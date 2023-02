Exclusif : les CAO de l’iPhone 15 révèlent un écran plus grand de 6,2 pouces, Dynamic Island, etc.

L’iPhone 15 d’Apple est encore à des mois d’être annoncé, mais nous avons des nouvelles passionnantes à partager avec vous aujourd’hui. Une semaine seulement après avoir publié des rendus exclusifs de l’iPhone 15 Pro basés sur des fichiers CAO, nous avons réussi à obtenir des fichiers CAO 3D pour l’iPhone 15, qui révèlent certaines des modifications de conception et des fonctionnalités qu’Apple prévoit pour son smartphone de nouvelle génération. Ian Zelbo, Rendu Extraordinairea réussi à transformer ces CAO en belles images que vous voyez ci-dessous.

L’un des changements les plus notables est que l’iPhone 15 abandonnera l’encoche pour une île dynamique à la place. Il s’agit d’une fonctionnalité qui a été introduite sur les modèles d’iPhone 14 Pro l’année dernière, et elle consiste en une découpe de forme ovale en haut de l’écran qui cache la caméra frontale et les capteurs Face ID.

L’île dynamique semble faire son chemin vers les 4 modèles d’iPhone, car il est peu probable qu’Apple choisisse d’avoir une technologie obsolète sur la plus grande taille de ses nouveaux téléphones phares.

iPhone 15 Pro à gauche, iPhone 15 à droite

Un autre changement que nous avons repéré sur les fichiers CAO est que l’iPhone 15 adoptera enfin l’USB-Type C comme port de charge. C’est quelque chose que de nombreux utilisateurs demandent depuis des années, car l’USB-C est plus polyvalent et compatible que Lightning. USB-C peut également prendre en charge des vitesses de charge et de transfert de données plus rapides que Lightning.

Apple semble conserver la configuration classique à double caméra pour l’iPhone standard. La troisième caméra et le LiDAR semblent toujours être exclusifs aux iPhones du modèle Pro.

iPhone 15 à gauche, iPhone 15 Pro à droite

Apple utilise l’USB-C sur ses MacBook et iPad depuis un certain temps maintenant, mais il a résisté jusqu’à présent au passage à l’USB-C sur ses iPhones. Une des raisons possibles de ce changement est qu’Apple souhaite se conformer aux nouvelles réglementations en Europe qui obligent les fabricants de smartphones à utiliser une norme de chargeur commune à tous les appareils.

Les fichiers CAO montrent également que l’iPhone 15 aura une nouvelle taille d’affichage de 6,2 pouces, ce qui est légèrement plus grand que la plupart des iPhones modèles de base récents, à l’exception de l’iPhone 14 Plus et 14 Pro Max bien sûr. La résolution d’affichage et le taux de rafraîchissement sont inconnus à ce stade, mais nous nous attendons à ce qu’ils soient similaires à ceux des modèles d’iPhone 14.

iPhone 15 Pro à gauche, iPhone 15 à droite

Une chose que nous avons remarquée qui manque dans les fichiers CAO sont les boutons capacitifs, qui selon la rumeur arriveraient sur certains modèles d’iPhone cette année. Cependant, il semble que les boutons capacitifs ne soient disponibles que sur les modèles d’iPhone 15 Pro cette année, car l’iPhone 15 a toujours des boutons physiques comme tous les iPhone précédents.

Voici quelques-uns des principaux changements et fonctionnalités que nous avons découverts en examinant les fichiers CAO de l’iPhone 15. Bien sûr, ces fichiers ne sont pas définitifs et pourraient changer avant le lancement officiel plus tard cette année. Ces CAO semblent confirmer le rapport d’un supposé modèle d’iPhone 15 sommaire qui a récemment fuité sur Twitter.

Nous n’avons pas encore d’informations sur le prix, la couleur ou les spécifications de l’iPhone 15, mais nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons plus.