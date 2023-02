Annonces Microsoft Edge pleine taille signalées sur le site Web de Chrome

Facepalm : Microsoft a tout tenté pour convaincre les utilisateurs de Windows de passer de son navigateur concurrent Chrome à Edge. Il a essayé diverses tactiques, comme ajouter plusieurs fonctionnalités et rendre les paramètres de navigateur par défaut obtus. Cependant, sa dernière cascade pourrait atteindre un nouveau niveau de désespoir.

Neowin rapporte que les versions non stables de Microsoft Edge affichaient temporairement des bannières publicitaires en taille réelle sur le site Web de Chrome. Cette décision est la dernière de nombreuses tentatives visant à inciter les utilisateurs de Windows à conserver Edge comme navigateur principal.

Microsoft sait que lorsque de nombreux utilisateurs lancent Edge pour la première fois après avoir installé Windows, ils se rendent directement sur le site Web de Chrome pour télécharger le navigateur de Google. Un avocat de la société mère de Google, Alphabet, a présenté des preuves le prouvant en 2021. Quel meilleur endroit pour faire de la publicité pour Edge ?

Deux publicités sont apparues lorsque les utilisateurs ont essayé de télécharger Chrome. Tout d’abord, une petite invite est apparue lors du chargement de la page Chrome, puis une bannière complète une fois le téléchargement commencé. Les deux ont informé les utilisateurs qu’Edge fonctionne sur le même moteur que Chrome – Chromium – mais avec la « confiance supplémentaire de Microsoft », peut-être un coup à la réputation de Google pour la collecte et la vente d’informations sur les utilisateurs.

Selon Neowin, Microsoft a supprimé les publicités des versions Canary, Dev et stable d’Edge, mais elles apparaissent toujours dans la version bêta. Lorsque j’ai chargé la page de téléchargement de Chrome sur stable, la petite fenêtre contextuelle est toujours apparue avec un bouton pour basculer le navigateur par défaut sur Edge.

De tels efforts n’ont pas poussé le navigateur de Microsoft à se rapprocher de la part de marché de Google. Selon le rapport de janvier 2023 de Statcounter, 66 % des utilisateurs de bureau préfèrent toujours Chrome, avec Edge en deuxième position avec 11 %. Ces chiffres ont à peine bougé au cours de la dernière année.

Redmond a ajouté diverses fonctionnalités à son navigateur pour le rendre plus attrayant, notamment le lecteur Acrobat PDF d’Adobe, la compression du cache disque, un VPN gratuit basé sur Cloudflare, etc. Cependant, la meilleure chance de Microsoft de changer le paradigme pourrait être dans le marché émergent des moteurs de recherche et des chatbots alimentés par l’IA.

Depuis la récente explosion de la popularité de ChatGPT, Microsoft, Google et d’autres se sont précipités pour lancer des chatbots, des moteurs de recherche et d’autres outils utilisant l’IA textuelle générative. Microsoft en a profité pour embarquer la technologie dans les nouvelles versions d’Edge et de son moteur de recherche Bing. Cependant, alors que la société prépare Bing Chat pour une diffusion publique, les premiers tests ont révélé des défauts embarrassants et préoccupants.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :