo 50MP avec capteur Samsung GN1, ouverture f/1.57, flash LED, OIS, revêtement Zeiss T*, puce V1. Appareil photo ultra-large 48MP 114° avec capteur Sony IMX598, ouverture f/2.2, appareil photo portrait 12MP avec capteur IMX663, ouverture f/1.98, appareil photo périscope 8MP avec ouverture f/3.4, OIS, zoom optique 5x, super zoom 60x, autofocus laser

Caméra frontale 16MP avec ouverture f/2.45 à l’intérieur et à l’extérieur

Capteur d’empreintes digitales à ultrasons intégré à l’intérieur et à l’extérieur, baromètre

Audio USB Type-C, haut-parleurs stéréo, puce Hi-Fi CS43131

Dimensions : 162,01 × 74,47 × 14,57 ~ 14,91 mm (plié) / 144,87 × 6,28 ~ 7,40 mm (déplié) ; Poids : 311 g

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2,4 GHz et 5 GHz). Bluetooth 5.2 LE, GPS (double bande L1 + L5), NFC, USB 3.1 Type-C (GEN1)

Batterie 4600 mAh (typique) avec charge rapide 66 W, charge sans fil 50 W, charge sans fil inversée 10 W

Dans l’ensemble, le X Fold 2 semble être une nouvelle version prometteuse sur le marché des smartphones pliables. Avec sa puce Snapdragon 8 Gen 2 et sa plus grande capacité de batterie, cela pourrait changer la donne pour la marque. Et pourrait même concurrencer des acteurs plus établis sur le marché. Nous devrons attendre et voir si et quand le X Fold 2 fera son chemin vers les consommateurs du monde entier.