Voici pourquoi un MacBook Air 15 pouces serait un bon ajout à la gamme Mac

Le MacBook Air est vendu en tant qu’option unique de 13 pouces depuis des années, tandis que les clients qui souhaitent un ordinateur portable à écran plus grand doivent opter pour le MacBook Pro. Cela a du sens d’un certain point de vue puisque la plupart des utilisateurs qui privilégient un grand écran sont des professionnels. Cependant, beaucoup de choses ont changé depuis lors, et il semble maintenant qu’Apple pourrait introduire un MacBook Air 15 pouces. Voici pourquoi c’est une bonne idée.

MacBook Air est plus performant que jamais

À l’époque d’Intel, le MacBook Air était considéré comme l’ordinateur portable d’entrée de gamme d’Apple, non seulement en raison de son prix, mais également en raison de son matériel plus faible. En raison des limitations de conception et des processeurs Intel, le MacBook Air ne convenait qu’aux tâches plus légères telles que la navigation sur le Web et l’édition de documents.

Je ne me suis jamais considéré comme un gros utilisateur, mais j’avais toujours besoin de plus que les ordinateurs portables d’entrée de gamme d’Apple comme le MacBook Air. C’est pourquoi j’ai toujours opté pour le MacBook Pro. Mais comme je l’ai mentionné, les choses ont changé avec l’arrivée des puces Apple Silicon sur le Mac.

Lorsque Apple a présenté les Mac M1, la différence de performances entre le MacBook Pro et le MacBook Air était si faible que j’ai été tenté d’acheter mon premier MacBook Air. Après tout, l’Air est non seulement moins cher que le Pro mais aussi plus fin et plus léger. À ce jour, j’ai toujours mon MacBook Air M1, et c’est certainement le meilleur ordinateur portable que j’aie jamais eu.

Je peux à peu près tout faire avec cette machine, de l’écriture de texte à l’édition de vidéos 4K en via l’utilisation de Xcode, le tout sans aucun problème de performances. Dans le même temps, le MacBook Air a une excellente autonomie de batterie. Apple a maintenant des MacBook Pro encore plus performants avec les modèles 14 pouces et 16 pouces, mais je suis tellement habitué au design (form factor) du MacBook Air que j’ai l’impression de ne plus vouloir de MacBook Pro.

Mais il y a une chose à propos du MacBook Pro que j’aurais aimé avoir en direct, et c’est un écran plus grand.

Le MacBook Air 15 pouces est en route

Les derniers modèles de MacBook Pro sont considérablement plus épais et plus lourds que leurs prédécesseurs. Bien sûr, cela apporte de nombreux avantages aux utilisateurs professionnels, tels qu’un meilleur système thermique et de la place pour plus de ports. Mais en tant que personne qui peut vivre avec un MacBook Air, tout ce que je veux, c’est un écran plus grand tout en conservant le même design (form factor) mince et léger que j’aime.

Quand je suis chez moi, j’utilise la plupart du temps mon MacBook connecté à un écran externe. Cependant, lorsque je voyage, je n’emporte que mon MacBook avec moi, et c’est à ce moment-là que je ressens le besoin d’un modèle avec un écran plus grand.

Le MacBook Air M2 a un écran légèrement plus grand en raison de sa conception bord à bord avec une encoche. Cependant, les cadres sont plus épais que ceux de l’écran du MacBook Pro 14 pouces, ce qui ne fait pas beaucoup de différence dans la pratique en ce qui concerne la zone utilisable pour le contenu. Un MacBook Air 15 pouces répondrait parfaitement à mes besoins.

Heureusement, des rumeurs suggèrent qu’Apple travaille effectivement sur un MacBook Air 15 pouces. Les détails sur le matériel sont un peu flous à ce stade, mais ce nouveau modèle serait essentiellement un MacBook Air M2 avec un écran plus grand. Par le passé, Apple a proposé le MacBook Air dans deux tailles différentes (11 pouces et 13 pouces), il ne me semble donc pas impossible que cela se reproduise.

Et le MacBook Pro ?

Certaines personnes pourraient affirmer que cela pourrait nuire aux ventes de MacBook Pro. Bien qu’il y ait certainement des gens qui finissent par acheter les modèles Pro à cause de l’affichage, je ne pense pas que la plupart des clients qui achètent un MacBook Pro passeraient à l’Air à cause de cela.

À l’exception du MacBook Pro 13 pouces qui ne devrait même pas exister, il existe de nombreuses autres différences entre le MacBook Air et le MacBook Pro. Même avec un écran plus grand, il me semble évident qu’Apple conserverait des fonctionnalités telles que ProMotion, plus de ports et des puces plus rapides pour les modèles Pro.

Avec un MacBook Air 15 pouces, Apple offrirait une nouvelle option à ses clients qui ont besoin de plus de surface d’écran pour travailler mais qui ne veulent pas renoncer au design fin du MacBook Air.

Mais qu’en est-il de vous ? Achèteriez-vous un MacBook Air 15 pouces au lieu d’un MacBook Pro ? Faites-le moi savoir sur nos réseaux sociaux.