L’application de suivi des calories et du sucre ‘SugarBot’ a maintenant une version pour Apple Watch

SugarBot est une application iPhone qui aide les utilisateurs à maintenir une alimentation saine en suivant les niveaux de calories et de sucre dans ce qu’ils mangent. À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs de l’application pourront également y accéder directement depuis l’Apple Watch grâce à sa dernière mise à jour fournie avec une version watchOS.

SugarBot vous aide à surveiller les niveaux de calories et de sucre avec iPhone et Apple Watch

Pour ceux qui ne sont pas familiers, SugarBot est extrêmement intuitif et facile à utiliser. Dès que vous ouvrez l’application, vous pouvez ajouter les choses que vous avez mangées pendant la journée. La meilleure partie de l’application est qu’elle dispose d’une base de données contenant les informations nutritionnelles de nombreux types d’aliments, de la soupe au poulet au Big Mac.

Si vous n’avez pas trouvé un type d’aliment spécifique dans l’application, ne vous inquiétez pas. SugarBot vous permet d’ajouter manuellement des éléments avec toutes les informations nutritionnelles. L’application prend en charge des données telles que les calories, les protéines, les glucides, les lipides, les micronutriments et les vitamines.

Mais en plus de vous permettre de suivre ce que vous mangez, SugarBot fournit des tableaux utiles qui vous aident à comprendre et à équilibrer votre alimentation. Par exemple, les utilisateurs de SugarBot peuvent définir des objectifs quotidiens en glucides et en protéines. L’application dispose également d’un onglet Insights avec un résumé de votre semaine, mois et année, afin que vous puissiez comparer les données entre différentes périodes.

SugarBot prend en charge la journalisation du sucre et des aliments et peut également fournir une analyse des micronutriments pour un tableau de bord complet de votre apport alimentaire. Tout cela est fait avec une interface minimale et élégante qui facilite la visualisation des statistiques pour des jours individuels, la navigation détaillée des chronologies et la comparaison des changements au jour le jour.

SugarBot s’intègre à Apple Health pour lire et synchroniser vos données. Et à partir de la version 1.2, qui est désormais disponible sur l’App Store, les utilisateurs d’Apple Watch peuvent également consulter et même ajouter de nouvelles données à l’application directement depuis leur poignet.

SugarBot est une application gratuite et vous pouvez la télécharger depuis l’App Store. Cependant, certaines fonctionnalités nécessitent un abonnement « PLUS » qui coûte 2,99 $ par mois ou 29,99 $ par an.